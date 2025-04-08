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08/04/2025

啟德帝盛酒店 Coldplay演唱會期間變身成「大排檔」！營業至凌晨一時 宵夜好去處

#啟德帝盛酒店 #啟德體育園 #Coldplay #啟德 #宵夜 #少爺大啤 #大排檔 #啟德美食 #啟德主場館 #Food News #啟德演唱會
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Text: Katty Wu

　　期待多時，啟德主場館第一個演唱會將會今晚舉行，Coldplay的歌迷準備好入場狂歡未？睇完show想醫肚的話，可以考慮到旁邊的香港啟德帝盛酒店開餐。於4月8、9、11、12日，酒店將會提供大排檔特色晚餐及宵夜，更把宴會廳打造成大排檔，最啱同朋友暢飲一番！

 

　　啟德帝盛酒店聯同百分百香港製造的「少爺大啤」，於Coldplay演唱會期間推出限定大排檔晚餐及宵夜菜單，包括多款開胃前菜、鑊氣小炒及炒粉麵飯等，大排檔美食配上百分百香港製造的少爺大啤，無論是香港人或由外地／內地來港睇show的遊客，都一定會喜歡的港式美食組合。

 

 

　　要數最經典的大排檔美食，非椒鹽鮮魷及椒鹽豆腐莫屬，配啤酒一流！食肉獸可以選擇蜜汁叉燒、鮮菠蘿咕嚕肉或脆皮水晶鹽香雞，主食就推介鑊氣十足的蝦頭油海鮮炒飯，又或是點一碗白飯配魚香茄子。

 

椒鹽鮮魷 $128

 

蜜汁叉燒 $168

 

蝦頭油海鮮炒飯 $188

 

Coldplay演唱會期間限定大排檔晚餐及宵夜菜單

 

啟德帝盛酒店大排檔特色晚餐及宵夜

供應日期及時間：4月8日 9:30pm-1am；4月9日及11-12日 5pm-1pm

地址：啟德承啟道43號啟德帝盛酒店地下宴會廳

訂座：https://forms.gle/GogBe5sU9HuH5aeL9

 

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