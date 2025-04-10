Sake Paring｜日本人氣清酒品牌 x 置地星級餐廳及酒吧 舉辦14場清酒大師班！

香港愈來愈多人喜歡飲日本清酒，除了大家都喜歡食日本菜之外，其實清酒都適合配搭其他不同的菜系。置地廣塲與捷成酒業今年再度合作，第二年舉辦「Sake Walk」，邀請了10個日本人氣清酒品牌的酒造藏主或唎酒師來港，於置地廣塲內8間星級餐廳及酒吧舉行「清酒大師班」，為參加者製造一個完美的清酒搭配體驗。參與的星級餐廳及酒吧包括Ami、SOMM、The Aubrey、Artifact與韓珍（Hancham）、嘗申滙（The Merchants）、ZUMA，以及新晉升成三星米芝蓮的Amber，喜歡清酒的朋友，不容錯過。

「Sake Walk 2025」由4月3日至5月17日舉行，14場大師班當中，最矚目當然是在Amber進行的新澤醸造店大師班，社長新澤巖夫會親身到場為大家介紹品牌最高級的「零響」——用了清酒釀造史上最精細的技術、以0.85%的精米步製成的清酒。經過長時間的低溫熟成，酒體散發出細膩的幽香，口感如絲般順滑，層次分明。這支酒全球限量999支，在香港定價為$37,731，參加這個大師班，就可以品嘗到。

Amber x 新澤 大師班

5月8日 4:30pm-5:30pm 每位$858

記者於上星期參加了第一場的大師班，地點是日本餐廳ZUMA，當日有兩間酒造來自山梨的酒造參與，分別是「七賢」及「旦」。「七賢」以創新的有氣清酒聞名，當日試了「七賢 山之霞有汽濁酒」、「七賢 星之輝有汽清酒」及「七賢 大中屋純米大吟釀」，再配搭蒜汁薄切油甘魚、火灸帆立貝配海膽及魚子醬、辣汁吞拿魚卷及甜蝦刺身配三文魚籽，社長北原對馬表示最適合用來配海鮮。

左邊是「七賢」的社長北原對馬，右邊是「旦」社長天野怜。（攝影：Katty）

當日試了共6款「七賢」及「旦」的日本酒。（攝影：Katty）

「七賢 山之霞有汽濁酒」，入口甘甜，有果香的氣泡，女生們應該會很喜歡。（攝影：Katty）

Zuma這幾款海鮮canapes，味道及賣相都非常出色，配七賢有氣清酒非常合適。（攝影：Katty）

「旦」由社長天野怜創立，秉承對傳統的敬意，並融入現代技術，釀造出優雅平衡的酒款，當日試了「旦 純米大吟釀」、「旦 山廢純米吟釀備前雄町」及「旦 山廢純米」，配搭大葱雞肉串燒、迷你和牛餃子配辣柚子松露汁，社長指配味道較濃的食物最夾。

「旦 純米大吟釀」帶桃香及優雅的酸度，跟味道較濃的食物最夾。

雖然「ZUMA x 七賢 x 旦」的大師班已經完結，但由即日起至5月17日，逢星期一至五4pm-6:30pm（4月21日除外），都可在Zuma享用「Sake Walk 2025 獨家精選清酒搭配菜單」，只需$99，便可以享用一款酒吧小食及一杯免費清酒，小食選擇包括辣豆腐配牛油果沙律、岩蝦天婦羅或炸香辣魷魚。

ZUMA的「Sake Walk 2025 獨家精選清酒搭配菜單」，只需$99，便可以享用一款酒吧小食及一杯免費清酒。（攝影：Katty）

其他精選大師班：

SOMM x 真野鶴 大師班

4月11日 3:30pm-4pm 每位$658

AMI x 仙禽 大師班

5月3日 3pm-4pm 每位$500

嘗申滙 x 榮光冨士 大師班

4月16日 2:30pm-3:30pm及4:30pm-5:30pm 每位$550

The Aubrey x 福壽 大師班

4月25日 4pm-5pm 每位$550

Artifact x 福壽 大師班

4月26日 4:30pm-5:30pm 每位$480

除了14場大師班，於Sake Walk 2025期間，ZUMA、SOMM、AMI、Aubrey及Artifact都會於推出精選清酒搭配菜單，只要惠顧指定小食、菜式或雞尾酒，就免費送一杯清酒。

SOMM x 真野鶴「昆布漬鴨肝凍配檸檬」$228

星期一至星期日 12nn-9:30pm（星期六、日早午餐時段除外）

AMI x 仙禽 酒吧小食 每款$160-190

星期一至六 12nn-12mn

The Aubrey x 福壽 「日本生蠔配三文魚子及刺身選擇」$268

星期一至日 5pm-10pm

Sake Walk 2025

網址：www.jebsenwinesandspirits.com/pages/sake-walk