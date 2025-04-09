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關鍵字：創科 數碼轉型 數碼

09/04/2025

網上營銷策略│打動消費者要夠真，教你4招做好內容營銷贏得用戶信任

#社交媒體 #品牌 #內容營銷 #營銷策略 #信任 #數碼轉型、數碼營銷 #情緒營銷 #互動式內容 #創造價值 #建立關係
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  • Rebecca Wong

    Rebecca Wong

    中國市場營銷專家，以前瞻性的思維與全面性的分析，為客戶制定一套創新而貼地的跨境營銷戰略佈局。擅於資源整合、熟知內地生態，憑藉兩地豐富媒體、平台及網紅資源，借力打力，利用「環迴打法」，將客戶的有限資源，創造出無限商機，成為眾多大品牌進入中國市場的「金牌軍師」！「唔好隨波逐流，生意最緊要講求排兵佈陣」

    跨境營商戰略

    逢周三刊出

　　在信息爆炸的社交媒體時代，海量信息包圍著用戶，品牌單靠廣告已難打動消費者。相較傳統硬廣，內容營銷成為品牌建立信任、增強用戶黏性的關鍵手段。那麽，品牌怎樣通過內容營銷獲取用戶信任呢？

 

 

一、真實且有價值的內容是信任基石

 

　　社交媒體以「社交」為核心，用戶偏愛真實、有價值、能共鳴的內容，而非純商業宣傳。品牌想贏得信任，需打造真實、透明的內容：

 

　　講品牌故事：用戶對品牌背後的理念、發展歷程、創始人初心充滿好奇。比如三頓半的「返航計劃」，把咖啡空罐當「燃料」，6個空罐可換限定周邊。更動人的是創始人講述創業初期在長沙老巷煮咖啡的故事，斑駁操作台、包漿咖啡秤，讓用戶記住的是 「咖啡愛好者的偏執」。參與計劃的用戶中，70%會主動在小紅書分享「收罐日常」，實現自來水式傳播。

 

 

　　展示真實反饋：用戶更信真實評價與體驗。分享真實用戶故事、測評或使用場景能增強信任。美妝品牌可以借助 KOL 測評、素人 UGC 內容，讓消費者看到產品真實的效果。

 

　　揭示幕後過程：「Behind the scenes」內容能拉近品牌與用戶距離，例如展示產品研發、生產過程、團隊日常等。如 Flawless Beaux 通過短視頻展示手工珠寶制作工藝，讓用戶感受到匠心與價值。

 

 

二、巧妙運用「情緒營銷」，讓內容更有共鳴

 

　　情感是建立信任的重要紐帶。社交媒體上，能引發情感共鳴的內容傳播更廣，用戶更願分享互動。

 

　　講故事，而非講產品：品牌可將產品融入用戶生活場景來講故事。Nike賣的不只是運動鞋，而是借激勵人心的故事傳遞「Just Do It」精神。

 

　　製造情感共鳴：從勵志、感動、幽默等角度出發。比如護膚品牌制作短片，講述現代人因工作壓力患有皮膚問題，但最終因品牌產品得以改善，引發用戶共鳴。

 

　　參與社會熱點話題：品牌結合熱點展現立場或價值觀，能增強用戶好感。環保品牌可在「世界地球日」發布可持續發展內容，引導用戶關注環保。

 

 

三、互動式內容，讓用戶成為品牌共創者

 

　　信任需靠雙向互動來建立。品牌應鼓勵用戶參與內容創作，使其成為品牌故事的一部分。喜茶的「靈感實驗室」社群常有「用戶提案」，如有人建議用可降解吸管，兩周後門店就會替換；提議出低糖版波波冰，新品上市後當天即賣斷貨。品牌CEO聶雲宸定期空降群聊回覆吐槽，此類互動讓喜茶的 NPS 連續三年保持茶飲行業第一，用戶稱 「聲音被聽見了」。

 

 

　　鼓勵UGC：鼓勵用戶分享產品使用體驗，並在品牌社交賬號展示，提升參與感，增強潛在用戶信任。

 

　　用社交平台做互動營銷：品牌可舉辦挑戰賽、投票活動、問答互動等。如Flawless Beaux發起「最具個性的珠寶搭配挑戰」，讓用戶展示穿搭風格，提升品牌社交影響力。

 

　　打造私域社區：品牌通過微信群、小紅書社群等與核心用戶緊密聯系，讓用戶成為忠實擁護者。

 

 

四、長期堅持，積累品牌信任資產

 

　　信任需長期積累。品牌不能停留在偶爾的內容營銷，而是要持續輸出高質量內容。

 

　　保持內容一致性：品牌風格、價值觀、表達方式應統一，避免用戶混淆。

 

　　持續提供價值：如幹貨知識、行業趨勢、生活方式靈感等。美妝品牌「逐本」抖音賬號少見產品硬推，多是「芳療師教你睡前護膚」、「敏感肌自救指南」等幹貨，讓其在抖音積累230萬粉絲，直播間轉化率比行業平均值高出4倍。

 

 

　　品牌IP化：建立品牌人格化形象，如品牌主理人、虛擬IP、吉祥物等，讓品牌形象更立體易記。

 

 

結語

 

　　在社交媒體時代，用戶信任比流量重要。真實內容、情感共鳴、互動共創、長期積累是品牌贏得信任的關鍵。品牌從「賣產品」轉向「講故事、創造價值、建立關係」，才能獲用戶認可，實現長遠發展。你的品牌開始內容營銷布局了嗎？歡迎在評論區分享觀點！

 

 

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