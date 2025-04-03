防守反擊奏效，森林成功；傳控全面崩潰，曼城迷失

諾定咸森林今季異軍突起，相信令不少球迷大跌眼鏡。但諾定咸的強勢並非偶然，從戰術角度去看，快速反擊在沉寂多年之後重新發光發熱，雖然有其偶然性，但也有其必然性。

在過去10年的足球戰術中，哥迪奧拿的傳控踢法，無疑是影響最深遠的一套戰術。不但為哥帥和他帶領的球隊奠定頂級地位，更成為不少領隊學習的對象。

強如高普，在利物浦的後期，也仿效哥帥的戰術，將阿諾安排成為右閘後上插入的中場，可見哥帥的戰術思維影響之大。

英超在哥迪奧拿到來之後，也出現徹底的改變。這套從後場發動，通過傳控，掌握進攻節奏的踢法，如今甚至成為每一支球隊必備的一部分，當然，運用好與否是另一個話題。

用一個簡單直觀的數字來說明，哥帥來到英超前，龍門球開到對方半場的佔比高達74.2%，但今季，這個數據下降到38.6%，這說明甚麼？就是超過2／3的龍門球，都是從後場短傳開出，發動進攻。

不過，今屆的賽事明顯出現了一個轉變，而這個轉變，最好的體現，就是諾定咸森林現時穩居前三。

今季的諾定咸森林，擊敗過曼城、熱刺、維拉，雙殺曼聯，也送過唯一的敗仗給利物浦。但領隊紐奴和球隊，踢的並非傳控風格，相反，是久違了的反擊戰術，帶來了出色的成績。

諾定咸是本季英超控球率最低的球隊，只有39.5%，而平均進攻速度卻是高達每秒2.08公尺，如果按照兩邊禁區的距離是80公尺，即是諾定咸平均每次進攻只是40秒內就完成，絲毫不會拖泥帶水。

本季度的反擊戰術可謂發揮得淋漓盡致，其中，快攻的射門比例（10.2%）和快攻入球比例（7.1%），都是有史以來最高。

另一隊運用反擊快攻非常出色的是般尼茅夫。領隊伊拉奧拿和球隊運用的踢法又有別於諾定咸，而是善用高位逼搶，逼搶次數高達 1,822 次，即每場62.8次，且對手高位失誤後射門高達57次，冠絕英超。

上週末的足總盃賽事中，般尼茅夫對曼城，前者先拔頭籌的一球，正正是把握曼城的失誤而破門，雖然最終輸波，但曼城贏波也有點運氣。

連哥迪奧拿自己也承認，現代足球的踢法，更傾向於般尼茅夫、紐卡素、白禮頓和利物浦的戰術模式。

也正是史諾入住利物浦，讓利物浦重拾快速反擊的節奏。

本季的利物浦，在反擊中攻入31球，比英超中任何一隊都多超過10球，而快攻進球比例更高達19%，即是利物浦每5次反擊和快攻中，就有1次會成功入球。

另一個更有趣的數據是，今季有18場賽事中，至少都有1隊球隊憑快攻攻入1球，其中這些入球的球隊中，只有13場賽事最終落敗，快攻入波的球隊最終輸波比例僅僅只有16.7%。

這種情況，到底只是因為今季不少豪門，例如曼城、熱刺跌watt所致的偶然事件？抑或是戰術變化趨勢中必然出現的想像？

但可以肯定的是，足球戰術的發展就是一個循環，領隊們如何扭盡六壬再變新招數，拭目而待。

本週焦點

曼市打吡是重頭戲，曼聯雖然有主場優勢，但近期表現實在太差，加上艾摩廉的踢法完全未能發揮，今場未必穩勝。

那邊廂曼城足總盃過關之後，有夏蘭特受傷，但可能並非壞事，有其近兩季曼城都有夏蘭特過度依賴症，如今少了他，每個球員走多步，分分鐘表現更好。

今場曼城作客搶分機會大，曼聯主場要保住分數，就要在防守上更進取和更具侵略性。

今季夏蘭特為利物浦上陣40場，攻入30球，但入球第二多的竟然只是攻入7球的科頓，證明曼城對於夏蘭特實在太過依賴，少了以往多點開花的特色。