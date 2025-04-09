移民英國｜港人參選地方議會：政黨需要港人選票，港人需要在議會發聲！是各取所需、雙贏局面？

英國自2021年推出BNO「5＋1」簽證計劃，距今已有3年時間，不少港人已經「落地生根」，買車置業，亦見證過英王查爾斯三世（King Charles III）加冕、英國大選等歷史性時刻。隨著港人對英國的社會體制、政治生態有更深入的了解，大家開始對不同政黨有自己的想法，亦會投票支持所屬的政黨，甚至加入政黨成為黨員。依我所見，港人加入政黨，甚至代表政黨參選地方議會的現象愈來愈普遍，尤其是港人聚居地薩頓（Sutton）、沃金（Woking）等地區；不少政黨意識到愈來愈多港人移民英國，而大部分移英港人都擁有投票權，可成為一個重要票源，而香港人的聲音亦需要被政黨聽見，香港人加入政黨，似乎是各取所需的雙贏局面。

自民黨廣納港人黨員 參戰區選爭議席

自由民主黨（Liberal Democrats）是為人所知、最樂於為香港人發聲的一個政黨，他們是首個政黨為香港社群提出「BNO平權」，因而在2024年地方選舉中成功得到不少港人支持。此外，他們亦策略性地在港人聚居地派出港人參選，去年前香港區議員吳兆康便代表自民黨在禾京咸（Wokingham）當選，成為英國少數的港人議員。港人當選意味著大家的聲音更容易被政黨聽見，需求亦更容易得到回應，自民黨亦因為得到港人支持，成功在多個地方議會中取得控制權。

港人為何熱切投身英國政治？

自民黨一直被外界定性為「大愛」，而部分港人亦因為該黨價值觀與其較接近，願意幫助香港社群發聲而加入政黨，他們紛紛表示，代表自民黨參加地方議會選舉是希望成為「領頭人」，鼓勵更多有心從政的香港人參選，「終有一日，英國會出現港裔國會議員，甚至首相」，希望證明港人在英國投身議會並非不可能的事。除了自民黨，亦有部分港人加入保守黨，或其他黨派，雖然理念不同，但對香港人來說，因為目前香港社群在英國仍屬少數，透過從政才有機會讓港人聲音被聽見，而這亦是港人熱切投身英國政治的其中一個原因。

政黨對華政策影響港人投票意向

回望去年英國大選，大部分黨派都有提出對華政策，尤其是支持港人的政策，而有關港人投票意向的調查亦顯示，港人傾向支持哪個政策，取決於該政黨的對港人、對華政策，因為跟自己的發展有較切身的關係。當然英國很多政黨都是「口號式」施政，表態後不代表會做，得到選票後就「拖字訣」，所以亦有一種說法指，政黨表態支持港人只是一種政治手段，但無可否認，他們的確想得到香港人的選票，只要有足夠多的香港人能夠在英國投票，大家便有議價能力。