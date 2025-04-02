「對等關稅」開啟新的時代

市場在屏息等待美國政府的「對等關稅」政策（4月2日美東時間下午4點）。特朗普政府也知道這項政策干係重大，特地等到股市收市後，才在白宮玫瑰花園宣布。

但是據《彭博社》報道，如此重大的政策，白宮內部還在為細節爭論，最終版本恐怕要等到當天中午才有定論。這種玩法很特朗普式，但是要想在當天午夜就實施（白宮發言人稱），難度極高，從海關到物流都需要更新軟件參數。

全世界都關注美國的「對等關稅」政策細節如何 (AP)

特朗普關稅細節還沒有出爐，有許多還需要等官宣才能確認，不過有幾點可能是清楚的。

1）這是美國有史以來最大的關稅上調法案，涉及國家之多、進口品品種之廣，均為史無前例的。據貿易顧問納瓦羅透露，特朗普希望每年可以收到7000億美元。哪怕最終只收到一半，也是巨額收入。

2）這次關稅調整可能即時生效，涵蓋所有貿易國家，然後分別進行貿易談判。美國對談判結果滿意的國家，分別下調關稅率，務求稅率對等、公平。

3）幾個主要貿易國家，均可能作出反擊性報復。如此勢必拉高美國的通貨膨脹，並直接衝擊到4%的經濟部門。美國陷入溫和滯脹的機會大幅上升，但還需要進一步觀察。

4）這次關稅調整，中國會在其中，但是主要針對的不是中國，而是被特朗普認為對美國進行不公平貿易的所有國家，這是他MAGA（Make America Great Again，讓美國再次強大）運動的一部分，讓美國硬起來。

5）通過迅速、極限施壓，最終目的是要拆除對美國「不公平」的一切關稅和非關稅壁壘，路徑是繞過WTO，通過雙邊談判逼迫對方就範。

幾乎所有美國貿易對手對美國的關稅壁壘再加非關稅壁壘，都比美國要高許多，這是美國要拆除的，筆者看來這也是結構性的，過去的回不來了。戰後80年，美國的國策是通過讓渡國內市場來推進美式「普世價值」，這個時代已經一去不復返了。

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