香港快運限時優惠：低至1,000里數換來回機票！日、韓、台、泰 共21個航點

對於喜歡去遊行的朋友來說，簽帳儲里數換機票已經變成日常生活的一部分。自從國泰跟香港快運HK Express「變成一家人」之後，亞洲萬里通Asia Miles的里數，除了可以換國泰及其他「寰宇一家」成員的航班外，於推廣期都可以全用里數來兌換HK Express的機票！今日（4月8日），HK Express推出了最新的限時優惠，多達21個日、韓、台、泰等地共21個航點，最低以1,000里數就可以換到單程機票！

這次最抵換的航點，包括新航線義烏（在中國浙江省）及克拉克（菲律賓），包括一件隨身物品的「輕便飛」，只需1,000里數！當然，這兩個航點都不太吸引！

下一級比較吸引，包括台中、花蓮、清邁、峴港、芽莊，以及將於6月開通的韓國新航點大邱及清州，「輕便飛」只是2,000里數，包括一件隨身物品及一件登機行李的「經濟飛」只是4,000里數，非常抵玩，最適合long weekend飛一轉！

「最高級別」的航點當然最精彩，包括有沖繩、高松、廣島、靜岡、仙台、石垣、釜山、濟州，以及4月底開通的的小松（石川縣，即是金澤所在地）、6月開通的宮古（下地島），這些地方「輕便飛」要6,000里數，「經濟飛」是8,000里數，而包20公斤寄艙行李的「隨心飛」，其實都只是14,000里數。Asia Miles下星期起「加價」，去日本單程加至13,0000里數，但這次優惠只需14,000里數就可以有來回機票，如果地方啱，其實都算抵玩！

預訂日期：2025年4月8日 - 4月11日（11:45PM）

旅遊日期：2025年4月24日 - 10月25日（各航點可能有所不同）

『輕便飛』來回票價低至1,000里數：包括一件隨身物品

『經濟飛』來回票價低至2,000里數：包括一件隨身物品及一件登機行李

『隨心飛』來回票價低至4,000里數：包括一件隨身物品及一件20KG寄艙行李

『無憂飛』來回票價低至6,000里數：包括一件隨身物品、一件登機行李、一件32KG寄艙行李及標準座位選擇

香港快運航空

網址：www.hkexpress.com