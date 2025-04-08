天氣預報︱本周天氣潮濕有薄霧，周六冷鋒到有驟雨及狂風雷暴，周日北風增強最低14度

近日天氣溫暖有陽光吹微風，天氣唔錯，不過大家要留意了天文台預計未來兩三日潮濕及有薄霧，星期六初時有霧，日間有驟雨及狂風雷暴及稍後北風增強，星期日市區最低約18度，新界低至14度，大家要小心乍暖還寒的天氣，即睇香港九天天氣預報。

天文台預料本港地區今晚天氣預測大致多雲。明日局部地區有驟雨，早晚有薄霧。早上最低氣溫約22度。日間短暫時間有陽光及相當溫暖，最高氣溫約26度及吹微風。未來一兩日潮濕及有薄霧，日間相當溫暖，星期五部分時間有陽光。4 月9日（三）氣溫介乎22 至26 度之間，吹東南風2至3級，濕度約65-95%。4 月10日（四）氣溫大致相若，但更潮濕濕度70--95%，而4 月11日（五）溫度最高可達最高27度。

天文台指出，一股偏南氣流會在未來兩三日為廣東沿岸帶來潮濕及有薄霧的天氣，日間相當溫暖。同時，與高空擾動相關的驟雨會影響廣東內陸。那麼星期六及日假期又如何呢？似乎不太理想，天文台預計一道低壓槽會在接近週末在華中形成，並發展為一道冷鋒。預料該冷鋒會在星期六（4 月12日）橫過廣東，與其相關的驟雨及狂風雷暴會影響該區。

4 月12日（六）初時有霧，日間有驟雨及狂風雷暴，稍後北風增強。當日預計吹南風4級，稍後北至東北風5級，離岸及高地間中6級。市區氣溫平均19-24度，但新界地區如上水、大埔、馬鞍山、天水圍及將軍澳只有16度，打鼓嶺最低15度。當日預計多雲，間中有驟雨。初時有霧，日間驟雨較多及有幾陣狂風雷暴，大家外出時帶備雨具。

4 月12日（六）自動分區天氣預報

4 月13日（日）天氣稍為轉好，市區溫度18 至 23度，初時大致多雲及有一兩陣驟雨，日間漸轉天晴及乾燥，濕度約40-80%，東北風4級初時離岸5級，高地間中6級。不過，天文台預計氣溫跟星期六差不多，馬鞍山、沙田、西貢、將軍澳、天水圍及上水最低15度，打鼓嶺可跌至14度。

4 月13日（日）自動分區天氣預報

4 月14日星期一返工返學天氣又如何？天文台指受乾燥的大陸氣流影響，下週初廣東驟雨減少，天色好轉，氣溫下降。隨後一兩日氣溫下降，天色好轉，日間乾燥。