復活節好去處2025︱迪士尼Marvel超級英雄匯︰全新決戰紅女巫主題無人機表演，美食商品及酒店住宿推介

召集Marvel粉絲！香港迪士尼樂園度假區於4月16日至6月1日期間舉行「Marvel超級英雄匯」，fans 可於全方位沉浸於Marvel電影宇宙中，必睇全新夜間無人機表演「空中決戰紅女巫」，當然不少得一系列Marvel主題美食，以及入住Marvel主題客房和參與主題活動，投入超級英雄之旅！即日起至2025年7月31日，香港居民可以港幣 859元專享「雙重暢玩」優惠，入園兩次，體驗香港迪士尼期間限定節慶活動及20周年慶典！

香港居民港幣 859元專享「雙重暢玩」優惠

凡購買「雙重暢玩」優惠，即可由即日起至2025年7月31日期間入園2次，投入更多香港迪士尼期間限定節目，包括Duffy與好友及Marvel主題活動，更可率先參與樂園20周年奇妙派對！優惠亦包括多張購物及餐飲禮券。

標準門票港幣$ 859

小童／長者門票（3至11歲／60歲或以上）港幣$ 649

詳情：https://www.hongkongdisneyland.com/zh-hk/offers-discounts/hk-double-the-fun/

全新「空中決戰紅女巫」 夜間無人機表演

深受歡迎的Marvel主題夜間無人機表演將於明日世界以全新故事登場。黑化了的紅女巫企圖於史達科技展進行大規模的入侵行動。夜間無人機表演「空中決戰紅女巫」將以全新圖案，配合魅惑人心的特效，營造出激烈的戰火效果。

隨著夜幕降臨，紅女巫將施展混沌魔法覆蓋整個史達科技展，並召喚出更強大可怕的黑暗力量對付復仇者聯盟。危機當前，鐵甲奇俠、蜘蛛俠、蟻俠、黃蜂女、奇異博士與新任美國隊長 Sam Wilson紛紛緊急出動，群起迎戰。要扭轉劣勢，必須靠各位賓客親身參與這場空中決戰，助復仇者聯盟一臂之力，一起抵抗紅女巫。

超越電影體驗 接受特訓

各位超級英雄Fans，準備好接受神盾局特工交托的特訓任務未？大家可前往明日世界科技展會合處旁邊的高科技指揮中心 — 新設立的神盾局總部開展特訓，包括進行突擊格鬥演習、現場破解加密情報或即時反應力測試等，加強應戰能力！

超級英雄將於明日世界舞台輪流登場，近距離與賓客交流作戰心得，親自跟你進行特訓。賓客更有機會碰上新登場的美國隊長Sam Wilson！

新登場的美國隊長Sam Wilson

Marvel 主題美食推介

火箭餐廳品嚐新推多款 Marvel 主題美食，包括美國隊長芝士牛肉漢堡，和以雷神戰鎚作靈感的檸檬杯子蛋糕，還有大受粉絲歡迎的鐵甲奇俠漢堡和樹人漢堡套餐。不要錯過樹人星球特飲，將能量補滿！

鐵甲奇俠漢堡和樹人漢堡套餐

樹人星球特飲

迪士尼好萊塢酒店的留映廳以 Marvel 主題的期間限定全新美食慶祝，包括巨豚戰斧和集合多位超級英雄元素的甜品 — 多元集結；再配搭以Marvel 為靈感的全新特調飲品，延續這趟冒險旅程。

迪士尼好萊塢酒店留映廳Marvel主題全新特調飲品。

必買Marvel 主題精品裝備

Fans 一見到Marvel全新主題商品內心一定忐忑不安，服飾、配飾、玩具、珍藏品和居家佈置等每樣都吸引，點算好？Shopping之餘，記得於史達科技旗艦店和科技館禮品店內3隻巨大版超級英雄Cosbi打卡留念！

香港迪士尼限定的Marvel主題迪士尼珍藏幣

香港迪士尼限定的全新Hot Toys Cosbi彈簧搖頭鎖匙扣，全套6隻。

迪士尼好萊塢酒店的 Marvel 主題客房延續你的Marvel宇宙之旅，客房滿佈Marvel電影經典元素，一眾復仇者聯盟於套房壁畫上驚喜登場。賓客更可以在酒店內參與神盾局特工訓練營，或參加主題手工藝活動，如Marvel超級英雄立光燈工作坊，覺醒你的超能創作力。

www.hongkongdisneyland.com/zh-hk/resort/disneys-hollywood-hotel/

Marvel超級英雄匯

日期︰2025年4月16日至6月1日

地點︰香港迪士尼樂園度假區

www.hongkongdisneyland.com/zh-hk/