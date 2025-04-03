全新中環藝術花園@The Henderson︰7 米高大自然主題雕塑及光影裝置，Zaha Hadid Architects首個亞洲雕塑花園

中環打工仔又多個放lunch或休息唞氣位，恒基地產超甲級商業項目The Henderson 旁邊的琳寶徑休憩花園已對外開放。現時展出由本地及國際藝術家創作的多個以大自然為主題的藝術作品，其中7 米高的藝術裝置結合風、水及霧的元素最矚目，入夜則可欣賞數碼光影藝術裝置。

恒基地產與康文署合作，將寶徑休憩花園優化為集藝術、創新及可持續元素於一身的藝術花園。藝術花園由全球知名的扎哈．哈迪德建築事務所（Zaha Hadid Architects）設計，延續其優雅曲線風格與創新精神，成為扎哈．哈迪德建築事務所首個亞洲雕塑花園。

這個治癒的藝術空間由恒基地產、扎哈·哈迪德建築事務所（Zaha Hadid Architects）、 英國園林景觀設計團隊 Gillespies，以及國際與本地藝術家合作創建，通過藝術連繫社區，並提升環保意識。

英國的園林景觀設計團隊 Gillespies 將藝術融入園林設計，流線型植物完美融入花園 的曲線設計之中，如置身西班牙知名建築師高第（Gaudi）的奎爾公園 （Park Güell）。

花園揉合音樂與燈光設計，展出由國際及本地藝術家以大自然為靈感創作的藝術裝置。

花園展出國際知名藝術家以大自然為主題創作的藝術作品，包括美國環境藝術家內德．卡恩（Ned Kahn）首個於香港永久展出的 「零碳動態藝術裝置」《生息之源》（Breathing Tree）。這座約 7 米高的藝術裝置結合風、水及霧的元素，並過太陽能推動。大家可留意裝置的 噴霧漩渦， 定時噴出霧氣，增強與環境的感官聯繫，而水漩渦則透過水的自然流動呈現萬物生生不息。 雨幕與倒影池讓觀眾靜觀藝術與自然的和諧融合，雕塑頂部的金屬樹枝更會隨風擺動。

《生息之源》是「零碳動態藝術裝置」，以太陽能驅動，實踐環保理念。

《生息之源》裝置物料以不鏽鋼搭建而成，融合水與霧氣交替變化，帶來形象化的自然體驗。

入夜來到藝術公園又有另一番體驗，德國數碼藝術家 Philipp Frank 創作的全球首個永久擺放的數碼光影藝術裝置《Hypnotic Dream》，捕捉樹木的頻率變化，將其轉化為抽象光影及音效，利用數碼技術投射於花園中擁有 200 年歷史的佛肚樹上。

作品投射於藝術花園中擁有 200 年歷史的佛肚樹上，隨著樹木的頻率變化而即時演化，讓觀眾感受大自然的微妙脈動。

作品捕捉自然的流動韻律，將其轉化為抽象光影與沉浸式音景。

本地年青藝術家團隊亦有參與是次項目，STICKYLINE x Leanna Lee為藝術花園設計期間限定作品，並首次以分形幾何及黃金比例概念創作雕塑《The FractalForest》，設計呼應著名藝術家達文西的完美人形比例。作品由 5 棵巨形藝術樹組成，包括 1 棵 6 米、2 棵4.3 米及 2 棵 3 米高的巨形樹木，展品將展出至 5 月 31 日。

《The FractalForest》作品由 5 棵巨形藝術樹組成，包括 1 棵 6 米、2 棵4.3 米及 2 棵 3 米高的巨形樹木。

藝術作品利用可循環再用的橡木及不銹鋼為主要物料。

藝術花園內種植多款蜜源植物，為蝴蝶提供友善的生態環境。

藝術花園@The Henderson

地址：中環琳寶徑休憩花園

https://www.thehenderson.com.hk/tc/art/

《The Fractal Forest》展覽期為即日至5月31日