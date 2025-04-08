  • 報價
  • |
  • 極速報價
  • |
  • 全文搜索
世事政情
威少看世界
FOCUS政經范局政是有心立會透視鏡雷鳴天下容我世說飛常談台灣熱話葉劉的地球儀易經看世界港是港非英倫歲月
關鍵字：香港經濟發展 中美關係 烏克蘭 大國博弈 俄烏戰爭 以巴衝突 港台評論 國際評論

08/04/2025

特朗普的「三度當選總統」，實屬白日夢

#大國博弈 #威少看世界 #國際評論 #特朗普 #美國總統 #美國憲法 #修憲 #政治
  • 加入最愛專欄
  • 收藏文章

　　特朗普的單邊關稅政策給世界各國帶來巨大衝擊，引發全球股市暴跌，無數投資者財富蒸發，無數企業損失慘重，而造成這場災難的始作俑者特朗普，卻在籌劃這場「全球金融慘案」之時，夢想著「三度當選總統」，以求在美國歷史上寫下「嶄新一頁」。他在3月30日接受美國全國廣播公司(NBC News)記者採訪時，對於再次競選總統一事表示：「很多人想讓我再選，但我告訴他們，我們還有很長時間做事情，本屆政府才剛執政不久。」他後來補充道「我喜歡工作」，並且肯定地說「我不是在開玩笑」、「但現在想這個還太早」。

 

　　鑑於1951年通過的美國憲法第22修正案規定，一個人只能出任總統兩次，而特朗普已經兩度入主白宮，按法律規定，4年後應該下台，不能再次參選總統。記者於是問他，怎樣才可以再次參選，特朗普回答說「有辦法可以做到」。記者提到社會上流傳的一種說法，由副總統萬斯參選總統，特朗普作為萬斯的競選搭檔參選副總統，萬斯當選後辭職，由特朗普接任。特朗普回應道「這是一個辦法」，並補充說「但還有其他辦法也能做到」。

 

權力沖昏頭腦，違憲也不讓位

 

　　特朗普在第一個總統任期內享受了至高權力帶來的榮耀與樂趣，因此對掌權產生了一種難捨的執念。在2020年總統大選失敗後，他拒絕接受選舉結果，用各種手段輸打贏要，不僅製造謊言，煽動他的支持者上街抗議，甚至明確要求州一級選舉官員幫他湊夠選票，讓他得以連任；他還要求副總統彭斯終止確認拜登當選總統的國會程序；而事件的高潮是2021年1月6日的衝擊國會事件。這一系列違法行為，導致他被提起公訴，並在國會面臨被彈劾。

 

 2020年總統大選落敗後，特朗普煽動其支持者衝擊國會，令他遭提控。(AP)

 

　　在今年1月再次入主白宮之後，特朗普立即簽署多項總統行政命令（美國國家檔案館官網的數字是111項，最近的一項是向各國徵收「對等關稅」的行政命令，長達69頁），繞過美國國會來實施他的「治國理念」，客觀上等於擺脫了國會的監督和限制。這種類似皇帝的無限權力，讓他得到更大的滿足感，同時也進一步增強了他長期執政的信心。

 

　　於是，特朗普從今年年初把三度執政當作笑談，轉變為認真考慮如何能令自己在4年後繼續執政。他的公開表態令很多人感到震驚，因為這種「即使違憲也不願讓位」的思路，說明他已被權力沖昏頭腦。而如果無視美國憲法的行為一旦成為先例，必然會動搖美國的司法制度，令行政部門一家獨大，最終將美國推向極權主義體制。此前的另一個例子涉及公民權，按照美國憲法第14修正案，在美國出生的人自動享有美國公民權，特朗普試圖用總統行政命令的方式剝奪這種與生俱來的權利，令很多美國人擔心，日後特朗普可能會用同樣方法，剝奪美國公民受憲法保護的其他權利。

 

　　「三度參選」一事帶有高度敏感性，因此華盛頓政壇立場各異的政治人物，上周在接受記者提問時紛紛表態，有人闡述得比較直接，有人故意含糊其辭，但總體上普遍不認同特朗普有三度參選的權利。美國民眾也是反對者多，《紐約時報》引述網上民調機構YouGov的一項調查顯示，六成受訪者反對特朗普再幹一屆，同時56%受訪者預計特朗普會盡各種努力去爭取「三次當選」，顯示出美國公眾早已看清特朗普的為人。

 

 特朗普被權力沖昏頭腦，認真考慮如何能令自己在4年後繼續執政。(AP)

 

面對公眾反彈，試圖為己修憲

　　
　　面對社會輿論的反對，特朗普本人肯定也意識到，按照目前的法律規定，自己很難再次成為總統候選人，即使是與萬斯搭檔以副總統身份參選，也違反憲法的規定（美國憲法第12修正案規定，不可以做總統的人無權參選副總統）。假如鑽法律的漏洞不可行，則只能靠修改憲法來達到目的。

 

　　有些人認為特朗普最近的認真表態只是他一時的感覺，日後可能會改變，因為他的主意經常變，而且喜歡製造不確定性，以防別人猜出他的真實意圖，所以目前毋須在意他的這類說法。但更多的人相信，特朗普是真心實意想有第三個任期，因為他非常享受目前的狀態，即透過簽署總統行政命令來按他的理念治理國家，不必受國會限制。他肯定覺得自己很聰明，因為以往歷屆總統都「循規蹈矩」，無論是人事任命，還是部門調整，每次都要走立法程序，因此事事都要尋求國會配合。只有他可以不理國會有甚麼意見，像在私人公司一樣，想炒誰就炒誰，想關掉哪個政府部門就關掉哪個部門。此外，他曾表現出對集權國家的領導人比較欣賞，而修改憲法以放鬆對總統參選資格和任期的限制，在外國也早有先例，所以為了他自己能長期執政，特朗普不僅有可能違反憲法，還可能支持修改憲法。然而，修改憲法未必可行。

 

 特朗普透過簽署總統行政命令治國，以繞過國會限制。(AP)

 

公然倒行逆施，必定失敗告終

 

　　在特朗普公開表示有意尋求三個任期之後，很多共和黨高層人士先後發出訊號，強調不可違法強求。與特朗普關係良好、曾彼此互助的眾議院議長約翰遜表示，這要經過一條「符合憲法之路」，也就是「通過修改憲法來完成」，而修改憲法的門檻很高。他在表達自己的立場時讚揚了特朗普，並為特朗普解畫說：「我明白為甚麼一些美國人希望他能三度參選，因為他在上任100天內做成了太多的事，所以他們希望這可以延續得更久。我想他也意識到憲法對此的限制，我可以確定有人在推動修改憲法。」約翰遜從政前是執業律師，其專長是憲法學，所以儘管他想幫特朗普，但卻不能說不合邏輯、不靠譜的外行話。

 

　　約翰遜提到修改憲法門檻很高是事實，因為不僅要在聯邦參眾兩院分別獲得三分之二的多數票贊成，而且還要得到全美50個州中四分之三（38個州）的批准 。由於共和黨目前在國會的席位只佔微弱多數，要獲得民主黨的支持來達到三分之二多數，是肯定不可能的。而且共和黨只控制了32個州，民主黨在18個州同時控制著州議會和州政府，在那些州也不可能通過憲法修正案，令特朗普可以第三次競選總統。所以，要取得38個州的批准，同樣是不可能的。

 

　　儘管如此，是否有人在推動修改憲法？答案是肯定的。田納西州共和黨國會眾議員奧古斯(Andy Ogles)已經在眾議院提出一項動議，要求修改憲法中對總統參選人的限制，將現有的兩次當選改為不得超過三次，從而允許特朗普再選一屆。這簡直就是為特朗普量身訂製的修正案。但奧古斯的提案遇到極大阻力，一些共和黨議員明確表示不支持，更不用說民主黨議員的猛烈抨擊了。反對提案的人指出，為了滿足一個人的權慾而改變憲法，不僅不符合公眾利益，而且會破壞美國的民主制度，令美國走向集權甚至專制，屬於開歷史倒車。

 

奧古斯在眾議院動議，要求修改憲法中對總統參選人的限制。(AP)

 

　　雖然近幾天全世界的注意力都集中在關稅戰和股市暴跌，但特朗普對於在2028年之後「再幹4年」尚未死心，他的鐵桿支持者也會用各種方式為他助力。但這只會淪為笑談，讓人看到特朗普及其追隨者如何不識時務，而且這類企圖絕不可能得逞。

 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

送禮活動浪接浪！想緊貼著數活動消息？即Like etnet Facebook專頁！► 立即讚好

我要回應
更多威少看世界文章

你可能感興趣

#大國博弈 #威少看世界 #國際評論 #特朗普 #美國總統 #美國憲法 #修憲 #政治
更多世事政情文章

版主留言

放大顯示
精選影片
職場新常態
最緊要健康
精選文章
投票區
DIVA CHANNEL
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
etnet Chill

etnet 社創SoIN

etnet Member Zone 會員專區

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet榮膺「第九屆傳媒轉型大獎」四大獎項

【限時優惠$68/月】申請etnet強化版MQ手機串流報價服務 捕捉板塊輪動，提高獲利勝算

請追蹤etnet最新小紅書賬戶@通仔GoGoGo 接收最update情報！

特朗普的「三度當選總統」，實屬白日夢

08/04/2025 16:46

大國博弈

關稅戰 | 宏觀經濟不確定性加劇，強積金需採避險策略

08/04/2025 16:37

關稅戰

高息定存 | 一周高息合集，關稅戰下市況波動，邊間銀行仍有5...

06/04/2025 10:57

貨幣攻略

說說心理話

Watch Trends 2024

北上食買玩

Art Month 2024

理財秘笈

流感高峰期

山今養生智慧

輕鬆護老

etnet.com.hk