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01/04/2025

嘉禾黃埔4月10日結業：回顧4部經典電影，戲票優惠低至$30

#嘉禾 #結業潮 #戲院 #嘉禾黃埔 #結業 #香港電影 #經濟 #影視娛樂 #著數
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Text: wong lin lin rachel

　　再有香港戲院結業，嘉禾院線在3月31日晚上宣布，旗下的「嘉禾黃埔」因租約期滿，將於4月10結束營業。戲院在官方Facebook發文，表示嘉禾黃埔即將完成近16年的任務，臨別依依，為了答謝戲迷多年來的支持，推出4部香港經典電影作品，分別以特別票價$40、會員票價$30，來回饋各位一直以來支持。專頁內寫出無限唏噓，「期待與大家喺最後營業日一齊共度美好時光！亦希望與大家在其他嘉禾戲院繼續見面」！

 

 

　　繼旺角新寶戲院已經完成光榮任務，於4月1日正式關門後，連同嘉禾黃埔亦宣布「陣亡」，去年至今已經累積至12間戲院結束營業。與此同時，昨日政府統計處還公布，2月零售業總銷貨價值的臨時估計，較去年同月下跌13%。與去年同期比較，今年首兩個月合計的零售業總銷貨價值的臨時估計下跌7.8%。可見香港營商困難。

 

 

　　嘉禾院線在Facebook專頁宣布，「嘉禾黃埔即將完成近16年任務，為感謝戲迷多年嚟嘅支持，特別準備咗多重驚喜回饋大家。」而這個回饋則是「尾場經典回顧」，於嘉禾黃埔最後營業日（4月9日），當晚尾場時段將推出分別4部經典電影，與戲迷告別前在大銀幕重温經典作品，而且經典回顧場觀眾於散場時更可獲贈紀念卡一張，卡片印有以下電影劇照跟嘉禾黃埔照片，讓戲迷留念。場次戲票現正預售中（網上購票免手續費）。

 

嘉禾黃埔經典回顧場：

日期：4月9日（三）

時間：9:30PM

片單：《嫁個有錢人》、《2002》、《風雲雄霸天下》、 《金枝玉葉 2》

特別票價：$40、會員票價：$30

 

同時，踏入4月，嘉禾黃埔亦推出其他優惠：

優惠1：4日1日起小食部一律全單 8 折*

優惠2：4月9日當天全日指定小食 $16／份*

優惠3️：於4月10日-4月30日期間，凡持任何日子之嘉禾黃埔戲飛到任何嘉禾戲院小食部消費滿$60即減$10*

*以上優惠受各條款及細則約束，詳情請參巧嘉禾院線Facebook專頁或向旗下院線查訊。

 

 

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