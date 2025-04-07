留心，文題是「扛」，是頂硬上，只要硬頂住兩年，美國就會內部開花，爛了。為甚麼不是「抗」，抗，是開打，中美兩國除了在台灣領土主權值得抗打外，貿易事宜，還不值得拉火箭去打，怎「扛」？

自1949年新中國成立以來，中國因國力弱，對美國的霸凌行為一直只是「扛」忍，頂硬上。只在50年代的韓戰，與美國抗了，並狠狠教訓了一次，但這也是中國與美國迄今的一「抗」。

之後，美國U2偵察機百餘次入侵中國領空，中國也只能在人民日報上發文，話美國N次、N次入侵中國領空，直到1962年中國成功首次擊落U2偵察機，前後擊落了5架美U2，美國才收手，改用其他的偵察手段。這個中美在美U2上的交手是由「扛」到「抗」，無能力還擊，只能「扛」，有能力了，就「抗」。

這是中國對美國種種霸凌所用的策略、手段：「君子報仇，十年未晚」、「忍辱負重」、「臥薪嘗膽」等等，都是中國先祖留下的教訓。

扛美「前傳」：臥薪嘗膽 防美滲透

由於美國霸凌行為不斷，中國要「扛」美、「抗」美，在新中國成立之前、之初，都是中國發展主要政策一部分。如美國不是霸凌成性，毛澤東還是希望與歐美和平共存。

1935年毛澤東率紅軍越過崑崙山支脈岷山後，寫了《念奴嬌．昆崙》，當中有句：

「安得倚天抽寶劍，把汝（指昆崙山）裁為三截？一截遺歐，一截贈美，一截還東國。太平世界，環球同此涼熱。」

崑崙是《山海經》中所謂的聖地，是天下，天下三分，太平世界，同此涼熱，是中國想要的，畢竟這百年來中國所受戰亂之苦遠超世界任何一國。之不過，你想靜，人家亡你之心不息，美國自1776年立國的240多年歷史中，美國沒有參與戰爭的時間，只有16年。美國早前戰爭，是拓其本國領土與英、法、墨戰及拓白人利益，趕殺印第安人。二戰大戰後，則到海外戰，拓美元霸權和軍事霸權。目是開拓實施新殖民地主義以攬天下財富，供養美國懶人。

英、法、荷舊殖民地主義是佔領人家領土，掌控殖民地的軍、政、經權，但這個維持上來很吃力，故英國的最大殖民地國，一度是日不落國也終要日落西山，新殖民地主義是經濟上殖民，你用我的美元，捧我的美式生活、文化，用美式政制，樣樣以美為首，成為美的小弟便可，最典型的例子是日本、南韓、菲律賓。

美蘇曾是冷戰對手，美國騙了當時蘇聯總統戈爾巴喬夫，將蘇聯於1990年解體，蘇聯之後軍、經一蹶不振，直到普京任俄羅斯總統才稍挽殘局，普京也曾一度想親美，但美國仍懼管控不了俄羅斯，才發動烏克蘭的顏色革命，圖背刺俄羅斯，這個暫不談，會扯遠，但仍要談一談是因為美國為保其大哥地位，必要幹掉老二，蘇聯是冷戰時的老大對手，俄羅斯是蘇聯解體後的老二，之前被美國幹掉的老二有英國、歐盟、日本，如何幹掉這些老二又暫不談，只談今時美國想幹掉的是現時中國這老二。明白美國有鋪幹掉老二癮，就可以知道今時中美是絕不可能再和平共存，中國只可以將毛澤東贈美的那截崑崙也拿回來，把美國打扒到成老三，才可有：太平世界，環球同此涼熱。

美國欲享中國廉價資源

美國起先是瞧不起一窮二白的中國，故一度聯中抗俄，美國亦十分享受中國拿幾十億對襪子，換一架波音機的經濟利益，許了中國入WTO後，美國人民便享受到無比的廉價中國貨，生活水平提升了，人民生活成本低了，美國人民便口袋有錢，可以去華爾街多投資，美股便升、升、升，那些謂中國搶去美國職位的人，就不去想想是你們美國工人不去工廠出汗上班，只往冷氣間炒股養家而已！

那個時候，美國的企業領袖喊地球是平的Competitive Advantage，就是講，投資無國界、貿易無國界、生產無國界，邊度平就去邊度投資、生產、做買賣，那個時候美國的大企業、富人們，賺到盆滿砵滿，如果美國政客不是要討好富人去減稅，而是將這些在海外賺了大錢的美國企業、富人抽多些稅，以稅收來支付美國普通人的生活福利，就不會致美國低下階層人民今日生活那麼苦，當然亦沒有了賺大錢的美企，美富人在歐洲等地創出來的海外美元資金池、歐洲美元，這些歐洲美元其實就是逃了美國稅的錢，將其充公，歸還美國國庫（即人民），美國國債難題立解，但美國政府一定不會這樣做，謂是侵犯私人財產，但「特無譜」就亂加全球關稅，這不也是侵犯私人（他國私人）財產？不過美國是雙標準，對付這些雙標準人，講理不成，還是要用實力敲打才可。

為甚麼不能講理，要敲打？

遠的不說，就從1993年前美國總統克林頓時代說起。克林頓對華政策是表面懷柔，但骨子是想中國變天，變成像美國一樣。時任國務卿克里斯托弗，在美參議院提名聽證會上宣稱「謀求促進中國出現從共產主義到民主制的廣泛的、和平的演變。」可不要被「和平」這美麗詞藻所騙，1990年蘇聯解體就是被美指為和平演變，事實上美國一直支持藏獨、疆獨、台獨，就是想分裂中國。

以蘇聯解體為鑑，改革不可操之過急

如果是搞資本主義，中國學日本，搬來美國那一套就以了，但由於要有社會主義特色的資本主義，這是從未有過的制度，所以要摸著石頭過河，在這過河歷程中，鄧小平講了，既要防右，更要防左。這是謂，要搞資本主義，但不可過頭，但更加要不可再左傾，左傾較右傾更危險。

1990年蘇聯解體，東西德合併。筆者應德航邀請去參觀拆了柏林圍牆後的東西德，印象最深刻情景之一是，在柏林圍牆原東德境，有位母親拉著個小孩擺地攤，賣皺皮紅蘿蔔、薯仔，心一陣酸，母子倆眼神竟是如斯無助。筆者給了10馬克，買晒所有擺攤之物（五個紅蘿蔔，十多個薯仔）這就是震盪療法，一夜解體，為低下階層所帶來的「美好」生活--圍牆倒了，參觀者來了，得到了10馬克，但之後呢？

1992/93年，筆者兩度去深圳，為的是買分析蘇聯解體的前因、後果、對中國的影響和中國的對策的書，買了兩大行李喼，當然看不完，翻看序和結論，大多是謂，中國要醒定，要改革好自己，以防美國來中國搞事。

寫到這裏，還未寫怎和無譜關稅扛噃！不交代扛的「前傳」，就不能明白扛的「現傳」和扛的「未來傳」。「前傳」可以一句總括：美國要幹掉中國之心不死，中國無實力前，只能「扛」，到有實力了就可以「抗」，一如未有導彈，中國對美U2機的犯境只可口頭上「扛」，到有導彈就可以抗，把你U2打下來唄，打到你再不敢來。

扛美「現傳」：提升科技工業實力

韓戰之後，美國對華諸般禁制，禁運，就算1972年前美國總統尼克遜訪華，中國重入聯合國後，美國都是左禁右禁，到1978年12月，中國粉碎四人幫後兩年，中國召開十一屆三中全會，為之後國家發展定出「一個中心、兩個基本點」。

「一個中心」是以發展經濟為中心，這是徹底拋棄之前「以階級鬥爭為綱」的左傾路線。

「兩個基本點」不詳細講，只講一點，在堅持社會主義基本制度的前提下，對舊的體制實行根本性改革，以進一步解放和發展生產力。

「一個中心」易理解：經濟掛帥，政治排後，至於「兩個基本點」其中的又要有社會主義，又要改革體制，就需要以實例說明。

中國行計劃經濟，一個關鍵點是物資局，它是個統計和分配部門，全國生產單位每年終向物資局匯報要多少原材料、可生產出多少，然後消費單位又向物資局申請要多少物品去消耗。這跟港府的物料供應處性能差不多，港府每個部門都要申報來年需款等等。可以講，中國有計劃經濟就一定要有物資局，但這個物資局，可以只按供需來分配，但這個分配可以很硬性，窒礙了有些部門的經濟發展。

1978年的十一屆三中全會雖然提出以經濟發展為中心，但分配制度存在已久，不易一下扭轉，這個要改的工作要延至90年代才正式取消了物資局，各經濟單位就自行向市場採購所需，向市場推銷所產，形成了自由市場經濟。由1979年至1990年，前後經歷了10多年，才改了這個拖今時經濟發展後腿的部門，不是這部門不好，而是時代變了，物資局的歷史任務完了，便要拆廟，一直到朱鎔基任總理，他曾宣言他部分工作是拆廟的。

拆廟慢，是因為不想行震盪療法，今馬斯克對美國政府行震盪療法，BANG聲落馬N部門，N人手，重複蘇聯解體之法，後果日後見。拆廟慢，不等於不改革，而是在拆掉舊制度前要先安排好新制度，這就是鄧小平說摸著石頭過河之意。

國企助中國現代化維持正軌

在這過河間，就出現了國企、民企之爭，不少人認為國退民進是好，美國更要求中國解散國企，如中國應之，就沒有了今時扛美的底氣。

國企是否與民爭利？先看國企主要做甚麼行業，又對民企可提供甚麼好處。多的不談，只談三桶油、高鐵和電力。當世界油價升至220美元一桶時，中國的油價仍維持在130美元一桶，為甚麼？阿爺命三桶油要濟民嘛！不識中國政情的人成日話三桶油股價平，不合理。唉！三桶油是半隻濟世慈善股呀！唔好用PE來衡量它的股價呀！買三桶油多看股息，少看PE，阿爺要平衡慈善與股民間的利益矛盾，一定會以股息來補償股民囉。

電力股、銀行股亦如是：中國電費平，減企業運作成本；銀行低息放貸，利民企貸款。當然銀行時有不按規辦事，犯事者便拉、炒唄。

高鐵更是，投入大，收回成本期長，如不由國家去做，有哪位商人肯如斯投資，所以美國建不成高鐵，不是無技術，而是無有心為國為民的企業。

要有心為國為民，只有國家資本主義，此即有社會主義特色的國家資本主義，不少人叫國退民進便是好，好吖，俾你來辦高鐵，有那位民企有銀有心去先蝕50年？無吖嘛，國敢退，你民都不敢進啦！打嘴炮的恨國黨，你敢駁我吖。

國家資本主義助遏民企高風險操作

常有人拿阿爺停馬雲的螞蟻金服上市，又是明白人騙不明白人，明白人是恨國黨，不明白人是老百姓。螞蟻金服是借貸予小微企與個人，以36億元（人民幣．下同）資本，去滾出3600億元的貸款，此中是將貸款打包售與銀行或企業，36億元本做3600億元生意，風險有多大？一般銀行如做資本的10倍生意已叫高風險，螞蟻做出100倍，你叫阿爺唔窒住你上市點成？阿爺不是不讓你上市，而是你提高資本金啦，做10倍放貸啦！點呢，現在好似馬雲肯只做3倍了。

這種將高風險資產打包賣與銀行或企業或個人的危險例子，就是雷曼，帶來的爆破，使美國金融幾崩潰。2008年有雷曼，2012年有人又想在中國翻版雷曼，你估阿爺唔識嘢呀！事實上黃奇帆這位批螞蟻在重慶攞牌經營的人，在知悉螞蟻做了100倍的高風險操作時，就曾找馬雲談，叫他要改正。錢是會使人心盲，仍去馬，咁就被叫停。

有不受約束的私人資本主義有雷曼，有國家資本主義，無一身蟻。

鄧小平的四個現代化，前國務院總理李克強在2015年宣布的製造業2025，都是建基於以國企做長期投資的民生基礎行業，而民企則是做創新，很多人都搞不明白這分工，光叫民進國退，國退民進，事實上是國民齊頭進。

中國已建立科技及產業鏈優勢

不少人對近兩年中國科技圈的大發展覺得不可思議，以為是中國又偷美國科技，唉！比亞迪(01211)的電動車偷了誰？DeepSeek又偷了誰？大疆無人機又偷了誰？宇樹機械人又偷了誰？點解無人認為這些民企的進、進、進，會被國企搶去了？民、國各有分工，要搶也是民企中的比亞迪、吉利(00175)、小米(01810)、「蔚小理」互搶，國家的紅旗牌你搶乜。

中國經過十幾廿年的厚積薄發，到今時就到了十年寒窗有成，考到個狀元、榜眼、探花是很必然事，反觀歐美這十幾廿年在做乜？最叻之一是搞所謂的人權，要男女平等到可以變性，廁所要搞多個中性廁所，學童要「愉快學習」，結果就是逾半學童的讀、寫、數、科學知識未能合格，結果特朗普和馬斯克要解散那個未能培育出有足夠學識水平學童的美國教育部，所以美國「技」不如人不是人抄你，而是你的未來主人翁不肯學或被寵到不想學。唔好俾我批死，美國要抄中國，做應試教育啦！

我們今時講內捲，談之色變，但可知在70/80年代，中國的各行業都是在內捲，相互價格競爭，爭到做平，做出了個全球最平的衣食住行生產鏈，衣食住行不是甚麼的高科技，但卻是全球人民所需，亦因中國貨平，有一定質量就打進了歐美市場，使他們人民生活受益，通脹下降。歐美在這些平價貨前，其生產業便空心化了，今時特朗普你要再重建美國的製衣業？收工啦！

你可以用機械人，但製衣業不是光有車衣機械人，還要有鈕扣、拉鏈、裏仆(Lable)等等。樣樣都搞個機械人，如今快得過宇樹嗎？

中國現時有的不光是個別行業，而是整條生產鏈，意思是甚麼？在深圳華強一條街，有齊拼做電腦的零件供應，以前在深水埗福榮、福華街區，有齊做製衣的布、衣飾供應，講得搞笑點，連甚麼的大牌子嘜頭，也是四毫一個有供應，其時筆者搞些製衣，搞笑地將當時所有名牌嘜頭，全縫在袖上，有外商來談單，就穿上這件嘜頭衫以晒冷，唔好話，外商見到笑到甩肺之餘，都對敝廠的「製衣」能力，多了些信任。這個在一小區內密集的生產鏈，好處之一是省了運輸成本，省了等原料時間，平了，交貨快了，你歐美點Fight。

到2008年後，中國就由原材料至加工、製造，發展到品牌、營銷、服務的一條龍集群，最明顯是義烏、淘寶，以及手機、家電產品、電動汽車等。你在淘寶買過物品未？幾多天可到貨？你去亞馬遜買貨，又要幾多天才可到貨？一比之下，外企又收工。

到今時，中國銷貨已搞數碼化。你在抖音買過枝牙刷，之後就有連串關於「牙」的貨品彈出來予你，這是數碼化的銷售年代，亦是AI化的銷售年代，義烏的女店東用DeepSeek錄了個推廣後，按個掣就可以變出十多種語言的推廣片段，正是以前是數理化走天下，今時用DeepSeek朋友顧客可以滿天下，所以你明白為甚麼美國咁恨要搶走抖音，因為可使美國營銷數碼化少走10年摸索路。

不過就算美國拿了抖音也搞不出甚麼花樣，因為由抖音收集得來的大數據，在中國是公有的，各個企業可得益。在美國數據是私有的，沒有哪家企業會和另家企業共享，結果就是各做自己的小家小院牆，發展極都可以是老鼠尾生瘡有幾大吖。

所以今時跟你美國扛，是公有利與私有利之爭，誰的力氣會大？

「現傳」講完，再講未來「未來傳」。

扛美「未來傳」：靜待美國爆煲時

再之後怎和美國扛？不跟你玩舊套路，而是搞微小企業互聯網金融，這是黃奇帆寄語螞蟻金服要做的，這會為微小企業提供資金，產業百花齊放，千中出一鳳凰已不得了。另外在產業鏈方面，將會形成「數據+AI+機械人」的新型生產力體系，這即是甚麼？以衣服計，即是可以人人都度身訂造，想做套西裝，用AI量好身，俾你揀好款，復古一件、燕尾一件、大關刀一件、中山裝又一件，揀布料，用機械人縫製，兩天交貨？較現成西裝貴啲，較裁縫訂造平啲，廠家則較賣大批量貨賺多啲，你這個消費者又會滿意啲，去邊度交貨？美國客可以趁去加勒比海旅遊時，帶西裝回美國，走不走到關稅？哈哈哈，梗有方法？。唔想講，免教精特朗普，總之人民是有高度智慧去走稅的。

「無譜」徵關稅，環球怎反應？

美國向環球國家徵關稅，是犯眾憎，必然引起N國聯合反制裁，日本、南韓、菲律賓、台灣一定唯契哥之命是從，但其他各國就不一定了。台灣網紅賴岳謙有如下分析：

加拿大向輸出原油及木材與美國為主，以前有地利，便賣予美國，今時有關稅，會否考慮另個大買家中國？若是則中加關係會好轉，以後未必會參加美國的南海、東海軍演啦！

歐洲跟美國大佬多年，今被插一刀，點都對美國有唔like，歐洲產品便多點銷中國唄，馮德萊恩以後就不能不對華客氣些。德國有間芯片廠，月前在歐洲的一次電子展銷會上，大字寫明其芯片是不含美國技術，這家廠應可大做中國生意了。

東盟諸國，仍有親美派者，這兩年內應收聲，這些國中的親華派可以大聲些了，這會鞏固了中國與東盟間政治關係。

至於俄羅斯，今時不受「特無譜」關稅所害，因為一如「特無譜」很有譜地說，俄羅斯已被制裁到無出口。俄羅斯如肯跟烏克蘭和談，希望之一是美國解除對俄的制裁，如今「特無譜」此說是否俄羅斯就算被解制裁也是無好日子過？阿哥你不仁我就不義，烏克蘭和談就慢慢來，你特朗普點呢？

特朗普要怕中期選舉民意反彈

特朗普大加環球關稅，定會扯高美國內通脹，但特朗普是預了的，他更預高通脹也要減息，除非鮑威爾配合，不然鮑威爾會被炒硬，美匯會因之疲軟，資金會外流。中國要扛的，是先扛兩年，等美國民怨四起，在2026年的中期選舉中，共和黨失去對美眾議院或參議院的控制權，讓特朗普成跛腳鴨，睇你點收科。

有人擔心美國會跟中國開戰，放心啦，美國打得贏嗎？這麼多年來，美國軍情處N次兵推，都是美國輸，因為真是軍力不如人嘛，何以見得？美國防部長話，美國愛和平，不會跟中國搞軍事競賽，美國這些低威話，你聽過未？

作為投資者，怎辦？靜觀其變先，反正高盛話，情況惡劣到超乎預期，讓美股跌一會先啦，幾時跌完？看日圓能否回升上150先（見圖），回不上，仲要升值，升到135時，特朗普唔驚，都到之前索羅斯左膀右臂的財長貝森特驚。如不驚，就不用喊各國不要報復美國的無譜關稅啦！你喊不要報復，就是你怕報復啦！最大報復是諸國合力自美國抽資，不再買美國債券嘛！

事件正在風頭湧，中國已坐釣魚船（坐了10多年了），如今就試試可經得起風浪唄。

（投資涉風險，每投資者承受風險程度不一，務必要獨立思考。筆者會因應市況而買賣。）