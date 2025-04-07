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07/04/2025

唔使買黃牛！啟德SOGO累積消費滿$3,000，即可換購謝霆鋒演唱會$1,380門票2張！

#謝霆鋒演唱會 #啟德 #雙子匯 #崇光啟德店 #啟德主場館 #啟德體育園 #Shopping #SOGO #著數優惠
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Text: Katty Wu

　　謝霆鋒相隔25年再在香港開演唱會，但一票難求，很多fans都哭訴買唔到飛！雖然霆鋒上星期話自己私人送出20張飛，但要幾幸運先可以得到？想睇又唔想買黃牛，機會來了！只要去啟德SOGO shopping滿指定金額，就可以換購謝霆鋒《Evolution Nic Live》進化演唱會門票2張！

 

　　由4月7日至4月24日期間，SOGO Rewards會員只需於The Twins雙子匯1期或崇光啟德店內即日累積消費滿$3,000（最多3張發票），憑發票即可以$3,000換購謝霆鋒《Evolution Nic Live》進化演唱會4月27日之$1,380門票2張連手續費（價值＄3,000元），數量有限，換完即止。

 

換領詳情：

● 推廣日期及時間：2025年4月7日，中午12時開始至4月24日（先到先得，換完即止）

● 合資格換領：The Twins雙子匯1期及崇光啟德店內即日累積消費滿淨值$3,000（最多3張發票）之SOGO Rewards會員

● 換領數量：每位會員最多只限換購Evolution Nic Live謝霆鋒進化演唱會門票2張，不設單張換購

● 換領地點：崇光啟德店9樓Click & Collect

 

 

《說說心理話》生死教育 | 禮儀師分享對生死的看法，修復遺體同時其實是修復家屬心靈► 即睇

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