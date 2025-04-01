台南是公認的台灣美食重鎮，一位住在中西區的朋友熱心帶路，重溫了睽違多年的府城美食之旅。台南好吃的實在太多，滿街滿巷的都是名店，很容易陷入選擇障礙，而且怎麼吃都吃不完。這回短短兩天一夜，幾乎全部集中在中西區，相較於過往四處奔波，其實更有效率，照樣吃到遠超過負荷。

中西區的國華街水仙宮市場一帶，是公認的台南美食一級戰區，非常多店家都要大排長龍，當天隊伍最壯觀的就是福昇小食。這裏的鱔魚意麵大火爆炒香氣撲鼻，有魯和乾兩種選擇，花枝意麵以及炒鱔魚和花枝亦如是。多年前曾經被台南偏甜的調味嚇到過，所以挑了乾炒，結果微酸微辣，口感彈性十足，調味不會過油過鹹過甜，成功掃除了我的陰影，排半個小時完全值得。另外乾炒花枝和豬肝湯，也都肥厚鮮嫩。

酸辣甜鹹恰到好處交織的馳名鱔魚意麵。

有趣的是，老闆娘掌鍋的動作，流暢又動感，還配合腳步，忍不住多看幾眼。一查之下才知道，原來是網路上赫赫有名的老闆娘跳舞名店，老闆娘竟然有著台南國華街鱔魚意麵女王的稱號。

排隊時別忘了欣賞老闆娘的動感舞步翻炒絕活。

福昇旁邊的修安扁擔豆花，推薦招牌的五彩粉粿加古早味豆花。粉粿做出有如麻糬的Q彈口感，真的很不簡單。不加任何色素或添加劑，獨門的豆漿粉粿，暗紅色的洛神花粉粿，招牌黑糖粉粿，酸香的鳳梨粉粿，配著厚實的古味豆花，令我大為驚艷，也是在台灣其他地方沒見過的特色。

豆味十足的古早味豆花，配料都看得出用心，必訪。

轉角處則是潤餅（台灣南部叫春捲）首屈一指的名店金得，門口永遠都是連綿不絕的人龍。1954年創立的金得春捲，內容物有蝦、滷豬肉、高麗菜、滷豆乾、蒜泥、蛋皮、花生糖粉、香菜以及皇帝豆，豐富配料用靈魂的手工潤餅皮包起來，最後會在爐上加熱順便封口，餅皮比一般來得厚和紮實，咬起來非常過癮。

水仙宮旁邊的麵條王海產麵，同樣是排隊名店，配料有魚丸、花枝、豬肝和肉片，麵也很有彈性，最重要是我對添加劑很敏感，這碗麵的湯頭特別鮮美，事後也不會口渴，是真材實料產生的好湯。

另外還吃了水煎包、碗粿，完全沒有踩到任何地雷，能在一級戰區存活的果真都有好本事。

台灣雖小，南北差異卻不小。中西區的冰品名店「冰鄉」，招牌品項包括南部特有的薑糖番茄。台灣南部特別喜愛甜鹹交織的調味，這個薑糖番茄是選用甜度不高而且果肉偏硬的黑柿蕃茄，微酸的口感，沾取「海山醬」食用。這種沾醬包括獨門配料的糯米醬油膏，一大坨阿里山老山薑磨成的薑泥，還有甘草粉和糖粉，上桌之後不要懷疑，攪拌均勻就對了。第一次看到番茄要沾醬油膏的北部人，難免驚嚇，但是入境隨俗品嚐過後，真的別有一番風味。

台灣南部特色的蕃茄吃法，蕃茄沾醬油膏和薑泥很可能會有文化衝擊，但確有特色。

稍微離開水仙宮市場的，還有享味豚肉。麻油豬腳麵線和麻油心肝腰，在寒冷的天氣吃起來格外對味。

台南人講究吃，會過日子，所以培養出龐大的美食店家。滿街絡繹不絕的觀光客，注入更旺盛的商機。只見人人眼睛發光，看到甚麼都想吃吃看。不時有人會忍不住哀嚎，不外乎吃太飽或眼睛大肚子小。台南真是個容易發胖的好地方，幸好我不住在這裏，否則一定會肥到不可收拾。

好吃的店家，大排長龍都是常態，別懷疑，排下去就對了。