梁齊昕猝逝，終年33歲 曾向梁振英推薦Coffee林芊妤提名十大傑青 當眾掌摑母親成娛樂版紅人

香港前特首梁振英的女兒梁齊昕猝逝,終年33歲。其父親在社交平台確認消息。梁齊昕曾經有一段時間,成為娛樂版的紅人,經常見報,全因有次蒲夜店,大鬧中環蘭桂芳,被傳媒影到情緒失控,掌摑其母親唐青儀,甚至表示對方並非自己親生母親。不過曾跟她合作或相處的人,對梁齊昕讚不絕口,而她十分愛護朋友。今年初她還透露向父親提意,提名藝人林芊妤(Coffee)做十大傑出青年。

昨晚(4月8日)10時40分,筲箕灣愛德街1號一所服務式公寓職員報案,報稱發現一名女住客昏迷倒卧在15樓某房間,警方及救護員接報到場了解,經檢查後證實事主不治。而警方經調查後,表示事件無可疑,案件列作「屍體發現」,其後證實為梁齊昕。

有傳媒指,事前梁家的人跟梁齊昕失去聯絡,故致電該公寓職員,要求登門了解,職員拍門沒有人回應,便用後備鎖匙開門查看,才發現梁齊昕。有傳媒於凌晨時份,影到梁振英到達公寓。而他亦在凌晨5時許公報女兒死訊,他寫道:「齊昕走了,走得很突然,沒有留下集言片語,只是安詳的躺在床上,前幾天她還主動去接種流感疫苗。感謝警方和法醫的調查,目前可以排除自殺和其他的可疑。感恩各位朋友在我們一家最困難時刻的關心、理解和慰問。」一個月前,梁齊昕曾在社交平台透露自己生病,但表示三至五個工作天後會回歸。

梁振英與太太唐青儀共育有兩女一子,梁齊昕是次女。2015年萬聖節當晚,梁齊昕盛妝打扮到中環蘭桂芳玩,直至通宵達旦離開時,被娛樂版的傳媒記者發現,並上前影相,當時梁齊昕情緒突然失控,跟的士司機口角,隨後她的母親唐青儀到場接她離開,眾人勸梁齊昕上車離開期間發生推撞,擾攘期間梁齊昕掌摑母親,甚至語出驚人,以英語向現場人說,「You know this mum is not actually my biological mum?(你知這母親並非我親生母親嗎?)」

從此,梁齊昕曾經有段時間成為娛樂版的焦點,出入不同地方都會有記者追訪。不止一次影到她手上有傷痕。2014年6月,梁齊昕在個人社交平台上載兩張疑似「自殘照」,其中一張懷疑在浴缸拍攝,左手腕有兩條血痕。另外,在2015年,她又在社交平台自爆要離家出走,亦想跳樓自殺,但梁振英拒絕評論女兒的事件。

曾經跟梁齊昕共事或相處的人,得知她離世消息,於社交平台帖文悼念,提到她的為人都是熱情、友善。梁齊昕喜歡動物,在社交平台有不少與狗狗合照,而有更多是她跟朋友的互動照片,她表現親熱,常常會擁著朋友合照。同時,她十分關心朋友,今年初,她穿上藝人林芊妤(Coffee)推出的運動衫出街,大讚穿得舒服,她還寫道,「我私底下同過爸爸講過好多好多次:Coffee係一定一定一定一定一定要被nominate做全港傑出青年之一。我有我嘅原因,亦都相信絕大部分香港人都明我嘅意思同埋理解和認同。」另外,寇鴻萍女兒唐貝詩,亦是梁齊昕多年好友,唐貝詩今早在社交平台在限時動態發帖文,「Nooooooooo RIP my love」。而黃秋生亦在社交平台悼念,「安息my friend,懷念」。相識滿天下的她,帶給很多人傷心。