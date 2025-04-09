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09/04/2025

德國寶家電盤點清貨一折起，抽濕機$810、光波爐$500任何消費送優惠券與食譜，購物滿千元額外9折

#Hot Deals #家電 #九龍灣 #德國寶 #著數優惠 #盤點清貨 #hotDeals #Shopping
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Text: Eunice Chow Photo: 德國寶開心廚房 fb截圖

　　又有開倉著數優惠！德國寶九龍灣三湘貨倉盤點清貨一折起，即日至4月14日大量小家電特價發售，留意貨品為陳列品。現場有兩大購物著數，最抵係現場作任何消費，即送你超過$1,000驚喜獎賞，當中包括$100新會員特別購物金、以及消費購物券及指定食譜書乙本，即睇有咩筍貨推介！

 

 

　　現場有兩大著數︰著數一、凡購買兩件或以上產品折實滿$1,000，即可額外享全單9折的折上折優惠。著數二、凡於現場作任何消費及註冊成為estore會員，即額外送超過$1,000驚喜獎賞，當中包括$100新會員特別購物金、購物消費$100優惠券、$300優惠券、$600優惠券及指定食譜書乙本（價值$89）。

 

德國寶九龍灣三湘貨倉盤點清貨現場

 

　　如果唔介意小型家電為陳列品，其實都幾抵買，如空氣淨化抽濕機$810（原價 $2680），活力養生機原價 $3400勁減 二千多現售$999，多功能蒸氣焗爐限量10部只賣$2222，光波萬能煮食鍋$500限量10部，多士爐都好筍$177有交易！

 

座地式可移動冷暖空調區

 

空氣淨化抽濕機（陳列品） $810限量 5部，原價 $2680

 

暖風風扇區 產品$620起

 

多功能蒸氣焗爐（陳列品） $2222 限量10部，原價 $5870

 

多士爐$177限量10部，原價 $590

 

光波萬能煮食鍋（陳列品） $500限量10部，原價 $1480

 

等離子空氣掛牆扇（陳列品） $499 限量10部，原價 $1480

 

健康鮮磨胚芽米機（陳列品） $397限量 10部，原價 $3970

 

活力養生機（陳列品） $999限量 5 部，原價 $3400

 

座檯式烤盤電磁爐（陳列品） $399限量 30部，原價 $1280

 

超級全能飯煲（陳列品） $672限量 30部，原價 $1680

 

自家製雪糕機（陳列品） $699限量 10部，原價 $2320

 

 

德國寶一折盤點清貨

日期：4月8日至14日

地點：九龍灣大業街59號，三湘九龍灣貨運中心地下B室

https://www.facebook.com/GPHappyKitchen

https://www.germanpoolestore.com

 

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