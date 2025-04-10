《破‧地獄》電影場景遊加場版：免費參觀東華義莊、萬國殯儀館，含對談會及棺木陳列室、靈堂參觀

隨著香港電影《破‧地獄》在4月4日上映加長版，「Walk In Hong Kong活現香港」團體，與東華三院合辦電影場景遊「加場版」，再次舉辦旅遊團，可參觀戲中曾經用來拍攝的場景，包括東華義莊和紅磡萬國殯儀館。帶參加者深度了解電影之餘，亦了解殯葬事儀及各方面的歷史文化。

由黃子華、許冠文、衛詩雅和朱栢康主演的《破‧地獄》，由去年上映時已大受歡迎，引發人們對生命和生死的深刻反思，活現香港曾經與東華三院聯手推出《破‧地獄》場景遊，把電影以及旅遊、歷史文化一齊推廣。隨著電影推出加長版本，活現香港再度籌辦兩個場景遊的「加場版」。

這次「旅行團」將會帶各位重返《破‧地獄》的電影場景，親臨東華義莊和紅磡萬國殯儀館，重溫電影中的經典片段，並深入探索其背後的文化意義。 而且旅行團的參加者可憑《破‧地獄》加長版票尾，獲贈精美電影紀念品。詳情可參閱「Walk In Hong Kong活現香港」Facebook專頁。

1.《破‧地獄》場景遊 加場版：東華義莊的歷史印記

*活動將於4月11日下午1時於活現香港網站開放報名

活動亮點： 親臨《破‧地獄》感人場景，重溫電影中的動人時刻 - 參觀東華義莊，了解這座已是法定古蹟的百年建築的歷史意義及人文精神

由活現香港及東華三院代表與參加者進行對談與交流，討論《破‧地獄》以及華人的生死文化與習俗

日期：4月25日（星期五）

時間：下午3時至5時

集合地點：香港薄扶林大口環道9號 東華三院賽馬會護理安老院門外

名額：35人

費用：免費（活動全數由東華三院贊助）

2.《破‧地獄》場景遊 加場版：萬國殯儀館及紅磡一帶

*活動將於4月14日下午1時於活現香港網站開放報名

活動亮點： 親臨《破‧地獄》在紅磡幾個戶外場景，重溫電影中難忘的時刻、

到訪萬國殯儀館，參觀棺木陳列室及靈堂，深入了解電影中呈現的殯葬儀式文化與細節、在莊嚴的靈堂中，由東華三院及活現香港代表主持特別對談，探討《破‧地獄》所呈現的華人生死文化與習俗

日期：4月30日（星期三）

時間：下午12時45分至2時45分

集合地點：何文田地鐵站B1出口行人天橋

名額：35位

費用：免費（感謝東華三院全額贊助）

備註：為尊重在殯儀館內進行喪葬的先人與家屬，參觀萬國殯儀館部分僅會參觀其中一個靈堂及棺木陳列室，不會特別參觀館內的電影取景地方。