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08/04/2025

KK星期二｜中美關稅角力未止 恒指反彈目標睇幾多？內需股有中央護航？

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嘉賓：元宇證券基金投資總監　林嘉麒

 

　　美國總統特朗普威脅指，若中國不在周二（8日）前撤銷對美國增加的34%關稅，美國將從周三（9日）起對中國徵收額外50%關稅，中方強硬回應指將奉陪到底。另外，人行發聲撐市，將在必要時向匯金提供充足的再貸款支持，恒指高開後，升幅曾擴大至625點，高見20454點後回順，可入市撈底嗎？據央視報導，國家主席習近平強調要充分釋放消費潛力，一眾內需股反彈，相關股份值博嗎？

 

 

影片網址：https://www.youtube.com/live/DeZoW823vwE?feature=shared

 

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