「金融街」有個券商研報精選對4月2日特朗普解放日有個分析。

根據2月13日發布的總統令，特朗普政府將在4月2日發布對各國基於對等關稅框架的調查結果及加徵稅率，其政策很大程度上隨對手國反應而實時調整，預判對等關稅具體政策的難度較大。然而，對等關稅實施後，美國的有效平均進口關稅水平將達到近100年來的最高水平，全球貿易體系和增長的「耐受力」將經受名副其實、百年一遇的「壓力測試」，並產生深遠的蝴蝶效應。

雖然理論上，特朗普提出的「對等關稅」框架應綜合評估關稅、增值稅（value-added tax，VAT）、匯率及各項非關稅壁壘，但實際操作中，難以想像目前尚未完全到位的特朗普貿易團隊在6至7周中對全球各國匯率操縱和非關稅壁壘做出詳盡的分析。儘管特朗普表示對等關稅政策將非常「優美(nice)」及「公平(fair)」，但鑑於對長期形成的各國貿易形態、匯率和產業政策做出詳盡和客觀的評估需要大量的分析和驗證，特朗普貿易團隊對在短時間內完成這一目標可能心有餘而力不足。

邏輯上，若要發揮最大槓桿作用，匆忙中推出的對等關稅政策理應針對易於量化的標準，並且滿足關稅政策增加財政支出，縮減貿易逆差，以及促進製造業回流、增強製造業實力的三大目標。因此，對等關稅的制定可能更多基於兩大維度：1. 對美貿易規模：對美貿易基數大（稅收收入高、製造業實力強）、或對美順差較大（平衡對外帳戶）的國家；2. 對美關稅和增值稅率：對美關稅較高且增值稅較高的國家。綜合來看，歐盟、印度、巴西、越南、日本、韓國等國家或地區被加徵對等關稅的可能性較大。

對美貿易規模：2024年，美國主要進口來源國排名中，歐盟、墨西哥、中國、加拿大和日本位居前五，合計佔美國總進口約56%；在對美絕對順差額排名中，中國、歐盟、墨西哥、越南、中國台灣位居前五，合計佔約四分之三；而在相對順差層面，越南、中國、中國台灣、瑞士、印度、韓國等地對美順差的相對規模較大，2024年對美順差佔本地區對美出口的比例均不低於50%（即對美出口高於從美國進口一倍或以上；圖表一）。

與美關稅之差：由於主要貿易夥伴與美國的雙邊關稅稅率數據不可得，我們使用加權平均最惠國關稅稅率作為近似。考慮在美國對中國、加拿大、墨西哥三國加徵關稅之後，三國對美國雙邊關稅已明顯低於美國對三國的雙邊關稅，故這裏不再考慮三國與美國的關稅之差。因此，在美國主要貿易夥伴中，印度、韓國、巴西、越南、英國、澳大利亞、歐盟等國家或地區的關稅高於美國，而日本、中國台灣地區關稅稅率低於美國（圖表二）。

增值稅稅率：美國主要貿易夥伴基本都採用增值稅制度，而美國以直接稅為主，不徵收增值稅。儘管歐盟貿易主席指出增值稅屬於國內稅制，與邊境關稅性質不同，對進口商品與本土商品一視同仁，不構成貿易壁壘，但對等關稅備忘錄中已經提出並易於量化，增值稅仍可能成為4月2日潛在落地對等關稅中的部分。具體看，巴西、歐盟、英國、印度、墨西哥、中國、加拿大、越南、韓國、日本、澳大利亞等國家或地區的增值稅稅率都在10%或以上的較高水平，而中國台灣地區為5%（圖表三）。

對等關稅最大目標是歐盟

對等關稅最大加徵目標可能是歐盟，但也可能涉及日本、印度、巴西等國。

從以上標準判斷，歐盟作為美國第一大貿易夥伴且美國標準的稅率差約為22%，對美出口被加徵關稅的概率較高，最終歐盟對美出口關稅可能達到15%至25%。同時，美國主要貿易夥伴中，日本、印度、巴西、越南等國也可能被點名，但以上國家均和美國就減免關稅問題積極溝通、談判，其出口商品被部分豁免的概率較大。

鑑於關稅稅率已超過「對等」水平，墨西哥、加拿大、中國可能不是本輪的重點目標。如果對這三國有效關稅繼續上調，則將比市場預期更激進。

對等關稅的最終加徵稅率可能綜合考慮（扣除）2月來已實施的關稅。

對4月2日的特無譜日估了，有否估中，等著看。

（投資涉風險，每投資者承受風險程度不一，務必要獨立思考。筆者會因應市況而買賣。）