Chill Club頒獎禮2025│52歲陳慧琳擔任表演嘉賓 與年輕歌手載歌載舞無遺和感 被讚保養得好冇整容

ViuTV昨晚（4月6日）舉行一年一度的《Chill Club 推介榜年度推介24/25》，全晚最精彩就是陳慧琳（Kelly）驚喜現身，擔任頒獎禮的表演嘉賓。她與一班年輕歌手：MIRROR、COLLAR、ERROR的隊長肥仔表演，載歌載舞掀起高潮。已為兩子之母的陳慧琳，型格打扮出場，被讚保養得宜，與一班年輕人在一起完全沒有遺和感。

在《Chill Club 推介榜年度推介24/25》頒獎禮上，出席的歌手除了盧冠廷之外，陳慧琳和日本歌手西川貴教都是眾歌手們的大前輩。已經多年沒有出席樂壇頒獎禮的她，甚有大將之風，型格打扮出場，在「Dance In The City」環節中載歌載舞。

陳慧琳首先表演跳唱版《一念天堂，二人結界》，把台下氣氛推高，之後由COLLAR獻唱陳慧琳的《SHAKE SHAKE》，接著有MIRROR隊長Lokman和肥仔一起跳舞，緊接由MIRROR一起跳唱《打得火熱》。到最後陳慧琳再度出場，帶領MIRROR、COLLAR、肥仔一同跳唱《失憶周末》，令現場氣氛推至高峰。

52歲的陳慧琳，已經甚少出席頒獎禮，婚後她育有兩子，主力相夫教子，直至近年才多一點在公眾場合亮相，更曾舉行演唱會。今次在頒獎禮上表演，不少觀眾讚她保養得直，「Kelly保養得非常好」、「仍然唱得跳得，果然係天后」、「Keep得好靚，女王級氣勢艷壓全場」、「完全冇輸畀身邊一班後生仔女」、「搶晒鏡」、「同班後生仔一齊完全冇遺和感」、「離晒譜，佢面上完全搵唔到醫學美容痕跡」，相信陳慧琳才是現場最受歡迎的女歌手。

Chill Club推介榜年度推介24/25得獎名單：

人人樂壇年度歌曲大獎： Anson Lo盧瀚霆《Hey Hey OK！》

音樂第一歌曲獎（流行歌曲）： Jay Fung馮允謙《會再見的》 、

張敬軒《青春告別式》、

MC張天賦的《說謊者》

音樂第一歌曲獎（搖滾歌曲）： DEAR JANE《多謝你自己》、

Jer柳應廷《筆觸男孩憂鬱之死》、

陳蕾《0.1秒後的世界》

音樂第一歌曲獎（節奏藍調歌曲）：洪嘉豪《黑玻璃》、

AGA江海迦《Unfamiliar City》、

Kiri T《至少做一件離譜的事》

音樂第一歌曲獎（跳唱歌曲）：Ｍarf邱彥筒《TXT OR CALL》、

張天穎Jaime《低調》、

姜濤《黑月》

Chill Club 歌手推介歌曲大獎： 林家謙《普渡眾生》

人人樂壇 年度歌手大獎： Anson Lo盧瀚霆

Chill Club年度男歌手： 金獎：Anson Lo盧瀚霆、

銀獎：姜濤、

銅獎：Ian陳卓賢

Chill Club年度女歌手： 金獎：Gin Lee李幸倪、

銀獎：陳蕾、

銅獎：陳凱詠Jace

Chill Club年度組合： 金獎：MIRROR、

銀獎：COLLAR、

銅獎：Lolly Talk

Chill Club年度樂隊： 金獎：DEAR JANE、

銀獎：The Hertz、

銅獎：ROVER

Chill Club年度唱作歌手： 金獎：林家謙、

銀獎：Jay Fung馮允謙、

銅獎：陳卓賢

Chill Club年度新人男歌手： 金獎：Tiger邱傲然、

銀獎：曾傲棐Arvin、

銅獎：Bernard Chan

Chill Club年度新人女歌手： 金獎：李芯駖、

銀獎：林愷鈴、

銅獎：林芊瑩

Chill Club年度新人組合： 金獎：ROVER、

銀獎：VIVA、

銅獎：Locksmiths開鎖佬

MOOV大數據至尊歌手： 姜濤、

Ian陳卓賢、

MC張天賦

現場最佳衣著獎： 洪助昇

Chill Club年度作曲人： 吳林峰

Chill Club年度填詞人： 陳詠謙

Chill Club年度編曲人： 黃兆銘

Chill Club年度監製： 徐浩

Chill Club終身成就獎： 盧冠廷