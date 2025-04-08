復活節好去處2025︱新都城中心 3,000 呎全港首個室內水陸兩玩樂園，置富Malls兩大打卡位 Esther Bunny出沒

今個復活節，留港玩樂也可以很開心。MCP 新都城中心聯同新加坡大型親子教育遊樂中心品牌 Kiztopia 攜手打造逾 3,000 呎「MCP x Jumptopia 漂流尋寶樂園」。另外，置富Malls旗下兩個商場變成充滿粉紅色的兔仔天下，聯乘人氣公仔Esther Bunny打造場景，打卡之餘亦可以換購特色禮品。

位於將軍澳的MCP 新都城中心2期天幕廣場，3 月 28 日起至 5月 11 日特設大型遊樂園，全港首個室內水陸雙重遊玩體驗，由4位Kiztopia 原創角色帶領小玩家展開驚險刺激的叢林探險，當中 5 個關卡，大人小朋友也適合玩。

小朋友可坐上動物造型的充氣水上漂流船，踏上「亞馬遜漂流旅程」，穿越 36 米長漂流水道，途經 2 條幻彩 LED 隧道，探索叢林中有趣的野生動物。他們可以細觀察地形，制定尋寶策略，之後可以參加「Tiger 叢林極限挑戰」、再穿梭於「Bell 叢林訓練站」、攀越 6 米高「Drago 雷霆滑梯」、快速俯衝跳進 600 呎「Raby 叢林波波樂園」。

可愛兔仔 Raby將於指定日子現身「Kiztopia 粉絲見面會」，供玩家打卡，另外周邊玩有Kiztopia 商品販售專區，集齊 Kiztopia 原創 IP 充氣棒、Kiztopia 充氣劍盾組合、Kiztopia Friends 玩偶及 Kiztopia Friends 玩偶鎖匙扣等。

「 Jumptopia 漂 流 尋 寶 樂 園 」 門 票 將 由 3 月 21 日起於 KLOOK 獨 家 發 售，優惠票價低至 HK$58。3 月 28 日前購買更可享 9 折優惠。H‧COINS 會員於商場內消費滿指定金額，即可換領門票乙張。逢周末及公眾假期，每日首 200 位持票人士憑入場手帶並於 MCP 新都城中心場內商戶即日單一消費滿$300，更可換領$30 MCP 新都城中心購物電子優惠券乙張。

MCP 新都城中心 x Jumptopia復活節呈獻「Jungle Adventure漂流尋寶樂園」活動詳情

日期：3月28日至5月11日

時間：星期一至五：中午12時至晚上8時；星期六、日及公眾假期：上午10時至晚上8時

地點：將軍澳MCP CENTRAL（新都城中心 2 期）L1 天幕廣場

KLOOK售票詳情

預售：即日起至3月27日（可享9折早鳥優惠）

公開發售：3月28日起至售完即止

購票連結：https://bit.ly/4kYRf6S

置富Malls兩大打卡位 Esther Bunny出沒

另外，韓、台人氣角色Esther Bunny（艾絲樂小兔）於3月29日起至6月15日「置富Malls x Esther Bunny 春日BUN紛郊遊樂」出現。Esther Bunny 角色包括：粉紅色兔毛的Ribbon Bunny；綁上紫色蝴蝶結，一身粉紫色的Lavender Bunny 及毛色雪白、粉藍色眼睛的Cream Bunny。

馬鞍山廣場粉紅繁花夢幻花園

它們會齊集在置富Malls旗下2大商場的春日郊遊場景，包括馬鞍山廣場及紅磡置富都會，前者以粉紅繁花夢幻花園為主題，粉紅露營車被櫻花林和紫色薰衣草環繞，打造時尚迷人的花園場景。紅磡置富都會場地為甜美草莓園，草莓果醬店以果醬瓶子作設計，店內佈滿粉紅色草莓，讓人感覺甜蜜。一眾Esther Bunny在這兩個粉紅調的出現，假期一定去見面。

紅磡置富都會場地為甜美草莓園

打卡之外，還可以帶Esther Bunny 回家，置富Malls準備了多款具可愛又實用的禮品供大家換領，包括限定版「Esther Bunny 花漾甜蜜環保袋」、「Esther Bunny 沐晴花語速乾軟氈」、「Esther Bunny 甜夢花旅折疊傘」及「Esther Bunny 暖入心保溫杯」。

4至6月集合復活節、父母親節等特別日子，置富 Malls於這三個月會舉辦「置富Malls x Esther Bunny春日消費賞」，第一重即抽即中密密賞，於指定置富Malls^累積消費滿指定金額即可參加期間限定的巨型扭蛋機，扭出總值近30萬豐富獎品，包括人氣家庭電器Dyson二合一吹風直髲器、Philips 冷熱純淨飲水機、Nespresso 咖啡機、Bose 消噪耳機，而第二重現金劵連環購物賞，只需於指定置富Malls#消費滿指定金額，即可換領置富Malls電子禮券、各式美食禮券、家庭生活用品等！詳情參巧商場資訊。

置富Malls x Esther Bunny 春日BUN紛郊遊樂

日期︰3月29日起至6月15日

地點：馬鞍山廣場L2天幕廣場（港鐵馬鞍山站A出口） 、紅磡置富都會L7大堂（港鐵紅磡站C2出口）