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03/04/2025

新光戲院重開！落實租用嘉禾黃埔5萬呎戲院用地 「新光黃埔」預計6月開幕

#北角 #戲院結業 #影視娛樂 #黃埔 #李居明 #新光戲院
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Text: wong lin lin rachel

　位於北角的新光戲院雖於3月3日結業，但逾50年的粵劇界標記不會因此而消失！日前有傳聞指，李居明將新光戲院搬到新場地，地點就是將在4月10日結業的嘉禾黃埔戲院用地。今日和記代表有限公司發出新聞稿，確認消息，新光戲院將會在新地方重見天日。

 

 

　　繼新光戲院於3月初結業後，嘉禾院線位於黃埔的分店，亦宣布將會在4月10日結業，壞消息不斷出現，卻有新的機遇。之前有傳李居明已成功金嘉禾黃埔戲院的用地，並計劃建造「新光黃埔」電影娛樂文化新地標，將於今年6月正式開幕。 

 

 

　　曾經有傳媒向新光戲院行政總裁黎鑑鋒查詢，對方確認了李居明已組用嘉禾黃埔用地，原址將會作出裝修，初步計劃在6月開幕。今日和記代表有限公司發出新聞稿亦確認消息，新聞稿內容如下：

 

　　「紅磡嘉禾黃埔日前宣佈租約期滿結業，隨即傳來好消息。 

 

　　「告別新光後李居明已成功租賃黃埔天地近 50,000 呎戲院用地，打造〈新光黃埔〉電影娛樂 文化新地標。〈新光黃埔〉將承接嘉禾黃埔發展成新的文化堡壘，支持香港的本土文化經 濟，並希望能夠讓新光精神更適切地融入到現代生活與社區當中，吸引更多人參與文化的 傳承。在多方考慮後，第一步計劃已成功落實。並將於開幕時公佈一系列活化電影及表現 文化的部署，為香港本土娛樂文化打上一枝強心針，開展延續新光這個品牌的具體計劃。

 

　　現時嘉禾黃埔共有四間極具水平的戲院，各有三百座位，四院聯演可提供一千二百座位， 為九龍區電影龍頭戲院之一，待具體計劃落實後將改動成更合適的表演場地。

 

　　李居明表示看好黃埔區人傑地靈，風水極佳，為九運具發展潛力的文化地標，故決定將新 光文化精神在此區延續，黃埔天地不僅是黃埔站的購物娛樂熱點，更是本地及環球美食的 匯聚地，超過七十多家餐飲品牌，為顧客呈獻多元化的飲食選擇。黃埔天地四通八達，與 港鐵黃埔站零距離，更設有充裕的泊車位，配套非常完善。 

 

　　　有關〈新光黃埔〉的開業日期和具體詳情有待公佈。」

 

　　

 

 

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