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03/04/2025

美食著數︱牛奶公司紅豆雪條快閃免費派，大快活加辣版咖喱免費試食挑戰及額外送200份美食

#hotDeals #試食 #FoodNews #著數優惠 #大快活 #免費 #咖哩 #雀巢牛奶公司
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Text: Eunice Chow Photo: 雀巢牛奶公司、大快活

　　今次介紹的兩大飲食著數各走口味極端，先有雀巢牛奶公司全新濃豆樂紅豆奶條，限定4 天港九街頭舉行快閃免費派，讓你一嘗冰涷及濃郁紅豆香甜滋味。再來挑戰味覺極限，大快活手機APP會員限定免費試食「神秘辣阿活皇牌咖喱」，招募一眾勇者參加神秘版試辣活動，被選中的會員額外有賞，即睇兩大飲食著數詳情及參加方法！

 

　　雀巢®牛奶公司™全新濃豆樂紅豆奶條即日登場，紅豆量全面增加20%，豆香特別濃郁，經過3,000次攪拌及高溫熬煮，成就軟綿細膩的特濃紅豆蓉，流沙質感中夾雜分明顆粒，紅豆冰 fans一定要試！

 

雀巢®牛奶公司™全新濃豆樂紅豆奶條$12/支，家庭裝售價為$45.9/盒（一盒4支）
售賣點︰各大便利店及超級市場

 

　　為慶祝全新濃豆樂紅豆奶條面世，雀巢®牛奶公司™將於2025年4月5、6、12及13日在港九街頭舉行快閃，免費派發全新產品。只需關注及追蹤雀巢®雪糕社交平台，即可換領一支濃豆樂紅豆奶條。數量有限，先到先得，換完即止。

 

 

雀巢®牛奶公司™濃豆樂紅豆奶條街頭快閃詳情

銅鑼灣百德新街：2025年4月5日（星期六）下午2時至6時

旺角西洋菜南街：2025年4月6日（星期日）下午2時至6時

啟德晴朗商場：2025年4月12日（星期六）下午2時至6時

樂富廣場：2025年4月13日（星期日）下午2時至6時

 

大快活4月13日免費試食「神秘辣阿活皇牌咖喱」

 

　　鍾意食辣的朋友請舉手！有冇留意大快活皇牌「阿活咖喱」已全面升級，升級版咖喱配方嚴選環球超過30種香料，以慢煮烹調方式令咖喱的風味層次更豐富鮮明。除了原有的「阿活咖喱牛筋腩飯」及「阿活咖喱雞飯」外，今次更新加「阿活咖喱原條吉列魚柳飯」及「阿活咖喱生炸豬扒飯」，四款美食均配黃金薯仔，件件都腍身入味，全面升級的阿活皇牌咖喱系列只需$49起!

 

升級後的「阿活咖喱」香料層次更立體，咖喱的濃香更豐富。

 

阿活咖喱生炸豬扒飯

 

阿活咖喱原條吉列魚柳飯

 

　　除香料配方升級外，更以卡羅來納死神辣椒粉（Carolina Reaper）調製成辣醬，為各位準備了「死神加辣版」，為嗜辣愛好者帶來前所未有的辣度體驗。留意！卡羅來納死神辣椒辣度約220萬SHU（斯科維爾辣度單位）。

 

 

　　大快活將於4月13日(星期日)舉行的神秘版試辣活動，由即日起至2025年4月7日晚上11時59分前，會員只需登入大快活手機APP，即可報名參加「大快活皇牌神秘辣【阿活咖喱】試食會」，被選中的20名會員可於4月13日中午時段優先解鎖神秘辣阿活皇牌咖喱及額外得到共200份【阿活咖喱】電子券。而「神秘辣阿活皇牌咖喱」美食將於4月14日的正式推出。

 

大快活皇牌神秘辣【阿活咖喱】試食會

日期: 2025年4月13日(星期日)

時間: 中午時段 (時段待通知)

地點: 大快活(金鐘美國銀行中心店) 金鐘夏愨道12號美國銀行中心地下 G3 號舖

登記報名方法: 由即日起至2025年4月7日晚上11時59分前，會員只需登入大快活手機APP，即可報名參加

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