  • 報價
  • |
  • 極速報價
  • |
  • 全文搜索
  • etnet專輯
    關稅戰
    etnet專輯
  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
吃喝玩樂
影視娛樂
Foodie What’s On玩樂 What’s OnShopping What’s On鬆一鬆陳世味道手機情報站著數速遞足球俱樂部吾港吾知尋‧情‧味肥碌大食遊主場·日本師傅靈靈法產品速遞GP小貼士魅遊澳門
關鍵字：食譜 美食地圖 試食報告 甜品 米芝蓮 週末好去處 小食 消委會 家電 打卡熱點 輕旅行 本地遊 著數優惠 名店

09/04/2025

熱愛唱歌張曼玉現身Coldplay啟德演唱會捧場，主音讚Marf@COLLAR表演︰Amazing，附演唱會歌單

#Coldplay #演唱會 #啟德體育館 #歌手 #邱彥筒 #張曼玉 #藝人 #影視娛樂 #任達華 #余安安 #蔡一智
  • 加入最愛專欄
  • 收藏文章

　　英國殿堂級搖滾天團 Coldplay 相隔16年再於香港舉行演唱會，昨晚（8日）展開一連4場的《Coldplay: Music Of The Spheres World Tour – delivered by DHL》。現場5萬名觀眾睇得投入，現場氣氛相當熱烈。作為香港的盛事，吸引不少香港藝人睇騷，就連甚少於香港出現的張曼玉亦是坐上客，全晚用電話影相記錄珍貴一刻。

 

 

 

　　Coldplay於香港全新落成的啟德主場館舉行一連4場演唱會。近5萬名觀眾入場，現場氣氛高昂，為啟德體育園自啟用以來舉辦的首場國際級演唱會揭開序幕，別具歷史意義。主音歌手 Chris Martin 以廣東話向觀眾親切問好：「大家好，我哋好開心嚟到香港！」全場歡呼聲震耳欲聾，觀眾即和應於台下高呼和應。圈中不少藝人，包括蔡一智夫婦、張曼玉、鍾鎮濤夫婦、余安安、任達華夫婦等亦有到場欣賞。

 

 

 

 

 

　　有網民發現久未在港露面的張曼玉，罕有地出席活動，坐在場館低座較前排位置。她全程打扮低調，還戴上Cap帽和口罩，見她身型略瘦，露出頸筋。欣賞演唱會期間，張曼玉一直拿起手提電話影相留念。年屆60歲的她風采依然，近年她也醉心研究音樂，曾經在公開活動，以DJ身分打碟，還曾出席音樂節唱歌，展示自己的歌藝，技驚四座。

 

 

　　主角Coldplay 全晚演唱多首膾炙人口的名曲，包括《The Scientist》、《Fix You》、《My Universe》、《Adventure of a Lifetime》、《Paradise》及《Hymn for the Weekend》等，幾乎每首也引起全場觀眾大合唱。配合演唱會專屬的環保LED手環，全場變成一片閃爍燈海，視覺與音樂完美融合，令觀眾沉醉其中。

 

 

　　演唱會開始的時候，分別有巴勒斯坦裔智利女歌手 Elyanna，和本港女團COLLAR成員 Marf （邱彥筒）作暖場表演嘉賓，炒熱氣氛。演唱會中段二人再度現身，與 Coldplay 同台合唱《We Pray》。當中 Marf 特別為此表演，準備了一段廣東話 Rap，主唱 Chris Martin 帶領全場觀眾歡呼及掌聲鼓勵，更煞停樂隊，要求Marf重唱一遍，令她受寵若驚。

 

　　Coldplay: Music Of The Spheres World Tour in Hong Kong 演唱會歌單 (4月8日)：

Music of the Spheres
Higher Power
Adventure of a Lifetime
Paradise
The Scientist
The Scientist (Reversed)
Viva La Vida
Hymn for the Weekend
Songbook
Charlie Brown
Yellow
All My Love
Human Heart / People of the Pride
Clocks
We Pray
The Lightclub 2025 - ∞  - Something Just Like This - Breakaway (Martin Garrix Remix)
My Universe
A Sky Full of Stars
Sunrise
Sparks / Jumbotron
Biutyful / Fix You
Good Feelings
feelslikeimfallinginlove
A Wave

 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

etnet香港好去處推出小紅書版！立即追蹤@通仔GoGoGo 以獲取最新情報！► 即睇詳情

我要回應
更多影視娛樂文章

你可能感興趣

#Coldplay #演唱會 #啟德體育館 #歌手 #邱彥筒 #張曼玉 #藝人 #影視娛樂 #任達華 #余安安 #蔡一智
更多吃喝玩樂文章

版主留言

放大顯示
精選影片
職場新常態
最緊要健康
精選文章
投票區
DIVA CHANNEL
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
etnet Chill

etnet 社創SoIN

etnet Member Zone 會員專區

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet榮膺「第九屆傳媒轉型大獎」四大獎項

【限時優惠$68/月】申請etnet強化版MQ手機串流報價服務 捕捉板塊輪動，提高獲利勝算

請追蹤etnet最新小紅書賬戶@通仔GoGoGo 接收最update情報！

關稅戰 | FOCUS | 中美臨產業「硬脫勾」，香港需做最...

09/04/2025 14:20

關稅戰

關稅戰彎弓射鵰，大爭之世誰主沉浮？

09/04/2025 12:43

大國博弈

高息定存 | 一周高息合集，關稅戰下市況波動，邊間銀行仍有5...

06/04/2025 10:57

貨幣攻略

說說心理話

Watch Trends 2024

北上食買玩

Art Month 2024

理財秘笈

流感高峰期

山今養生智慧

輕鬆護老

etnet.com.hk