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01/04/2025

中大新地標羅桂祥閣開幕︰建築師嚴迅奇設計，最新藝術品展及免費接駁巴士詳情

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Text: Eunice Chow Photo: 香港中文大學文物館 Art Museum, CUHK fb

　　中大文物館羅桂祥閣已經開幕！這座新館由國際知名建築師嚴迅奇設計，接通文物館原有的四個展覽廳，連結大學道與百萬大道，是中大藝文新地標。各位中大校友有冇興趣趁假期參觀，細賞最新「浮世清音——晚明江南藝術與文化」展覽，即睇免費接駁巴士詳情！

 

　　剛於今年3月落成啟用的文物館新翼羅桂祥閣，由國際知名建築師嚴迅奇博士設計，以懸臂式結構立足中大山城斜坡之上，外觀低調而優雅。新館的實用面積共 1,770 平方米，包括：利孝和陸雁群伉儷展覽廳、利希慎廊（內設咖啡店及書店）、藝術工作室，以及景色優美的空中花園。新館之形態呈現嶺南觸峰之勢，融入中大自然環境和地形地貌，並接通原有展覽廳、大學道及林蔭大道，成為中大的藝文新地標。

 

　　

清水模混凝土外牆實用性強，而且予人沉穩感覺，並使新翼與中大的書香氣息和自然地貌完美融合。

 

 

　　特色「V」形支柱源自建築師對「傳承」的思考和理解。「承」字在中國文化中不單代表承接和延續，亦有承托和支撐的含義。新館外牆以特別設計的模板，於清水混凝土牆展現出山水畫淡中有物、或深或淺、疏密有致的質感和紋理。

 

 

　　文物館新翼羅桂祥閣現正舉行「浮世清音——晚明江南藝術與文化」展覽，本次展覽由文物館與上海博物館、中大藝術系攜手合作，觀眾可欣賞來自香港中文大學文物館、上海博物館、香港公私收藏以及海外博物館藏的193件晚明藝術精品。

 

　　

文物館新翼羅桂祥閣現正舉行「浮世清音——晚明江南藝術與文化」展覽

 

　　在中國文化藝術史上，明清之際是繼北宋後的另一高峰。晚明北方政治動蕩，反觀江南地區富庶安定，遂成為人文薈萃之地。這時期思想開放，文人往往以筆墨直抒胸臆、擺脫古人桎梏，展現自我。江南工匠藝術亦百花齊放，不同社會階層的品味好尚，如幽雅沖淡的文人趣味與華麗多彩的市民品味相互影響，呈現出豐富多元的藝術面貌。工商業發展蓬勃，供應海外不同市場的外銷器物各具特色。大家可體驗這個時代豐富多彩的物質生活與獨具特色的藝文風貌。

 

 

　　展覽期內更有「浮世清音——晚明江南藝術與文化」學術對談講座系列，邀請多位學者展開對話，從書畫談到器物，讓觀衆見識活潑多采而又別樹一格的晚明文化藝術菁華。每場對談講座由2位講者作專題分享，並進行對談，通過對文物精品的考察與解讀，揭示晚明文化的豐富層次。為慶祝文物館羅桂祥閣以及利孝和陸雁群伉儷展覽廳開幕，文物館將送出精美紀念品予講座參加者。

 

 

浮世清音——晚明江南藝術與文化

日期： 3月22日至2025年7月20日

地點：香港中文大學文物館

查詢︰ 3943 7416

https://www.artmuseum.cuhk.edu.hk/

 

　　為配合新翼落成慶祝活動 「山城春分行」，文物館特別推出免費接駁巴士服務，即日起至四月底接載公眾往返港鐵大學站與文物館 。

 

 

車站︰港鐵大學站：大學廣場旁（近 2 號校巴站）

文物館：上落客區

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