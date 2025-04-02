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02/04/2025

海港城首間CHIIKAWA 官方期間限定店！超過400款日本精品及2米高公仔打卡牆，入場預約制詳情

#尖沙咀 #預約券 #海港城 #精品 #Shopping #CHIIKAWA #期間限定店
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Text: Eunice Chow Photo: 海港城、NIKO-NIKO

　　「嗚嗚哇哇嗚哇！」香港終於有首間日本官方授權、大型 CHIIKAWA 官方期間限定店啦！各位 fans 準備好彈藥掃貨未？事關期間限定店有超過 400 款精品，以及多款香港首發限定商品，更有必搶的 21款日本經典公仔及吊飾。想節省排隊時間，記得使用預約券及即日整理券進場，即睇預約方法及詳情。

 

期間限定店 3 大打卡位

 

　　要數近期最紅的卡通公仔一定係CHIIKAWA，不少大人fans都被三隻小可愛迷倒，讚揚他們的動畫故事好治癒，更蘊含不少人生哲理，安慰都市人的心靈。香港首間官方期間限定店由NIKO-NIKO和海港城攜手呈獻，於4月2日至27日期間開放，Fans除可於期間限定店 shopping，更有3大特色打卡位，包括2米高 CHIIKAWA 公仔展示牆、角色合照牆，以及吉伊卡哇、小八貓拱門。

 

2米高 CHIIKAWA 公仔展示牆

 

角色合照牆

 

吉伊卡哇、小八貓拱門

 

必搶！21款經典公仔吊飾回歸

 

　　最令粉絲期待的，必定是多款在日本非常受歡迎的公仔掛飾，包括經典表情款及限量別注版，今次將會在期間限定店再度登場 ! 21 款經典公仔將於 4 月 9日起，分三個階段於會場限量發售，每人每款限購1個！為了採取更有效的人流管制及提供優質的購物體驗，工作人員將按現場情況，於每場次完結前 10 分鐘，請在場參觀人士到收銀處排隊結算，以疏導場內人流。

 

辣咖哩系列吊飾 $100、起飛小桃鼠吊飾  $140

平行世界系列迷你吊飾(小八貓) $125、毛茸茸討伐失敗系列  $150

 

襁褓小桃鼠吊飾  $125、達摩系列公仔  $135、桌面公仔擺件  $150

 

盔甲風獅爺吊飾  $140、「那個孩子」吊飾  $140、不一樣表情系列吊飾 $85

 

　　期間限定店還有日本剛在3月28日最新推出的潮流衣物、手挽袋和全棉短袖上衣，以及可作為時尚配襯品的頭巾，粉絲可輕鬆配搭衣著。 

 

全綿短袖上衣 $229

 

 

荷葉邊單肩袋

 

壽司系列御守 壽司系列御守_豉油碟

 

壽司系列 chiikawa

 

水族館 Dolphin Usagi

 

水族館 whale shark hachiware

 

水族館 otter hachiware 

 

各款休閒手挽袋 

 

各款休閒手挽袋

 

 

　　海港城在海運大廈地下中庭特別打造的CHIIKAWA祈願園林，這個充滿春日氛圍的園林種了三棵祈願樹，吉伊卡哇、小八貓和兔兔於樹下等着粉絲到來。

 

 

　　粉絲於期間限定店消費滿HK$300即可在祈願園林兌換「CHIIKAWA幸福祈願卡」一張，即場寫下美好心願，感受幸福氛圍。

 

「CHIIKAWA 首間香港官方期間限定店」祈願園林裝置

日期： 2025年4月2日至2025年4月27日

時間： 上午11時至晚上9時（最後換領時間為晚上8時45分）

地點： 海港城海運大廈地下中庭

 

【KKday 獨家】入場預約制詳情

 

　　準備入場掃貨的fans，不妨考慮期間限定店與 KKday 合作的預約券及即日整理券來進行入場安排。留意，現場只接受信用卡或其他指定電子支付，現金不適用。

 

 

（1）【KKday獨家】預約券

 

▪ KKday預約系統將於2025年4月8日香港時間中午12時起接受登記，開放4月15日至4月21日的進場參觀名額，其後逢星期二中午12時起，開放預約未來7天後的名額。

▪ 每個【KKday預約券】只適用於一位進場人士使用；4歲或以下小童毋須持憑證進場，但不享有購買貨品的名額。

▪ 進場時段為每60分鐘一節。所有進場人士均需於憑證上的指定日期及進場時段內進場，逾期或逾時者不可進場。

▪ 為確保進場過程順暢，進場人士必須出示有效之【KKday預約券】，並嚴格按照在場職員指示於指定地點排隊進場。在場職員將根據現場情況，安排指定地點予持有有效之【KKday預約券】之人士排隊輪侯。

▪ 預約連結：https://www.kkday.com/zh-hk/product/278649

 

 

（2）即日整理券

 

　　期間限定店將於每日3個指定時間（請參考以下派發【即日整理券】時間表），於會場派發【即日整理券】予輪候人士。 在場職員將根據現場情況，安排指定地點予領取【即日整理券】之人士排隊輪侯。主辦單位將按輪候人士的排隊順序派發特定時段之【即日整理券】，輪候人士不可自選進場場次。

 

 

▪ 【即日整理券】每個時段名額為 100 人，並根據現場情況而調整。數量有限，派完即止，恕不另行通知。

▪ 每張【即日整理券】只適用於一位進場人士使用；4歲或以下小童毋須持券進場，但不享有購買貨品的名額。

▪ 進場時段為每60分鐘一節。所有進場人士均需於券上的指定日期及進場時段內進場，逾期或逾時者不可進場。

▪ 為確保進場過程順暢，進場人士必須出示有效之【即日整理券】，並嚴格按照在場職員指示於指定地點排隊進場。

 

CHIIKAWA 首間香港官方期間限定店

日期： 2025年4月2日至2025年4月27日

時間： 上午11時至晚上9時

地點： 海港城海運大廈展覽大堂

 

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