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10/04/2025

復活節好去處2025︱灣仔香港國際試食節：$1 鯪魚球、$10 紅酒，長者咭免費入場，三大美食專區及親子樂園附購票詳情

#hotDeals #著數優惠 #長者咭 #美食 #免費 #香港國際試食節 #親子 #本地遊 #會展 #復活節好去處2025 #灣仔
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Text: Eunice Chow Photo: 香港國際試食節FB

　　復活節假期去邊玩、飲飲食食好？ 4月18至22日灣仔會展舉行「香港國際試食節暨優質食品博覽2025」，會場設三大特色美食專區，星級廚師即席炮製美食及設飲嘢文創市集，更可選購$1著數優惠。小朋友來到唔怕悶，大玩復活節主題親子樂園大型彈彈床及挑戰障礙賽，長者咭及身高1米以下小童免費入場，係一家大小假日好去處，即睇美食及筍貨推介！

 

 

　　是次香港國際試食節暨優質食品博覽2025為疫情後首次復辦，首度於會展舉行，規模更較過往擴大超過一倍，雲集超過30個國家及地區美食品牌，匯聚環球特色食材、食品及伴手禮。展會以「民以食為先」的理念，並以「預先試食‧安心選購」為主打的購物模式，讓觀眾可即場品嚐後才決定購買。

 

$1美食筍貨

 

　　會場有多個$1優惠著數，包括$1元一盒鯪魚球、$1 包豆腐麵、$1 購買韓國原隻人蔘雞湯、$10支紅酒、$15 起現場試食謝霆鋒「鋒味派」人氣烤腸和榴槤買一送一優惠。

 

$1 蚊一盒鯪魚丸（每日限量 20 盒；每人限購 1 盒）業昌食品 （展位編號：3C-M59）

 

$10 蚊一支紅酒（每日名額 40 個；每人限購 1 支）保森國際有限公司 （展位編號：3B-R07）

 

$15 起現場試食謝霆鋒「鋒味派」人氣烤腸Flinders Food Company Limited （展位編號：3D-H20）

 

免費玩遊戲，$1 購買韓國原隻人蔘雞湯Tolam （展位編號：3B-S02）

 

三大特色美食專區  13 間特色餐廳及酒吧駐場

 

　　會場精心打造三大特色美食專區，焦點「星級環球美食殿堂」匯聚多位星級廚師，現場獻技並即席炮製招牌美饌，讓觀眾零距離欣賞頂級廚藝，品味獨特美食。展會特別引入13間特色餐廳及酒吧，讓食客既能體驗高端餐飲，亦能品嚐地道街頭風味。飲嘢文創市集則售賣世界各地特色手工咖啡及限定精品茶飲。展會首度引入「Sho-Chan」及「Baby Shark」兩大國際人氣IP品牌，開設限定商店，推出展會專屬美食及精品，全部限量發售。

 

 

「Sho-Chan」及「Baby Shark」期間限定商店

 

 

　　全場參展商同步推出多項會場限定優惠及獨家展會套裝等，大家可以邊試食邊掃貨。

 

 

每日首500名入場隨機贈蟲草膠囊

 

　　每日首500名入場者可隨機獲贈蟲草膠囊、魚油丸或減脂丸一盒，數量有限，送完即止，切勿 錯過！現場亦設有《Mastercard®卡簽賬大抽獎》，凡顧客憑單一發票以Mastercard卡於展覽會場內指定攤位簽賬消費每$200，均可獲一次抽獎機會，$400為兩次抽獎機會，如此類推，每張發票最多可獲10次抽獎機會，有機會贏取東京、首爾、台北雙人來回機票等送出超過6000份獎品。

 

復活節親子樂園

 

　　小朋友入場都有嘢玩，復活節親子樂園四大主題區包括︰「競技活動區」提供運運蛋障礙賽及海裏尋蛋等挑戰；「玩創手工藝區」讓小朋友DIY彩繪蛋及製作魔幻燈；「搞怪打卡區」設有可愛搞怪道具及彩繪紋身貼紙；而「舞台表演區」連續五天呈獻多姿多彩的表演，包括著名歌手獻唱、民族歌舞及兒童音樂舞蹈匯演等。場內更特設超大型彈彈床及親子遊戲專區。

 

「Baby Shark」期間限定商店

 

大型彈彈床遊樂區、DIY 彩繪蛋及製作魔幻燈、彩繪紋身貼紙、運蛋障礙賽及海裏尋蛋等挑戰、及有多位經典歌手演唱金曲。

 

香港國際試食節暨優質食品博覽2025

地點：香港會議展覽中心Hall 3BCD （會展站B3或灣仔站A5出入口）

日期：2025年4月18-22日（星期五至二）

時間：2025年4月18-21日 上午10:00－晚上8:00

2025年4月22日 上午10:00－晚上6:00

（每日閉館前30分鐘停止發售／換領入場券）

票價：HK$10（持長者咭／傷殘人士證／身高1米以下小童免費入場）

*2025年4月22日（星期二）公眾人士免費入場*

售票方式：即場售票 （現金／八達通／信用卡）

網上售票：Alipay／KKday／01空間

https://www.exhibitiongroup.com.hk/exhibitions/intfoodtasting2025

 

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