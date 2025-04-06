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06/04/2025

高息定存 | 一周高息合集，關稅戰下市況波動，邊間銀行仍有5厘高息？

#理財 #建行亞洲 #工銀亞洲 #高息定存 #收息 #滙豐
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　　美國公布關稅政策牽動全球股市，波動市況下不妨增加定期存款比例，為資產組合平衡風險，部分銀行提供低門檻5厘高息，為保本收息好選擇。

 

高息定存 | 一周高息合集，關稅戰下市況波動，邊間銀行仍有5厘高息？

（資料圖片）

 

工銀亞洲3個月低門檻高達5厘

 

　　其中，工銀亞洲3個月定存息可高達5厘，起存額由1000元至10萬元，適用於全新「綜合戶口」、「e時代」或「理財金」之客戶，透過網上或手機APP辦理，先到先得。滙豐亦設3個月存息最高達3.4厘，起存額50萬元起，適用於特選客戶辦理。

 

建行亞洲3個月最高5.58厘

 

　　另外，建行亞洲全新貴賓理財客戶透過分行辦理，以100萬至5000萬元開立3個月定存，當中首10%新資金可享5.38厘特惠年利率，其餘90%新資金享另一定期存款利率；全新私人財富客戶透過分行辦理，以500萬元以上開立3個月定存，當中首10%新資金享5.58厘特惠年利率，其餘90%新資金享另一定期存款利率。

 

　　建行亞洲同時設有短期定期存款，適用於手機銀行開戶的全新客戶，全新合資格客戶透過「e賬戶服務」成功開戶，填妥網上登記表格並存入10萬元或以上新資金，便能開立2個月5.28厘。此外，客戶亦可選擇1個月6.68厘或3個月4.8厘定存。

 

高息定存 | 滙豐3個月特選客3.4厘，工銀98日3.43厘

 

　　表列各大銀行定存息率：

https://www.etnet.com.hk/www/tc/forex/deposit-rate.php

 

撰文：經濟通採訪組

 

 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

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