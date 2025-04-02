營銷策略︱迪士尼的神話破滅？賣情懷大眾不買帳，宜打破同溫層及做好預期管理

相信近日，甚至近年其中一齣很高討論度的舊作改編電影因為上映票房失利更增加大家的討論，小弟因為事忙都沒法進戲院觀看，但也看到不少YouTuber 有不少影評或熱議，小弟並非想評論劇情或背後的政治正確爭議，但從營銷角度而言，小弟事後孔明地說一聲，其實中間有很多事情可以做得更好。

近十年各大發行商都不停翻炒舊片舊劇本，又或者事隔二十年拍續集，無他，因為他們在開拍成本不斷提高但進戲院人數不停減少的市場中（大家都在串流平台上看電影了）， 需要為投資者提供信心， 所以他們要找人口最高佔比的年齡層中找最可能賣錢的東西來拍，亦即二三十年前會進戲院看戲的人會買帳的劇目來拍戲。這是經過數據分析後得出的營銷策略，而且這策略明顯是成功才會不停有不同的後續。

但如果只把劇本重新搬上舞台，觀眾嫌棄沒誠意不入場; 又或者過去一些劇目已經過時，吸引不到新觀眾，但改編不好又可能會使舊觀眾群起攻之，其實不是一門容易的差事。

其實我們在營銷時賣「情懷」是沒問題，問題是你必須十分清楚你的客人要求是甚麼。迪士尼不單是普通的娛樂供應商，他們是為幾代人製造「美夢」的公司。為甚麼一隻老鼠可以人人都認識街知巷聞，一個杯子因為印上他們的標籤就可以賣貴幾倍。以前我都不太理解，帶過女兒去一趙迪士尼樂園就明，因為他們銷售的是整個情感體驗，女兒去過一次之後一整年都在回憶，你就知道有些東西不是金錢可以隨意堆砌，而這個方法一直都很成功。

但在這部電影的案例中，小弟觀察到有兩個問題：

1. 不做同溫層的奴隸

在經營網絡社交媒體時，管理層往往容易陷入信息同溫層，即只與現有追隨者互動，導致企業忽略了潛在客戶的需求立場。同溫層效應使管理者在數據與意見上產生偏差，錯誤地以為自己的觀點代表市場主流。但因為他們的主要營利來源未必只是那些社交媒體上的「追隨者」，當你的產品或服務面向的是大眾時，劍走偏鋒未必就能引來大的營利或利潤。因此，在制定行銷策略時，必須打破同溫層，深入調研市場、收集不同層次的意見，確保策略既能體現品牌精神，又能回應市場現實。

2. 觀眾預期管理落差

現今消費者資訊敏感度極高，一旦品牌訊息偏移或傳遞不當，就很容易被放大解讀。迪士尼案例告訴我們，在面對負面輿論時，管理層必須保持資訊透明，主動回應消費者疑慮。及時正確地利用各種渠道與客戶互動，不但能化解危機，還能鞏固企業形象。而這些在主演中的公關災難中不但沒有被好好處理，時間亦未能沖淡相應禍害，明顯是因為產品定位設定有偏差，與大眾認知預期不符。在推出新概念品牌的時候，其實我們需要新的型象新的產品，這樣就可以避免主要業務或品牌型象全數押注在有關產品之上，現在迪士尼就變得進退兩難，如果因為其中一邊的聲音而把電影下架， 又等同推倒過去的努力， 但推出之後惡評如潮，又變相燃燒投資者的資金再砸爛自己的招牌。

迪士尼因過度依賴情懷與傳統品牌價值而引發行銷策略失誤，從而票房慘淡的案例，為香港各行各業的銷售管理者敲響了警鐘。品牌忠誠度雖是企業的一大資產，但同時也需要在不斷變化的市場中持續創新，避免迷失於同溫層效應中。唯有以數據為基礎，透過精細化管理和多元化策略，真正了解並回應核心客戶需求，才能確保品牌在激烈競爭中不被淘汰，實現長遠成長。

在網絡社交媒體迅速變革的今天，銷售管理者更應時刻警惕自身觀點，是否受限於狹隘的圈子。將品牌發展建立在真實市場調研基礎上，理性應對輿論動盪，才能在有效保持傳統品牌優勢的同時，持續推動創新，從而迎來穩健而持續的業績增長。