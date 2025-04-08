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08/04/2025

香港轉廢為材官產學研新思路︰四電一腦回收、環保署園林廢物升級再造及理大研發環保再造磚

#理大 #升級再造 #環保再造磚 #環保署 #園林廢物 #回收 #智慧城市 #零排放 #Smart Living #官產學研 #轉廢為材 #四電一腦
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  • 鄧淑明

    鄧淑明

    鄧淑明博士，榮譽勳章，太平紳士，香港大學計算與數據科學學院及社會科學學院地理系客席教授，香港土生土長培育的資訊科技界企業家。鄧博士於九十年代創辦 Esri中國（香港）有限公司，專門推廣地理資訊系統（GIS）軟件和提供相關解決方案。鄧博士也是智慧城市聯盟創辦人及榮譽主席。除了GIS本業，鄧博士對ICT行業、電子健康、環境保育、初創企業及智慧城市等經常提出建議，並積極參與多個政府及民間組織，致力促進香港科技及社會事務發展。

     

    鄧博士的卓越成就和貢獻廣受認同，並獲多項榮譽，包括：香港大學2009年理學院傑出校友、2006年香港十大傑出青年及香港美國商會2004年「最具影響力女性獎–年度傑出女青」及2001年香港十大傑出數碼青年等。

    智慧城市5.0

　　為實現2050年零排放的願景，政府近年積極節能減廢。可是，香港的都市固體廢物量依然有增無減。根據政府資料顯示，香港都市固體廢物的人均每日棄置量，由2013年的1.33公斤，上升至2023年的1.44公斤，較日本及新加坡的0.88公斤高逾六成多。

 

　　事實上，要全面大幅減廢，凝聚大眾力量至為關鍵。我喜見「官產學研」的合作方案經已萌芽，值得全民參與及推動。

 

　　屯門曾咀的Y．PARK【林．區】是環保署用作轉廢為材的設施之一。該園自2021年啟用，目前已回收處理逾1.5萬公噸園林廢物。園內透過運用木材破碎機等設備，把合適的園林廢物轉化成有用資源，方便循環再造或升級再造。例如把木碎用於農業或園藝種植，又成功與本地靈芝種植場合作，協助對方利用木碎來種植靈芝；更試驗把木材生產成生物炭，作為土壤改良劑、過濾污染物的濾料、堆肥促進劑和建築物料的添加物等。日後如技術進一步獲得認證，更可考慮把它應用於社區，如公園花圃或公路行道樹的泥土上，把廢棄物料轉化成有用資源，讓大眾看得見成效。

 

　　屯門另一大型回收設施WEEE．PARK，主力處理廢電器及電子產品。該園採用先進設備，把「四電一腦」透過除毒、拆解和循環再造，轉化為有價值的二次物料。過程中，還會就廢電器的有害物質採取嚴格監控，避免廢電器因棄置不當，釋放鉛、水銀及溫室氣體等有害物質造成環境污染。

 

　　學界方面，香港理工大學就結合建築廢料和其他棄置物研發「環保再造磚」，將破碎後的建築固體廢料代替部分天然砂石骨料，以製作再生骨料，成為綠色建材。團隊掌握碳化養護技術，利用二氧化碳（CO2）氣體與再生骨料表面水泥砂漿中活性成分之間的碳化反應，將之加速，以填充砂漿中毛細孔和微裂縫，從而降低再生骨料的吸水率和壓碎值，令環保再造磚的耐用程度媲美天然沙石。這技術同時可將二氧化碳氣體永久儲存於建築材料中，減少了溫室氣體排放。

 

　　在科研上，政府推出的低碳綠色科研基金，成功引入本地公營科研機構和研發中心，以科技促進可持續發展，當中不乏推動轉廢為材的項目，如利用廢灰取代水泥，可用於填海工程的水泥土攪拌樁，有助減少廢灰棄置量及填海工程的碳排放。

 

　　有預計香港的堆填區快將在2026年達至飽和，社區減廢刻不容緩。轉廢為材不但有助資源循環再用，還能減輕堆填區壓力，故此，我們應該齊心推動和實踐不同類型的減廢方案，助香港邁向可持續發展之路。

 

 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

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