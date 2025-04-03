職場女王︱甚麼是獅子管理學（上）？學懂績效管理、末位淘汰法、官場規則

未知大家有否聽過獅子管理學？究竟是甚理論？先簡單和大家講解一下。

話說獅子讓一隻豹管理10隻狼，負責分發食物。豹把肉平均分成11份，自己要了一份，其他平分10隻狼。結果10隻狼都嫌少，合起來跟豹對抗。單對單豹當然不怕狼，但10隻狼……豹子灰溜溜的找獅子辭職。獅子一聽說：看我的！

「第一天」獅子把肉分成了11份，大小不一，自己先挑了最大的一份，然後讓其他狼討論這些肉怎麼分。為了爭奪到大點的肉，狼群惡狠狠的互相攻擊。豹子欽佩的問獅子，這是甚麼辦法？獅子微微一笑，聽說過人類的「績效管理」嗎？

「第二天」獅子依然把肉分成11塊，自己挑走2塊，然後丟下一句：你們自己討論這些肉怎麼分。10隻狼9塊肉飛快的搶奪起來，直到最後留下一隻弱小的狼倒在地上奄奄一息。豹子欽佩的問獅子，這是甚麼辦法？獅子微微一笑， 聽說過「末位淘汰法」嗎？

「第三天」獅子把肉分成2塊，自己挑走1塊，還是那一句：你們自己討論這些肉怎麼分。狼群起爭奪，最後一隻最強壯的狼打敗其他，自己吃飽以後才允許其它狼來吃，這些狼恭敬的服從，按照順序來享用它的殘羹。從此獅子只需管理一隻狼就夠了。這是甚麼辦法？獅子微微一笑，聽說過「職場競爭」嗎？

「第四天」獅子把肉分成5份，自己拿了3份，然後把1份分成9小份，對狼們說：每個都領一小份，我考察你們，最後決定最優秀的可以額外獲得那份最大的。然後狼群們迅速拿了各自的那塊，各自考慮了一番，有些狼拿出來了自己那份的一部分來給獅子，有隻狼把全部都上交給了獅子，卻換回來的優秀員工獎勵：那塊大肉。獅子得到了全部80％的肉。 豹子佩服得五體投地，問獅子這是甚麼計策？獅子微微一笑， 聽說過「官場規則」嗎？

「最後一天」獅子把肉全佔了，然後讓狼去吃草。因為之前的競爭，狼群已經無力再戰了，於是只逆來順受。豹子欽佩的問獅子，這是甚麼辦法？獅子微微一笑，聽說過「和諧社會」嗎？

「績效管理」、「末位淘汰法」、「職場競爭」、「官場規則」、「和諧社會」，大家明白未？獅子管理學，大家學到未？

這個故事，真的只是故事嗎？