  • 報價
  • |
  • 極速報價
  • |
  • 全文搜索
  • etnet專輯
    說說心理話
    etnet專輯
  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
財智
樓市亮話
陶冬天下政政經經市場最熱點快樂退休一本萬利我要退休財識兼收樓市點評女子愛財基金債券攻略Make Money經濟不停學騙局大拆解親子理財生財有道Bitcoin必學
關鍵字：退休 理財 人民幣 樓市 股市 加密貨幣 高息定存 理財智慧 財金大勢 退休錦囊

10/04/2025

關稅令商人賺六輸一

#本港樓市 #樓市 #關稅 #樓市亮話 #美國 #零售商 #入口商 #出廠價 #貿易 #零售價 #財金大勢 #理財
  • 加入最愛專欄
  • 收藏文章

  • 湯文亮

    湯文亮

    在澳門出生、長大的湯文亮，1969年中學畢業後來港入讀浸會書院，一年後遠赴加拿大求學，1976年回港，與胞姊廖湯慧靄女士及胞弟湯子亮先生合組公司，後來演變成「紀惠集團」，2018年初更上了福布斯榜(香港區)，排行第25。湯博士經常在網上及報章發表文章，網上點擊率超過20億人次，湯博士已經寫了九本著作，包括紅極一時「細價樓爆煲論」。2016年，香港浸會大學頒發了「榮譽大學院士」給湯博士，以彰顯其傑出的企業家精神及領袖才能。

    樓市亮話

    本欄每周三更新

　　有老友話美國將中國關稅大幅增加至104%（編按：今日凌晨美國宣布將加徵幅度增至125%），令到美國商品要大幅加價，以一部iPhone為例，現在美國賣大約1600美元，加關稅之後賣3200美元，如果賣3000美元，已經是非常克制。其實老友唔知道，1600美元一部iPhone，出廠價大約270美元，關稅104%，即大約280美元，iPhone新售價應該是1880美元，而非3200美元。

 

　　今次美國開徵關稅，特朗普計算方法搞到大家一頭霧水，有不少國家六神無主，立刻投降，唔敢甚至撤回向美國開徵關稅，不過，中國就會硬幹到底。

 

今次加關稅的最大得益者非美國政府，而是美國入口商。(Shutterstock)

 

　　老友一頭霧水，六神無主，令我想起全世界都被美國呃了。今次最大得益者並非美國政府，而是美國入口商，因為關稅是以入口價計算，不是以零售價計算，而入口價與出廠價相若，美國入口商多付104%出廠價關稅，同時多收104%零售價。商人肥到襪都著唔落，特朗普就孭上一個惡名。

 

　　我後生做廠的時候，美國訂單的出廠價與零售價是同價，不過出廠價是港元，零售價是美元，當時1美元通常兌6港元，所以，出廠價與零售價是1:6，如果某一件商品中國出廠價是10美元，在美國零售價是60美元，而零售價包含各項成本，包括運費、倉租、行政、推廣、上架費等。在今次加關稅之後，入口商要付10.4美元關稅，但可以多賣62.4美元，整整多了52美元，而這52美元基本上是在美國的服務費用以及利潤，唔應該畀關稅。我相信美國政府只是徵收貨物入口價關稅，而美國零售商趁機「打劫」，以美國開徵關稅為由，用零售價加價。美國人民叫特朗普hands off，其實是錯誤的，應該叫零售商不要以零售價加關稅，如果只是加入口價104%，美國人民是可以負擔得起的。

 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

【你點睇？】美國再對華加徵34%額外關稅，又取消小額包裹關稅豁免，你認為此舉會否對中國的廉價電商有重大影響？► 立即投票

我要回應
更多樓市亮話文章

你可能感興趣

#本港樓市 #樓市 #關稅 #樓市亮話 #美國 #零售商 #入口商 #出廠價 #貿易 #零售價 #財金大勢 #理財
更多財智文章

版主留言

放大顯示
精選影片
職場新常態
最緊要健康
精選文章
投票區
DIVA CHANNEL
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
etnet Chill

etnet 社創SoIN

etnet Member Zone 會員專區

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet榮膺「第九屆傳媒轉型大獎」四大獎項

【限時優惠$68/月】申請etnet強化版MQ手機串流報價服務 捕捉板塊輪動，提高獲利勝算

請追蹤etnet最新小紅書賬戶@通仔GoGoGo 接收最update情報！

溫傑星期四｜關稅戰最新消息點解讀？內地錄連續2個月通縮 分析...

10/04/2025 14:05

關稅戰

關稅推倒全球化，弱國反思經濟大屠殺

09/04/2025 19:09

大國博弈

高息定存 | 一周高息合集，關稅戰下市況波動，邊間銀行仍有5...

06/04/2025 10:57

貨幣攻略

說說心理話

Watch Trends 2024

北上食買玩

Art Month 2024

理財秘笈

流感高峰期

山今養生智慧

輕鬆護老

etnet.com.hk