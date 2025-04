熱愛唱歌張曼玉現身Coldplay啟德演唱會捧場，主音讚Marf@COLLAR表演︰Amazing，附演唱會歌單

英國殿堂級搖滾天團 Coldplay 相隔16年再於香港舉行演唱會,昨晚(8日)展開一連4場的《Coldplay: Music Of The Spheres World Tour – delivered by DHL》。現場5萬名觀眾睇得投入,現場氣氛相當熱烈。作為香港的盛事,吸引不少香港藝人睇騷,就連甚少於香港出現的張曼玉亦是坐上客,全晚用電話影相記錄珍貴一刻。

Coldplay於香港全新落成的啟德主場館舉行一連4場演唱會。近5萬名觀眾入場,現場氣氛高昂,為啟德體育園自啟用以來舉辦的首場國際級演唱會揭開序幕,別具歷史意義。主音歌手 Chris Martin 以廣東話向觀眾親切問好:「大家好,我哋好開心嚟到香港!」全場歡呼聲震耳欲聾,觀眾即和應於台下高呼和應。圈中不少藝人,包括蔡一智夫婦、張曼玉、鍾鎮濤夫婦、余安安、任達華夫婦等亦有到場欣賞。

有網民發現久未在港露面的張曼玉,罕有地出席活動,坐在場館低座較前排位置。她全程打扮低調,還戴上Cap帽和口罩,見她身型略瘦,露出頸筋。欣賞演唱會期間,張曼玉一直拿起手提電話影相留念。年屆60歲的她風采依然,近年她也醉心研究音樂,曾經在公開活動,以DJ身分打碟,還曾出席音樂節唱歌,展示自己的歌藝,技驚四座。

主角Coldplay 全晚演唱多首膾炙人口的名曲,包括《The Scientist》、《Fix You》、《My Universe》、《Adventure of a Lifetime》、《Paradise》及《Hymn for the Weekend》等,幾乎每首也引起全場觀眾大合唱。配合演唱會專屬的環保LED手環,全場變成一片閃爍燈海,視覺與音樂完美融合,令觀眾沉醉其中。

演唱會開始的時候,分別有巴勒斯坦裔智利女歌手 Elyanna,和本港女團COLLAR成員 Marf (邱彥筒)作暖場表演嘉賓,炒熱氣氛。演唱會中段二人再度現身,與 Coldplay 同台合唱《We Pray》。當中 Marf 特別為此表演,準備了一段廣東話 Rap,主唱 Chris Martin 帶領全場觀眾歡呼及掌聲鼓勵,更煞停樂隊,要求Marf重唱一遍,令她受寵若驚。

Coldplay: Music Of The Spheres World Tour in Hong Kong 演唱會歌單 (4月8日):



Music of the Spheres

Higher Power

Adventure of a Lifetime

Paradise

The Scientist

The Scientist (Reversed)

Viva La Vida

Hymn for the Weekend

Songbook

Charlie Brown

Yellow

All My Love

Human Heart / People of the Pride

Clocks

We Pray

The Lightclub 2025 - ∞ - Something Just Like This - Breakaway (Martin Garrix Remix)

My Universe

A Sky Full of Stars

Sunrise

Sparks / Jumbotron

Biutyful / Fix You

Good Feelings

feelslikeimfallinginlove

A Wave