特朗普的「三度當選總統」，實屬白日夢

特朗普的單邊關稅政策給世界各國帶來巨大衝擊，引發全球股市暴跌，無數投資者財富蒸發，無數企業損失慘重，而造成這場災難的始作俑者特朗普，卻在籌劃這場「全球金融慘案」之時，夢想著「三度當選總統」，以求在美國歷史上寫下「嶄新一頁」。他在3月30日接受美國全國廣播公司(NBC News)記者採訪時，對於再次競選總統一事表示：「很多人想讓我再選，但我告訴他們，我們還有很長時間做事情，本屆政府才剛執政不久。」他後來補充道「我喜歡工作」，並且肯定地說「我不是在開玩笑」、「但現在想這個還太早」。

鑑於1951年通過的美國憲法第22修正案規定，一個人只能出任總統兩次，而特朗普已經兩度入主白宮，按法律規定，4年後應該下台，不能再次參選總統。記者於是問他，怎樣才可以再次參選，特朗普回答說「有辦法可以做到」。記者提到社會上流傳的一種說法，由副總統萬斯參選總統，特朗普作為萬斯的競選搭檔參選副總統，萬斯當選後辭職，由特朗普接任。特朗普回應道「這是一個辦法」，並補充說「但還有其他辦法也能做到」。

權力沖昏頭腦，違憲也不讓位

特朗普在第一個總統任期內享受了至高權力帶來的榮耀與樂趣，因此對掌權產生了一種難捨的執念。在2020年總統大選失敗後，他拒絕接受選舉結果，用各種手段輸打贏要，不僅製造謊言，煽動他的支持者上街抗議，甚至明確要求州一級選舉官員幫他湊夠選票，讓他得以連任；他還要求副總統彭斯終止確認拜登當選總統的國會程序；而事件的高潮是2021年1月6日的衝擊國會事件。這一系列違法行為，導致他被提起公訴，並在國會面臨被彈劾。

2020年總統大選落敗後，特朗普煽動其支持者衝擊國會，令他遭提控。(AP)

在今年1月再次入主白宮之後，特朗普立即簽署多項總統行政命令（美國國家檔案館官網的數字是111項，最近的一項是向各國徵收「對等關稅」的行政命令，長達69頁），繞過美國國會來實施他的「治國理念」，客觀上等於擺脫了國會的監督和限制。這種類似皇帝的無限權力，讓他得到更大的滿足感，同時也進一步增強了他長期執政的信心。

於是，特朗普從今年年初把三度執政當作笑談，轉變為認真考慮如何能令自己在4年後繼續執政。他的公開表態令很多人感到震驚，因為這種「即使違憲也不願讓位」的思路，說明他已被權力沖昏頭腦。而如果無視美國憲法的行為一旦成為先例，必然會動搖美國的司法制度，令行政部門一家獨大，最終將美國推向極權主義體制。此前的另一個例子涉及公民權，按照美國憲法第14修正案，在美國出生的人自動享有美國公民權，特朗普試圖用總統行政命令的方式剝奪這種與生俱來的權利，令很多美國人擔心，日後特朗普可能會用同樣方法，剝奪美國公民受憲法保護的其他權利。

「三度參選」一事帶有高度敏感性，因此華盛頓政壇立場各異的政治人物，上周在接受記者提問時紛紛表態，有人闡述得比較直接，有人故意含糊其辭，但總體上普遍不認同特朗普有三度參選的權利。美國民眾也是反對者多，《紐約時報》引述網上民調機構YouGov的一項調查顯示，六成受訪者反對特朗普再幹一屆，同時56%受訪者預計特朗普會盡各種努力去爭取「三次當選」，顯示出美國公眾早已看清特朗普的為人。

特朗普被權力沖昏頭腦，認真考慮如何能令自己在4年後繼續執政。(AP)

面對公眾反彈，試圖為己修憲



面對社會輿論的反對，特朗普本人肯定也意識到，按照目前的法律規定，自己很難再次成為總統候選人，即使是與萬斯搭檔以副總統身份參選，也違反憲法的規定（美國憲法第12修正案規定，不可以做總統的人無權參選副總統）。假如鑽法律的漏洞不可行，則只能靠修改憲法來達到目的。

有些人認為特朗普最近的認真表態只是他一時的感覺，日後可能會改變，因為他的主意經常變，而且喜歡製造不確定性，以防別人猜出他的真實意圖，所以目前毋須在意他的這類說法。但更多的人相信，特朗普是真心實意想有第三個任期，因為他非常享受目前的狀態，即透過簽署總統行政命令來按他的理念治理國家，不必受國會限制。他肯定覺得自己很聰明，因為以往歷屆總統都「循規蹈矩」，無論是人事任命，還是部門調整，每次都要走立法程序，因此事事都要尋求國會配合。只有他可以不理國會有甚麼意見，像在私人公司一樣，想炒誰就炒誰，想關掉哪個政府部門就關掉哪個部門。此外，他曾表現出對集權國家的領導人比較欣賞，而修改憲法以放鬆對總統參選資格和任期的限制，在外國也早有先例，所以為了他自己能長期執政，特朗普不僅有可能違反憲法，還可能支持修改憲法。然而，修改憲法未必可行。

特朗普透過簽署總統行政命令治國，以繞過國會限制。(AP)

公然倒行逆施，必定失敗告終

在特朗普公開表示有意尋求三個任期之後，很多共和黨高層人士先後發出訊號，強調不可違法強求。與特朗普關係良好、曾彼此互助的眾議院議長約翰遜表示，這要經過一條「符合憲法之路」，也就是「通過修改憲法來完成」，而修改憲法的門檻很高。他在表達自己的立場時讚揚了特朗普，並為特朗普解畫說：「我明白為甚麼一些美國人希望他能三度參選，因為他在上任100天內做成了太多的事，所以他們希望這可以延續得更久。我想他也意識到憲法對此的限制，我可以確定有人在推動修改憲法。」約翰遜從政前是執業律師，其專長是憲法學，所以儘管他想幫特朗普，但卻不能說不合邏輯、不靠譜的外行話。

約翰遜提到修改憲法門檻很高是事實，因為不僅要在聯邦參眾兩院分別獲得三分之二的多數票贊成，而且還要得到全美50個州中四分之三（38個州）的批准 。由於共和黨目前在國會的席位只佔微弱多數，要獲得民主黨的支持來達到三分之二多數，是肯定不可能的。而且共和黨只控制了32個州，民主黨在18個州同時控制著州議會和州政府，在那些州也不可能通過憲法修正案，令特朗普可以第三次競選總統。所以，要取得38個州的批准，同樣是不可能的。

儘管如此，是否有人在推動修改憲法？答案是肯定的。田納西州共和黨國會眾議員奧古斯(Andy Ogles)已經在眾議院提出一項動議，要求修改憲法中對總統參選人的限制，將現有的兩次當選改為不得超過三次，從而允許特朗普再選一屆。這簡直就是為特朗普量身訂製的修正案。但奧古斯的提案遇到極大阻力，一些共和黨議員明確表示不支持，更不用說民主黨議員的猛烈抨擊了。反對提案的人指出，為了滿足一個人的權慾而改變憲法，不僅不符合公眾利益，而且會破壞美國的民主制度，令美國走向集權甚至專制，屬於開歷史倒車。

奧古斯在眾議院動議，要求修改憲法中對總統參選人的限制。(AP)

雖然近幾天全世界的注意力都集中在關稅戰和股市暴跌，但特朗普對於在2028年之後「再幹4年」尚未死心，他的鐵桿支持者也會用各種方式為他助力。但這只會淪為笑談，讓人看到特朗普及其追隨者如何不識時務，而且這類企圖絕不可能得逞。