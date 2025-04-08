  • 報價
  • |
  • 極速報價
  • |
  • 全文搜索
  • etnet專輯
    Art Month ...
    etnet專輯
  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
吃喝玩樂
玩樂 What’s On
影視娛樂Foodie What’s OnShopping What’s On鬆一鬆陳世味道手機情報站著數速遞足球俱樂部吾港吾知尋‧情‧味肥碌大食遊主場·日本師傅靈靈法產品速遞GP小貼士魅遊澳門
關鍵字：食譜 美食地圖 試食報告 甜品 米芝蓮 週末好去處 小食 消委會 家電 打卡熱點 輕旅行 本地遊 著數優惠 名店

08/04/2025

香港快運限時優惠：低至1,000里數換來回機票！日、韓、台、泰 共21個航點

#香港快運 #亞洲萬里通 #travel news #Asia Miles #去旅行 #HK Express #換機票 #限時優惠
  • 加入最愛專欄
  • 收藏文章
Text: Katty Wu

　　對於喜歡去遊行的朋友來說，簽帳儲里數換機票已經變成日常生活的一部分。自從國泰跟香港快運HK Express「變成一家人」之後，亞洲萬里通Asia Miles的里數，除了可以換國泰及其他「寰宇一家」成員的航班外，於推廣期都可以全用里數來兌換HK Express的機票！今日（4月8日），HK Express推出了最新的限時優惠，多達21個日、韓、台、泰等地共21個航點，最低以1,000里數就可以換到單程機票！

 

　　這次最抵換的航點，包括新航線義烏（在中國浙江省）及克拉克（菲律賓），包括一件隨身物品的「輕便飛」，只需1,000里數！當然，這兩個航點都不太吸引！

 

　　下一級比較吸引，包括台中、花蓮、清邁、峴港、芽莊，以及將於6月開通的韓國新航點大邱及清州，「輕便飛」只是2,000里數，包括一件隨身物品及一件登機行李的「經濟飛」只是4,000里數，非常抵玩，最適合long weekend飛一轉！

 

　　「最高級別」的航點當然最精彩，包括有沖繩、高松、廣島、靜岡、仙台、石垣、釜山、濟州，以及4月底開通的的小松（石川縣，即是金澤所在地）、6月開通的宮古（下地島），這些地方「輕便飛」要6,000里數，「經濟飛」是8,000里數，而包20公斤寄艙行李的「隨心飛」，其實都只是14,000里數。Asia Miles下星期起「加價」，去日本單程加至13,0000里數，但這次優惠只需14,000里數就可以有來回機票，如果地方啱，其實都算抵玩！

 

預訂日期：2025年4月8日 - 4月11日（11:45PM）

旅遊日期：2025年4月24日 - 10月25日（各航點可能有所不同）

 

『輕便飛』來回票價低至1,000里數：包括一件隨身物品

『經濟飛』來回票價低至2,000里數：包括一件隨身物品及一件登機行李

『隨心飛』來回票價低至4,000里數：包括一件隨身物品及一件20KG寄艙行李

『無憂飛』來回票價低至6,000里數：包括一件隨身物品、一件登機行李、一件32KG寄艙行李及標準座位選擇

 

香港快運航空

網址：www.hkexpress.com

 

送禮活動浪接浪！想緊貼著數活動消息？即Like etnet Facebook專頁！► 立即讚好

我要回應
更多玩樂 What’s On文章

你可能感興趣

#香港快運 #亞洲萬里通 #travel news #Asia Miles #去旅行 #HK Express #換機票 #限時優惠
更多吃喝玩樂文章

版主留言

放大顯示
精選影片
職場新常態
最緊要健康
精選文章
投票區
DIVA CHANNEL
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
etnet Chill

etnet 社創SoIN

etnet Member Zone 會員專區

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet榮膺「第九屆傳媒轉型大獎」四大獎項

【限時優惠$68/月】申請etnet強化版MQ手機串流報價服務 捕捉板塊輪動，提高獲利勝算

請追蹤etnet最新小紅書賬戶@通仔GoGoGo 接收最update情報！

特朗普的「三度當選總統」，實屬白日夢

08/04/2025 16:46

大國博弈

關稅戰 | 宏觀經濟不確定性加劇，強積金需採避險策略

08/04/2025 16:37

關稅戰

高息定存 | 一周高息合集，關稅戰下市況波動，邊間銀行仍有5...

06/04/2025 10:57

貨幣攻略

說說心理話

Watch Trends 2024

北上食買玩

Art Month 2024

理財秘笈

流感高峰期

山今養生智慧

輕鬆護老

etnet.com.hk