去海洋公園捐贈玩具兒童半價入場！送限量版「家姐、細佬」書籤，期間限定打卡位及夜間投影表演

兒童節去海洋公園小朋友半價！海洋公園於4月4日至6日舉行「玩具收集大行動」，凡於指定時間把全新或乾淨且狀況良好的二手玩具帶到海洋公園正門的收集點，每位參與玩具捐贈活動的小朋友，將可獲得購買海洋公園標準入場小童門票的五折優惠當日使用及獲特別版小禮物。兒童節期間，園區首度展出的孖寶至愛「玩具」，設期間限定的大熊貓主題布置打卡，派發兒童節限量版「家姐」和「細佬」貼紙，晚上更可欣賞大熊貓龍鳳胎投影、舞動的噴泉和大型水幕特效表演！

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熊貓龍鳳胎與盈盈同框互動！3月22日起入場詳情及海洋公園$398港人入場優惠

捐贈玩具兒童半價入場

一對熊貓孖寶歡度牠們首個兒童節，同時鼓勵大家一同傳播快樂，海洋公園於4月4日至6日期間上午10時至下午5時30分舉行「玩具收集大行動」，邀請小朋友把全新或乾淨且狀況良好的二手玩具帶到海洋公園正門的收集點，捐贈玩具經檢查及進行消毒後，將送到「社區客廳」為有需要的家庭帶來快樂。

留意，大會建議物品為乾淨且狀況良好的玩具，例如全新幼兒及學前玩具、教育玩具、桌遊、積木玩具，並不建議捐贈以下物品：

 不完整或已破損的玩具

 毛公仔、兒童飾物及小型裝飾

 需要電池的玩具

 內容意識不良／含暴力色情成份的玩具

 不符合玩具安全標準的玩具

每位參與玩具捐贈活動的小朋友，將可獲得特別版「家姐」、「細佬」書籤，以及購買海洋公園標準入場小童門票的五折優惠券一張，於活動期間使用，以示感謝。每位攜帶並捐贈玩具的人士，不論玩具的數量，最多只可獲贈一張特別版書籤及一張優惠券。書籤數量有限，送完即止。

玩具收集大行動

日期：2025年4月4至6日

時間：上午10:00 - 下午5:30

玩具收集處：海洋廣場（海洋公園正門）

受惠機構：筲箕灣社區客廳：保良局；高山道社區客廳：社區關愛協會有限公司；南昌社區客廳：聖雅各福群會；紅磡社區客廳：香港聖公會福利協會；土瓜灣社區客廳：東華三院；深水埗社區客廳：九龍樂善堂

限定三天「與大熊貓龍鳳胎慶祝兒童節」活動，各位契爸契媽除了現場直擊「家姐」和「細佬」睡覺、玩樂和探索四周的超萌日常姿態，更可近距離欣賞首度展出的孖寶至愛「玩具」，即牠們的環境豐容物。除此之外，還可於期間限定的大熊貓主題布置以及道具前打卡，以及索取兒童節限量版「家姐」和「細佬」貼紙等，數量有限，送完即止。晚上7時，夢幻水都人工湖將上演「光影盛夜」，大熊貓龍鳳胎投影、舞動的噴泉和大型水幕特效將會點亮夜空。

與大熊貓龍鳳胎見面

地點：大熊貓之旅（亞洲動物天地）

展館開放時間：每日上午10:00至下午4:30

夢幻水都人工湖舞台已變身成最「熊」打卡位，讓你與親友一起在大熊貓主題影相位開心合照，齊齊慶祝兒童節！

捕捉大熊貓打卡位

地點：夢幻水都人工湖舞台（海濱樂園）

日期：2025年4月4至6日

光影盛夜：點亮大熊貓主題的夜空

地點：夢幻水都人工湖（海濱樂園）

日期：2025年4月4至6日

時間：下午7:00

與大熊貓龍鳳胎慶祝兒童節

日期︰2025 年4 月4日至4 月6日

地點︰香港海洋公園

https://www.oceanpark.com.hk/tc/park-experience/children-s-day-celebration-with-giant-panda-twins