《破‧地獄》加長版票價$80，部分收益捐贈東華三院！張家輝《贖夢》延續港產片熱潮，蔡辛強謝票！

《破‧地獄》由陳茂賢執導，黃子華、許冠文（Michael）、衛詩雅（Michelle）及朱栢康主演，電影港澳累積票房數字高達逾1億6千百萬，更榮獲香港電影金像獎18項提名，電影受歡迎，電影公司決定回饋社會，電影加長版將會在4月4日清明節上映，英皇電影宣布加長版正場票價一律為港幣80元，同時加長版部分收益將撥捐「東華三院」慈善機構。同時由張家輝自編自導和演出的《贖夢》同樣大受觀眾歡迎，張家輝亦希望「邀請」戲中主角蔡辛強能出席謝票活動，跟觀眾見面。

《破‧地獄》加長版，片長為139分鐘，多達12分鐘從未曝光片段將會在4月4日開始呈現觀眾眼前。英皇電影宣布加長版正場票價一律為港幣80元（個別戲院除外，詳情請留意戲院網站公佈）。而加長版部分收益將撥捐與《破‧地獄》並肩同行之慈善機構「東華三院」，一方面回報社會，同時回饋一直踴躍支持《破‧地獄》的所有觀眾。是次善舉旨在令更多觀眾以相宜票價欣賞電影，並全力支持推欣賞電影餘韻同時身體力行參與善舉。

對於加長版上映兼做善事，更添意義，導演陳茂賢表示，《破‧地獄》道出人與人之間的關係，與東華三院一直不遺餘力拉近社會上不同背景人士的慈善工作不謀而合。今次上映尤其高興以『加長‧減』這個方式答謝東華三院在製作階段給予的扶助及支持。

憑《破‧地獄》封后的Michelle則指出：「記得謝票嘅時候，觀眾朋友一直都期待加長版上映，轉眼間導演已經準備好呢個更多故事枝節同人物關係嘅版本，而且部分票房收入撥捐慈善，感覺好有意思，依家又有更多理由再次入場欣賞！」。

周家怡難忘拍攝時，與劇組曾到東華義莊及萬國殯儀館拍攝，感受到有關場地有很多善意的幫忙：「今次加長版上映可以令呢段淵源更加深厚，同時延續到電影同觀眾嘅緣分，我覺得係一份好大嘅美意。」

此外，《破‧地獄》團隊日前到尖沙咀英皇戲院首度欣賞《破‧地獄》加長版，慈善優先場獲新界總商會及關顧更生人士會全力支持，出席包括英皇集團主席楊受成博士、英皇電影營運總監邱漢雄先生、演員朱栢康、周家怡、金燕玲、岑珈其等。本屆金像獎最佳男配角大熱的朱栢康在現場大受歡迎，透露對加長版充滿期待：「加長版入面有郭志斌同魏道生更豐富嘅關係，仲有機會同谷德昭導演同場合演，所以好期待同大家喺大銀幕上面分享。」而首度於加長版亮相的岑珈其甫見楊受成博士大表興奮：「多謝楊博士喺上映後半年再度送上加長版畀觀眾，我亦好榮幸再次喺陳茂賢導演嘅作品出現。」加上在戲中能跟偶像黃子華合作，對岑珈其來說是難能可貴。

此外，在香港電影業充滿困難之時，各界仍然努力拼搏。繼《破‧地獄》之後，近日受歡迎作品《贖夢》同時不斷有好消息，《贖夢》上映至今連續4天成為票房冠軍，截至昨天（30日） 票房已達$3,370,754。在過去的周末，張家輝跟其他戲中演員劉俊謙、朱晨麗、李凱賢（Brian）、許恩怡（Natalie）、袁富華、袁綺雯等等，勤力謝票超過40場，與現場觀眾互動分享，更預告已找相關人士幫忙，盡快聯絡蔡辛強和文醫生（戲中家輝和劉俊謙所飾演角色）現身戲院，跟大家分享兩人的自身經歷。

為今次電影自編自導和演出的張家輝表示有留意不同觀眾的觀後感，雖然有觀眾被劇情嚇到提早離場，但他希望觀眾能看到他為這部電影付出的心思和誠意。 對於今次的宣傳策略十分成功，張家輝飾演的蔡辛強人氣冒起，成為大眾談論對象，張家輝和劉俊謙笑言透過相關人士召喚戲中兩位主角現身謝票。張家輝笑言：「阿強本身有精神狀況，而文醫生又有難言之隱，未知他們是否方便現身見大家！」他們也同樣期待戲中兩位主角出現謝票場，跟觀眾見面。