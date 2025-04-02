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02/04/2025

木村拓哉成日本「華為手錶」代言人！新廣告型爆打Golf、跑步、登山

#男神 #華為手錶 #木村拓哉 #華為 #影視娛樂 #Huawei #新廣告
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Text: Katty Wu

　　日本華為手錶昨日（4月1日）於官方YouTube頻道上載了一條60秒的新廣告，賣的是品牌的旗艦產品「HUAWEI WATCH GT 5 Pro」智能手錶，但大家最注目的，是戴著手錶的男神木村拓哉！

 

　　於廣告中，木村拓哉戴著手錶以多個造型及於不同場境亮相，包括跑步、登山、在舞台上跳舞，以及他最愛的活動——打高爾夫球。根據官網介紹，手錶可以從他們超過1.5萬個高爾夫球場的資料庫中找出用家所在的球場，更有3D球道視圖，以及詳細的果嶺和沙坑資訊。透過精確的距離測量，還可以更好地計劃你的每一次揮杆。

 

 

　　另外，強化的越野跑模式支援分段導航、偏離路線提醒，還可以在手腕上即時查看鍛鍊數據和路徑資訊。還有在進行自由潛水時佩戴手錶，深達40.4，支援專業級功能，如懸浮計時器、水型識別和安全提醒，以及增強耐力的閉氣訓練和測試。

 

 

　　難怪木村表示：「就像高爾夫球場上的球童，能夠了解我當前的壓力、心率，甚至情緒，像是身體和心理的醫生。在運動時，能告訴我跑步的時間和消耗的體力，甚至給出『如果這樣做會更好』的建議，像是教練和trainer。真的很厲害，讓我有些驚訝。」

 

 

　　記者見到日本華為官網正進行減價優惠，「HUAWEI WATCH GT 5 Pro」售價為39,418円（約HK$2,070），但香港買應該平一點。

 

 

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