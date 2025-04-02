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02/04/2025

DeepSeek拆局「特無譜」日

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　　4月2日，特朗普提出其「解放日」，全球拭目以待。筆者問DeepSeek點搞呀，DeepSeek參考了全球10個主要網站的評論，拆局如下：

 

　　根據搜索結果，特朗普計劃於4月2日宣布的「解放日」關稅政策（即對等關稅）可能對美股走勢產生重大影響，但市場對此存在分歧。以下是綜合分析：

 

1. 關稅政策的具體影響
　
　　定向化與豁免可能：特朗普此次關稅將針對「15%的國家」，而非全面鋪開，且可能包含豁免條款。這一措施旨在報復其他國家的貿易壁壘，但實際執行範圍可能較此前預期的更有限。
　
　　通脹與經濟衰退風險：若關稅落地，可能推高進口商品價格，加劇通脹壓力（如密歇根大學消費者信心指數已顯示長期通脹預期升至32年高位），並可能抑制消費支出，導致經濟滯脹或衰退。核心PCE數據加速上升也強化了這一擔憂。

 

2. 市場情緒與短期反應
　
　　恐慌性拋售與反彈可能性：3月美股已大幅回調（納指跌8%，標普500跌6.3%），市場情緒極端悲觀，AAII調查顯示連續五周悲觀比例超50%，這可能為短期反彈提供反向訊號。部分機構認為，若政策明朗化，「不確定性」消散後可能出現技術性反彈。
　
　　「賣消息買事實」行情：若關稅力度低於預期或豁免範圍擴大，市場可能因利空出盡而反彈。但若稅率或覆蓋範圍超預期，美股或延續跌勢，甚至引發程序化交易的進一步拋售。

 

3. 長期結構性壓力
　
　　科技股與行業分化：美國科技巨頭（如特斯拉）(US.TSLA)已因競爭加劇和政策不確定性承壓，而傳統行業或國防板塊可能受益於地緣政治變化。例如，特斯拉雖獲特朗普支持，但其歐洲銷量下滑，股價波動劇烈。
　
　　資金流向與估值調整：部分資金可能從美股轉向新興市場或債券等避險資產。美債收益率下降和美元走弱（第一季跌幅4%）也反映了市場對風險的重新定價。

 

4. 機構觀點分歧
　
　　看空派：高盛、美國銀行等警告需防範「負面意外」，認為經濟衰退風險可能引發標普500指數兩位數回調。
　
　　看多派：Fundstrat等機構認為極端悲觀情緒或醞釀反彈，預計春季美股可能上漲10%至15%。

 

5. 關鍵時間節點與數據
　
　　4月2日政策細節：關稅的具體國家名單、稅率及豁免條款將決定市場方向。若涉及關鍵貿易夥伴（如歐盟或亞洲國家），衝擊可能放大。
　
　　經濟數據影響：3月就業報告（4月5日發布）將提供經濟韌性證據，若資料疲軟，可能加劇衰退擔憂。

 

　　總結：4月美股可能的兩種情景

 

　　1. 樂觀情景：若關稅措施溫和且經濟數據穩健，市場可能借季節性因素（4月歷史表現較好）反彈，科技股或引領回升。

 

　　2. 悲觀情景：若關稅範圍擴大或通脹加速，美股或進一步下探，標普500可能跌至5000點以下，科技股繼續承壓。

 

　　建議投資者關注：政策細節公布後的市場情緒變化、通脹數據及資金流向，短期內避免過度反應，長期需評估關稅對供應鏈和企業盈利的實際影響。

 

　　（投資涉風險，每投資者承受風險程度不一，務必要獨立思考。筆者會因應市況而買賣。）

 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

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