商業英語｜提升語言能力的捷徑— 掌握外來詞loanwords

在香港這個多元文化的熔爐中,英語是連接世界的重要橋樑,而其中源自其他語言的英語外來詞更具特色且用途廣泛。你知道嗎?英語中還有很多外來語(loanwords),它們來自多種語言和文化,例如 “agenda” 來自拉丁文、 “entrepreneur” 來自法文、 “studio”來自意大利文、 “plaza” 來自西班牙文等等。

在職場上,熟悉這些外來詞能讓你不僅在溝通中表現得更加自信專業,還能讓人留下深刻印象。從會議討論到正式文件,正確使用外來詞能展現你的國際視野及文化素養。

本周,筆者準備了10個實用的商業英語外來詞,帶你探索它們的起源、應用,以及相關例句。學習這些loanwords不僅是提升語言能力的捷徑,更是讓你在競爭激烈的職場中脫穎而出的秘訣!

10個常用外來英語詞彙

1. Déjà vu(似曾相識)

起源:源自法語,意思是「已經見過」。

例句:

I had a sense of déjà vu during the meeting when they discussed the same idea as last week.

在會議中討論上週同樣的想法時,我有一種似曾相識的感覺。

2. Faux pas(失禮)

起源:源自法語,意為「社交失誤」。

例句:

His comment on the client’s appearance was a major faux pas.

他對客戶外貌的評論是一個嚴重的失禮行為。

3. Cliché(陳腔濫調)

起源:源自法語,用來形容過於常見或老套的表達。

例句:

Avoid using clichés in your presentation to make it stand out.

避免在你的演講中使用陳腔濫調,以突出特色。

4. Entrepreneur(企業家)

起源:源自法語,代表創立或經營企業的人。

例句:

She is a successful entrepreneur known for her innovative ideas.

她是一位以創新想法著稱的成功企業家。

5. Echelon(階層/等級)

源自法語「échelon」,意指階梯或層級。

例句:

He was promoted to the upper echelon of the company’s leadership.

他晉升至公司領導層的高層級。

6. Pro bono(公益)

源自拉丁語「pro bono publico」,意為「為公共利益」。

例句:

The law firm provided pro bono legal services to small businesses.

該律師事務所為小型企業提供了公益法律服務。

7. Rendezvous(約會或會面)

起源:源自法語,意為「預約或聚會的地點」。

例句:

The team had a rendezvous at the café to finalize the project details.

團隊在咖啡廳會面以敲定項目細節。

8. Liaison(聯絡)

起源:源自法語「lier」,意為「連接」或「聯絡」。

例句:

Our company hired a liaison officer to improve communication with suppliers.

我們公司聘請了一位聯絡官以改善與供應商的溝通。

9. Ad hoc(專案性/臨時性)

起源:源自拉丁語,意為「特定用途或臨時安排」。

例句:

An ad hoc committee was formed to handle the client’s urgent request.

為處理客戶的緊急需求成立了一個臨時委員會。

10. Bazaar(市集)

起源:源自波斯語,意指市場或集市。

例句:

Our team set up a booth at the charity bazaar.

我們的團隊在慈善市集中設置了一個攤位。

透過學習這些常見的loanwords,你不僅可以讓商務交流更加專業且精準,還能深化你的語言文化視野,體會語言背後的多樣性與魅力,希望本文的內容能對你的商業英語學習有所啟發吧,加油!