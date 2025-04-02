松本清坑口東港城店新開幕︰超值$139限定福袋、全店9折及送$30優惠券

新店著數速報！日本人氣連鎖藥妝店「Matsumoto Kiyoshi 松本清」4 月2日新開幕，進駐將軍澳坑口東港城，開設第13間分店。除了新店開幕日限量$139 超筍限量福袋外，更推出三大開幕優惠，包括會員全店9折優惠，購物滿$300即送$30優惠券及購物袋等著數！

新開幕著數優惠之中，最筍一定係開幕當日推出限量福袋150個，每個$139限量福袋內有總值高達$989之商品，隨機商品包括 ANESSA極防水美肌UV乳液、LUMIURGLAS Skill-less 防水眼線液、Muzigae Mansion旋轉胭脂、WHOMEE胭脂、PALGANTONG CICA 水潤調色妝前底霜、LEUNGESSMORE酵母緊緻滋潤備長炭面膜、Ettusais極幼柔滑眼線筆、Bifesta水嫩柔滑淨透潔面膏等等。

坑口東港城分店開幕當日推出限量福袋150個。

買唔到福袋都唔緊要，因為仲有三大開幕優惠。

優惠一 ︰會員限定9折優惠

折扣不適用於購買初生配方嬰兒奶粉及無折扣商品。不可與電子支付平台優惠券及其他優惠券同時使用。

凡註冊成為會員後，消費可賺取點數，消費HK$1相等於1個點數，累積點數可作現金使用，每次消費不限累積點數上限，相等於1%全數回贈，多消費多點數多回贈！

會員每日亦可參加幸運輪遊戲，每參加1次即有機會獲得最高優惠 – 85折優惠券。獲得的優惠券會於參加遊戲後當日生效，即時可以憑優惠券到松本清香港分店購物使用。

優惠二︰ 消費折實滿$300即可獲贈「松本清購物袋」1個

*2025年4月2日至4月6日期間每日限定150個，送完即止。每人只限獲贈購物袋1次。

優惠三︰ 消費折實滿$300送「HK$30優惠券」1張

「HK$30優惠券」以每單消費折實滿HK$300即送1張。優惠券使用期由2025年4月14日至2025年4月30日止。

樂天熊仔餅角色見面會

日期及時間︰4月4日及4月5日

時間︰第一場下午3:00至3:30、第二場下午4:00至4:30、第三場下午5:00至5:30

地點︰ 松本清香港坑口東港城店

1.7米樂天熊仔餅角色於指定日期，親臨坑口東港城新店同大家 打卡。

松本清坑口東港城店

日期︰ 2025年4月2日正式開業

地址：將軍澳坑口東港城1樓116-119號舖

營業時間：星期一至日 10:00 AM 至 10:00 PM

電話：(852) 2388 6686