關稅戰彎弓射鵰，大爭之世誰主沉浮？

特朗普一紙關稅令，企圖凍結全球自由貿易，對華徵稅累加至瘋狂的104%，一派「千里冰封，萬里雪飄」、「大河上下，頓失滔滔」的冰天雪地景象。

特朗普對中國發動關稅「飽和攻擊」之時，他和他的那些弄臣和白宮侍從們，不知有沒有聽過「范佛里特彈藥量」（Van Fleet Load）？從他們對華行事之隨所欲為來看，顯然是沒聽過，或是缺乏深刻的認識。

中美博弈，大爭之世，誰主風流？（美聯社）





早在特朗普上一個任期對華發動貿易戰之初，內地輿論就不斷提出，要有敢於和美國再打一場上甘嶺戰役的決心與準備。特朗普回巢兩個月，這場拉鋸了兩任美國總統、歷時近8年的新時代上甘嶺戰役，終於吹起了衝鋒與反衝鋒的號角。

104%關稅重演「范佛里特彈藥量」

1952年，身為美軍第八集團軍司令的范佛里特，以為依借美國強大的軍工業優勢，對上甘嶺的中國志願軍陣地發動「鋼鐵與火海戰術」，就可以在短時間內摧毀中國軍隊的戰鬥意志。

美軍在發動攻勢後，平均每天發射數萬枚炮彈，甚至達到每平方米傾瀉數百發的瘋狂程度，把上甘嶺的山頭砍掉了數米。但志願軍憑藉堅固的坑道工事，和頑強防禦的決心，硬是擋住了美軍的輪番攻勢，最終實現了朝鮮戰場的停火談判。

特朗普的104%對華關稅，一如重演了1952年朝鮮戰場上的「范佛里特彈藥量」，試圖在短時間內一舉擊潰中國的貿易戰抵抗意志，而贏得「讓美國再次偉大」（MAGA）的輝煌勝利。

新羅馬皇帝的新衣

他卻也因為如此，為自己編織了一件「新羅馬皇帝的新衣」。由於這位混世帝王對歷史所知甚少，既無從溫故知新，也不會意識到，一旦中國拒絕屈服，他將尷尬的見證美國世代的潮水，在他腳下退去，而他身上並沒有可以遮羞的衣衫。

范佛里特對上甘嶺發動飽和炮擊（資料圖片）

特朗普只有彎弓射鵰之能，他的輔政大臣們卻不乏清醒之人。當特朗普宣布對等關稅而引發美股崩盤後，他的財長貝森特說了一句引人深思的話，直指美股重挫並不是白宮的錯。只聽他說：「納斯達克指數在DeepSeek發布那天達到峰值，所以這是科技七巨企的問題，不是美國優先的問題。」

貝森特這番話不無道理——今年年初，中國開源AI大模型DeepSeek橫空出世，重創美國科技巨企的AI「圈幣計劃」，英偉達股價一度蒸發6000億美元。當美國喪失了對科技及其應用領域這顆金蛋的全盤掌控，就會令高度依賴科技巨企的美股市場情緒變得脆弱。

世界希望中國打贏

美股邁入2025年的崩盤趨勢，也正是從這個時刻開始。當特朗普吹響關稅戰的衝鋒號後，美股市場卻陷入一觸即潰的狼狽局面。這也說明了，華爾街的AI概念見財化水，無論是引發美股崩盤，還是波及全球金融穩定，都只是美國世代退潮的表象。

美國面對的真正核心問題，是引領未來的科技優勢正在喪失。而世界面對的緊迫危機，是當美國的統治精英驚覺，其單邊強權無法順利過渡至AI時代，決定利用帝國累積的金融、科技、軍事等體量，傾力顛覆全球化進程，以求美國強權繼續獨領風騷。

特朗普及其MAGA運動，是這場顛覆全球秩序的核心力量。特朗普活在美國獨大的舊意識形態夢中，導致他鬼使神差向中國發動了關稅戰的「范佛里特彈藥量」。歐洲、拉丁美洲、東南亞、中東、非洲都在屏息以待這場戰役的結果，各國媒體及社交網頁的留言板上，破天荒出現了壓倒性的、希望中國打贏的期待之聲。

特朗普彎弓射鵰，欲保美國單邊霸權。（資料圖片）

上甘嶺只是中美前哨戰

如今看來，新中國建國之初的上甘嶺之戰，只是中美兩個大國在歷史洪流中博弈的一次小規模前哨戰。承此，國際形勢由中美建交、冷戰結束後令人樂觀的世界大同願景，倒退至特朗普政府故意破壞、裂解全球化進程的大爭世代，回顧毛澤東流傳後世的兩首《沁園春》，對於當代中國尤具啟發作用。

毛澤東在1925年大革命低潮時期，和1945年的延安時期，先後寫了《沁園春．長沙》和《沁園春．雪》。在前者，他面對嚴峻的國內外形勢，為中國的未來提出了一個基本而又關鍵的問題：「問蒼茫大地，誰主沉浮？」

在後者，經過時隔20年思考，尤其是在延安時代對中國未來道路的系統性總結後，毛澤東給出了他的答案：「一代天驕，成吉思汗，只識彎弓射大鵰」、「俱往矣，數風流人物，還看今朝」。

中國將成國際秩序穩定之錨

大爭之世，誰主風流？面對特朗普政府的反全球化逆流，世人正在拭目以待，中國一旦贏得貿易戰的最後勝利，就會成為新的全球領導者。中國會給世界秩序帶來甚麼，也因此成為這場中美博弈中，世界各地民眾最為關注的問題。

新羅馬帝國所竭力維護的帝王將相、大國霸權俱往矣，「鷹擊長空，魚翔淺底，萬類霜天競自由」，如何中流砥柱，為國際秩序提供穩定之錨；如何利用AI為核心的新質生產力，促進人類科技水平、社會生活的共同進步，已成為當前中國不可迴避，需動用綜合國力來勇於探索，和全力解決的首要任務。