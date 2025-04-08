珠海Alila 4月中開業！Hyatt旗下奢華度假酒店品牌 15米無邊際泳池 270度海景套房

不少香港遊客都喜歡去度假酒店旅行，可以甚麼都不用計畫，每天就在酒店內游水、飲飲食食、做Spa及發呆！除了泰國，峇里都是香港人的度假熱點之一，於懸崖上的infinity pool暢泳，好像遊走在天空與大海之間，十分寫意。最近緬甸及曼谷大地震，短期內大家或者未必敢去東南亞玩，其實可以考慮去珠海！Hyatt凱悅旗下奢華度假酒店品牌Alila，繼上海及烏鎮之後，將於珠海東澳島開設品牌第3間度假酒店「Alila Dong'ao Island Zhuhai」，賣點是建於崖上，設有15米長的無邊際泳池，最豪華的海景套房更擁有270度的無敵海景，當然還有人氣的Spa Alila，趁復活節來個小旅行也不錯！

酒店設有一個15米長的infinity pool，於懸崖上向外延伸出去，景觀特別開揚，最適合在這裏欣賞日落。

酒店三面環海，客房100%都是全海景的套房，部分更設有私人泳池。

「Alila Dong'ao Island Zhuhai」共有103間客室，全部都是套房。酒店絕大部分都是海景套房，更有私人露台或私人泳池，面積86-156平方米（約925-1,679呎），非常寬敞舒適。唯獨一款沒有海景的套房「Suite King with Private Garden」，雖然面積細一點點（都有80平方米），但有37-82平方米的私人花園！

最豪華的「Suite King with Ocean View, Premier」位於酒台頂層，面積116平方米，可以坐擁270全景觀海景！

「Suite King with Ocean View, Premier」的睡房。

「Suite King with Ocean View, Premier」的浴室。

最基本的房型「Ocean View Suite」的睡房。

「Ocean View Suite」的起居室。

「Ocean View Suite」的茶室。

有37-82平方米的私人花園的「Suite King with Private Garden」。

設施方面，最大賣點當然是崖上15米長的無邊際泳池，看預想圖已經覺得很似峇里，在泳池看日落應該會很浪漫。另外，酒店還設有品牌最受歡迎的Spa Alila、24小時營業的海景健身室、供0-6歲小住客使用的遊樂空間Alila Play、酒吧，以及兩間供應海鮮及中菜的餐廳。

Spa Alila

Alila Gym

Yoga Room

酒吧

餐廳

雖然官方還未公布正式開業日期，但官網已經可以預訂4月15日及之後入住的房間，更提供「開業優惠」，包括一晚「Ocean View Suite」住宿、早餐、單程由九州港至東澳島的渡輪接送及免費minibar，每晚人民幣¥2,340起。

Alila Dong'ao Island Zhuhai

網址：www.hyatt.com/en-US/hotel/china/alila-dongao-island-zhuhai/zuhal