昨（8日）文講了阿爺早備了5個「銀彈」以應付A股可能受到的「核」炸，亦報道了匯金在前日盤中謂入市。

結果昨日見到「平準基金」確入市了，市見彈，但要保持彈勢，重點不是要出幾多「銀彈」，而是環球反關稅霸凌者，齊齊端起獵槍，反抗無譜之舉。

網上傳墨西哥女總統致函特朗普，函如下：

你們投票決定建一堵牆……好吧，親愛的美國人，即使你們對地理不太了解--因為對你們來說，美國是你們的國家，而不是一個大陸--但在砌下第一塊磚之前，你們有必要知道這堵牆外究竟有甚麼？

在牆外，有70億人；但考慮到「人」這個概念可能對你們來說沒甚麼共鳴，我們不妨稱他們為消費者。

這70億消費者可以在不到42小時內將iPhone換成三星或華為。此外，他們也可以把Levi's換成Zara或Massimo Dutti。

冷靜地說，在不到6個月的時間裏，我們可以停止購買福特或雪佛蘭的汽車，轉而選擇豐田、起亞、萬事得、本田、現代、沃爾沃、SUBARU、雷諾或寶馬，這些車在技術上遠遠超過你們生產的汽車。

這70億人還可以取消對DirecTV的訂閱。我們可能不喜歡這樣做，但我們可以停止觀看好萊塢電影，轉而觀看更多拉丁美洲或歐洲的影視作品，她們在質量、信息、電影技術和內容上都更勝一籌。

即使這對你們來說似乎難以置信，我們也可以不去迪士尼，而是去墨西哥坎昆的Xcaret公園、加拿大或歐洲。南美、東方和歐洲還有其他優秀的旅遊目的地。

信不信由你，即使在墨西哥，也有比麥當勞更好的漢堡，營養價值更高。

有人在美國見過金字塔嗎？在埃及、墨西哥、秘魯、危地馬拉、蘇丹和其他國家，都有金字塔，它們承載著令人驚歎的文化。

看看古代和現代世界的奇跡在哪裏……沒有一個在美國……對特朗普來說真是遺憾，不然他可能會把它們買下來再轉手賣掉！

我們知道除了耐克，還有阿迪達斯，而且我們可以開始消費像Panam這樣的墨西哥運動鞋。

我們知道的比你們想像的要多得多；例如，我們知道，如果這70億消費者停止購買你們的產品，你們將面臨失業，你們的經濟（在種族主義的牆內）將崩潰到你們會乞求我們拆掉這堵該死的牆的地步。

我們本不想這樣，但……你們想要一堵牆，你們就會得到一堵牆。

克勞迪婭．希恩鮑姆 (CLAUDIA SHEINBAUM)

墨西哥總統

未知該函真偽，但只要言之有理，出自大人物之口，與出自販夫走卒之口一樣是有理行天下。

特朗普霸凌關稅之起因，應是在奧巴馬時期，聽到中國話要做小康社會，就震驚了。他們認為環球70億奴僕，供養了3億美國小康則資源尚可，要讓14億中國人也小康了，就會分薄美國人的餐桌上肉，故有重返亞太，圍堵中國，不讓中國「小康」起來。亦是這個分薄了美國人享樂之慮，使共和民主兩黨空前齊心去遏制中國「小康」起來。

所以你今時還和霸凌美國講理，話你美國推翻之前世界和平秩序，滿口謊言等等是無用的。中國早就有東郭先生與狼，與蛇的寓言，對流氓的手段，一如「墨西哥總統」之言，你想我無啖好食，我也要你無啖好食，反正無鞋著的不怕有著鞋的。

特朗普母早知子不應從政

中國有博主籲國家制裁美國農產品，制裁荷里活電影。做乜樣樣都要等政府做，響應「墨西哥總統」的呼籲由自己做起，不食美國生果，不去迪士尼去海洋公園。呀！港府在迪士尼有投資，會否累到港府？唔怕啦，港府在海洋公園有更大投資呀！

知子莫若母，N年前特朗普母親已經話，特朗普搞政治，會大件事（見圖一）。今就等全世界70億人民，在「墨西哥總統」的號召下，罷買美貨，好齊齊幫特朗普阿媽。

今時中國又進入另個抗戰年代，70多年前抗日，今時抗美，還是那一套策略：

「朋友來了有好酒，若是那豺狼來了，迎接牠的有獵槍！」

（投資涉風險，每投資者承受風險程度不一，務必要獨立思考。筆者會因應市況而買賣。）