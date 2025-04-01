科技券停止接受申請？了解如何獲取$5萬政府資助的其他途徑

香港政府宣佈科技券 TVP 停止接受新申請，當下市場經濟仍未復常，中小企業發展面臨諸多挑戰，資金更是其中關鍵一環。不同的資助計劃各有側重，中小企應該如何揀選？可參考較早前的文章：想創業但缺資金？一文睇清6個政府創業資助計劃！

港府於 2025 年對「BUD 專項基金」及「市場推廣基金」實施優化，致使不少企業轉而申請「BUD 專項基金」。然而，如果你並非優先考慮跨境推廣，且專案計劃中涵蓋市場推廣內容，那麼數碼轉型支援先導計劃（DTSPP）將較為合適。該計劃獨具特色的 1：1 配對資助模式，政府將承擔項目總開支的最多 50% 或港幣五萬元，這意味著中小企業僅需承擔另一半費用，極大地降低了數碼轉型的成本門檻 。

目標行業及申請資格

數碼轉型支援先導計劃（DTSPP）的資助對象鎖定於香港本地中小企業，並限定於以下行業：

● 餐飲業: 包括餐廳、小食店、食品製造廠等，需要相應的食品牌照。

● 零售業（不包括餐飲）：涵蓋各類零售業務，但排除餐飲相關業務。

● 旅遊業: 包括旅行社、酒店、旅館及其他旅遊相關服務。

● 個人服務業: 包括按摩院、美容院、殯儀館等，需要相關的牌照或許可證。

掌舖為數碼轉型支援先導計劃（DTSPP）的服務供應商：可點此查看服務內容

申請方案需在獲批後六個月內落實，訂閱形式的方案資助期最多為兩年。 資助款項分兩期發放：

● 首期付款（50%）：方案實施後，中小企業向數碼港提交證明文件，方案供應商即可收到首期付款。

● 剩餘款項（50%）：項目完成並提交總結報告後，方案供應商將收到餘款。

詳細的申請教學及其他注意事項，可參閱 【中小企想求Fund】數碼轉型支援先導計劃｜一文看清最新須知、申請流程！

數碼轉型支援先導計劃（DTSPP）案例參考

掌舖案例一：Hisoul 嗨~穌！- 善用網店會員制度將顧客引流至線下

Hisoul 嗨~穌！是一間位於香港東涌的百貨店，並定期舉辦線下工作坊。店主在透過掌舖DTSPP計劃訂閱掌舖網店服務後，導入自動化顧客管理及會員系統，提升營運效率及客戶體驗。利用會員積分功能，鼓勵顧客將線上消費獲取的積分在實體門店使用，從而將顧客引流至線下。

掌舖案例二：G POINT 遊戲熱點

創立於1999年，專營各類TV Game及動漫玩具Figure等，門店位於香港深水埗。為解決因商品種類繁多及同時經營實體店和網店帶來的庫存管理難題，店主加入了掌舖DTSPP計劃並引入掌舖mPOS。通過移動POS輕鬆上架商品及處理線下落單需求，並實時同步線上線下訂單及庫存情況。

掌舖方案

掌舖為數碼轉型支援先導計劃（DTSPP）的服務供應商，提供全面的零售「舖+網」轉型方案，協助企業提升營運效率及拓展市場。我們提供以下方案：

電子支付系統及店面銷售 全能網舖計劃 + POS 銷售系統 - 網店必備配套 - 簡易手機版 mPOS - 實時管理庫存和訂單 - 快速收銀，T+1 特快結算 費用低至HK$9,998 電子支付系統及店面銷售 全能網舖計劃 + POS 銷售系統 - 網店必備配套 - 簡易手機版 mPOS - 實時管理庫存和訂單 - 快速收銀，T+1 特快結算 費用低至HK$9,998 線上推廣 全能網舖管理 + 廣告推廣計劃 - Google 及 Meta 自助廣告功能 - 可自選多項增值服務，如網頁設計、POS 周邊配備、SEO 優化、自家專屬品牌APP等 (總值$10,000) - 24個月計劃，費用HK$97,998

數碼轉型支援先導計劃（DTSPP）與其他主要資助計劃對比：

除了數碼轉型支援先導計劃（DTSPP），我們也為各位總結了其他政府資助計劃，並從四個方面進行比較。中小企業可根據自身的業務方向、發展階段以及目標市場等因素，選擇最適合自己的資助計劃，獲取創業資金支持，實現更好發展。