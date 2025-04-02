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02/04/2025

「對等關稅」開啟新的時代

#財金大勢 #陶冬天下 #美國 #關稅戰 #特朗普 #對等關稅
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  • 陶冬

    陶冬

    持有美國猶他大學經濟學博士、碩士及北京外國語大學學士學位。他對亞洲地區的經濟極有研究，尤其對中國經濟的見解更爲深入。陶博士曾就1997年亞洲金融風暴及2004年中國宏觀調控等問題作出前瞻性分析和預警。陶博士過去於多家國際及知名的金融機構出任亞洲區經濟研究部及中國研究部主管，工作地點遍及中國、美國及日本，自1994年起獲派駐於香港任職。

    陶冬天下

    每周更新

　　市場在屏息等待美國政府的「對等關稅」政策（4月2日美東時間下午4點）。特朗普政府也知道這項政策干係重大，特地等到股市收市後，才在白宮玫瑰花園宣布。

 

　　但是據《彭博社》報道，如此重大的政策，白宮內部還在為細節爭論，最終版本恐怕要等到當天中午才有定論。這種玩法很特朗普式，但是要想在當天午夜就實施（白宮發言人稱），難度極高，從海關到物流都需要更新軟件參數。

 

全世界都關注美國的「對等關稅」政策細節如何 (AP)

 

　　特朗普關稅細節還沒有出爐，有許多還需要等官宣才能確認，不過有幾點可能是清楚的。

 

　　1）這是美國有史以來最大的關稅上調法案，涉及國家之多、進口品品種之廣，均為史無前例的。據貿易顧問納瓦羅透露，特朗普希望每年可以收到7000億美元。哪怕最終只收到一半，也是巨額收入。

 

　　2）這次關稅調整可能即時生效，涵蓋所有貿易國家，然後分別進行貿易談判。美國對談判結果滿意的國家，分別下調關稅率，務求稅率對等、公平。

 

　　3）幾個主要貿易國家，均可能作出反擊性報復。如此勢必拉高美國的通貨膨脹，並直接衝擊到4%的經濟部門。美國陷入溫和滯脹的機會大幅上升，但還需要進一步觀察。

 

　　4）這次關稅調整，中國會在其中，但是主要針對的不是中國，而是被特朗普認為對美國進行不公平貿易的所有國家，這是他MAGA（Make America Great Again，讓美國再次強大）運動的一部分，讓美國硬起來。

 

　　5）通過迅速、極限施壓，最終目的是要拆除對美國「不公平」的一切關稅和非關稅壁壘，路徑是繞過WTO，通過雙邊談判逼迫對方就範。

 

　　幾乎所有美國貿易對手對美國的關稅壁壘再加非關稅壁壘，都比美國要高許多，這是美國要拆除的，筆者看來這也是結構性的，過去的回不來了。戰後80年，美國的國策是通過讓渡國內市場來推進美式「普世價值」，這個時代已經一去不復返了。

 

本文純屬個人觀點，不代表所在機構的官方立場和預測，亦非投資建議或勸誘。

 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

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