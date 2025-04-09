淘多多灣仔1.3萬平方呎旗艦店開業︰樓高四層首設傢俬部梳化$799、四人餐枱$688及電腦座椅$280起

網購淘寶最怕中伏，尤其大型家具，貨不對辦恨錯難返。最近「淘多多」於灣仔開新店，面積超過 13,000平方呎，店內除了生活用品、家居用品、小型電器、食品、美容用品等，新店首設傢俬部，以人體工學梳化只售$799 為賣點！

淘多多灣仔新店位於灣仔莊士頓道，是首間樓高四層的香港區旗艦店，新店最大賣點是首設傢俬部！新店傢俬部家具款式應有盡有，包括餐桌、茶几、凳椅、電腦座椅、電視櫃、兒童床及衣櫃等，店舖亦可選購建材，另有專業安裝團隊，更提供全屋訂製家具的一站式服務。

大家可以親身摸家具，了解產品品質。

不同款式小茶几及木製床頭小櫃。

淘寶買傢俬最怕中伏，始終未見到實物都有擔心與理想中有落差，淘多多老闆陸先生於淘多多官方社交平台指，新店成立傢俬部亦是這個原因。他亦曾於網上購買傢俱，發現木板很薄，覺得貨不對辦，而現時店內的家具都是親自挑選回來及驗收，盡量做到質量有保證。價格都幾貼地，如人體工學梳化$799、木製矮電視櫃 $999、木製床頭小櫃$350、戶外木座椅$380、電腦座椅$280起、化妝椅 $450、膠凳$58、四人餐枱$688及餐椅$280等。

你可以親身試坐各款電腦座椅及化妝椅 各$450

餐桌有不同款式及大小選擇。

除了傢俬部，店舖亦有售手機配件、家庭用品、電子產品、五金用品、戶外用品及文具等，最平十元八塊有交易！

淘多多灣仔分店

地點：灣仔莊士頓道141-147號鴻江大廈地下D舖1-3樓全層

營業時間︰9:30am-9pm（試業首星期10:30am-7:30pm）

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