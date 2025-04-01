「訊號門」洩密事件重度惡化美歐關係

在美軍上月轟炸也門胡塞武裝之前，特朗普的國家安全顧問華爾茲(Mike Waltz)利用社交軟件signal（訊號）組了一個聊天群，誤將《大西洋》月刊總編輯戈德堡 (Jeffrey Goldberg) 拉入群中，令這位無權接觸保密資訊的非官方人士提前知曉美軍的作戰方案。有關這起洩密事件的信息被戈德堡分階段曝光之後，在美國國內和國際上引起廣泛、強烈的反應。美國國會立即展開聆訊，民主黨議員在聽證會上質問相關政府官員該事件是否應定性為嚴重洩密，特朗普和涉事官員均辯稱小組內討論的內容不涉及機密，但公眾輿論則一致認為這是一起罕見的洩密事件，並將它與以往的政治醜聞相提並論，稱之為「訊號門」（自五十多年前尼克遜總統因「水門事件」被迫辭職後，發生在華盛頓的很多政治醜聞被稱作「XX門」）。

洩密事件後，國家情報總監加巴德(Tulsi Gabbard，中)在聯邦調查局(FBI)局長帕特爾(Kash Patel，左)和中情局局長拉特克利夫(John Ratcliffe，右)陪同下出席聽證會作證時，遭民主黨人連番追擊（AP）

高官吐露真情，肆意貶損歐洲

集體洩密在客觀上並未阻礙美軍對胡塞武裝的空中打擊，也沒給美軍帶來不必要的傷亡。但這只是因為戈德堡有國家安全意識並嚴守職業底線，未因名利誘惑而提早爆出這個偶然得到的獨家新聞，否則後果會很嚴重。從已經公開的信息來分析，小組內討論的內容絕對屬於機密級別的作戰計劃，無論國防部長赫格塞思等人怎樣狡辯，都不能改變這一客觀事實。

除了洩密這一點，「訊號門」還讓全世界看到，美國政府內主管國家安全事務的一眾高官，普遍對歐洲持輕視甚至蔑視態度，這讓歐洲領導人難以接受，因為美歐之間的盟友關係保證了二戰結束後歐洲半個多世紀的和平環境，並最終令西方陣營取得了「冷戰」的勝利。在21世紀初美國發動阿富汗戰爭和伊拉克戰爭時，歐洲盟友派出部隊與美軍並肩作戰，流血犧牲付出了極大代價。如今，美國高官竟然認為歐洲人能力有限，根本幹不成大事，只會搭順風車，這完全不符合事實，但卻與特朗普所謂歐洲在貿易上「佔了美國的便宜」之類說法如出一轍。

美國國家安全顧問華爾茲（AP）

歐洲在人口和經濟總量上與美國有差距，但就支援烏克蘭而言，歐洲絲毫不輸給美國。俄烏戰爭爆發後，歐洲國家紛紛出手援助烏克蘭，歐盟國家已多次向烏克蘭提供巨額經濟與軍事援助，將先進武器運到烏克蘭，反而是美國限制烏克蘭使用一些美製先進武器。就連已經「脫歐」的英國也表現出堅定意志，雖然國內經濟環境不佳，仍保證向烏克蘭提供經濟和軍事援助，因為「絕對不能讓俄羅斯打敗烏克蘭」，要「為自由而戰，為民主而戰」。

驕傲自大的美國高官私下里如此看輕歐洲，談話的語氣又如此輕蔑，自然令歐洲人感到受了侮辱。這種印象恐怕會留在他們的腦子裡很長時間，導致歐洲人不再視美國為並肩作戰的盟友。

「訊號門」吹哨者--《大西洋》月刊總編輯戈德堡（AP）

干預歐洲事務，支持極右勢力

另一方面，副總統萬斯等美國政客看不起執政的歐洲主流政黨及其領導人，卻與歐洲主要國家的極右翼政黨領導人公開交往，這令美歐關係更難恢復和諧。萬斯曾在參加慕尼黑安全會議期間，會見極右政黨德國選擇黨領導人魏德爾，討論烏克蘭問題，但卻不與執政和在野的傳統政黨領導人磋商，導致他被德國輿論嚴詞譴責。

其實這是有原因的，萬斯、赫格塞思等人獲得特朗普青睞，都是因為表現出對特朗普的高度忠誠。所以，他們的言行基本上都遵循特朗普的思路。特朗普在其第一個任期內就給人明顯印象，他看不起西歐發達國家的領導人，稱西歐是「舊歐洲」。萬斯等人上任後積極拉攏歐洲極右勢力，其實非常符合特朗普本人的立場。近日，法國極右政黨國民聯盟領導人瑪麗·勒龐被法院裁定，非法挪用歐盟撥款，五年內不可參選公職。特朗普在白宮面對記者時，一再為勒龐鳴冤，稱這一判決是一件壞事，並且反復說，這「很像美國」（他自己也曾被美國法院審判），藉機表達對美國司法體制的不滿。

德國選擇黨領導人魏德爾（AP）

然而，美國總統公開對法國的司法判決說三道四，明顯屬於干預他國內政。這不僅表現出特朗普對法國司法體制的輕蔑態度，而且也是違反外交禮儀的粗魯行為。

關稅對準盟友，只因一人開心

今後幾天，美歐關係可能還會出現新摩擦，因為特朗普明天（2日）將在白宮玫瑰園舉行的儀式上，宣布美國下一步加徵關稅的具體措施。各界預計，最受衝擊的可能是歐洲國家，因為加稅的貨物將包括藥品、食品等歐洲輸美的主打商品。此前宣布的稅項中，對汽車和汽車零部件的25%關稅主要傷害了加拿大和墨西哥的利益，因為兩國有大量整車和汽車部件輸往美國。按照特朗普第一個任期內的三國免關稅協議，這些商品根本無需交稅。如今收取高額關稅，美國市場上每部新車的價格會上漲5000至15000美元，讓一些美國人望而卻步，無法購買新車。

加徵巨額關稅對美國並無直接益處，因為它會令很多家庭每天都要在生活上多付出一筆錢，想改善家庭生活的人也難如願以償。同時，它會推高通貨膨脹，令聯儲局難以繼續減息，從而阻礙擴大生產和增加消費。對美國的盟友來說，無緣無故被美國變相“經濟制裁”是他們難以想像的，因為這完全不應出現在朋友之間。

但有一位美國人對打響關稅戰可能會非常開心，此人就是特朗普，因為所有這些政府行為都是他推動的，而且是靠美國人民用選票賦予他的權力來推動的。他相信，透過加徵關稅，美國能與各國達成他所希望達成的交易，因而他才如此義無反顧，讓美國加稅的齒輪轉動起來。