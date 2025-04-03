溫傑星期四｜美國首季GDP預測續萎縮 情況不妙？投資部署要「守」字行頭？內銀股前景分析！

嘉賓：香港股票分析師協會理事 溫傑

美國公布了最新對等關稅細節，當中對加、墨除外多個國家徵收對等關稅，而美國亞特蘭大聯邦儲備銀行較早前公布的GDPNow模型預測，美國2025年首季國內生產總值(GDP)將萎縮3.7%，經濟前景陰霾大？投資部署要保守為主？

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