西沙GO PARK Aqua水上活動中心：直立板跳島遊、獨木舟體驗與靚海景打卡位，寵物友善Cafe，附交通指南

復活節好去處推介！你知道西沙GO PARK Aqua水上活動中心現正試營運嗎？大家除了可以參加多元化水上活動體驗探索西沙，場內更設多個與自然融合的特色打卡位，與毛孩同行的主人可於寵物友善café休閒享受海景，以及參加不同主題生活品味工作坊。即睇GO PARK Aqua水上活動中心最新活動及交通指南。

GO PARK Aqua內設有多個與自然融合的特色打卡位

來到GO PARK Aqua一定要去這個木橋位打卡，及感受大自然美景。

只要站於大畫框內，即可捕捉於GO PARK Aqua美好時光留為紀念。

水上活動課程與體驗推介

GO PARK Aqua與藍天體育會合作，為大眾提供各種水上活動課程與體驗活動，如直立板、獨木舟、龍舟等多種項目，讓你在西沙輕鬆暢遊海岸線，好好享受悠遊時光。4 月19日舉行直立板日落身心靈之旅，教練將會帶大家使用直立板到達海中心，一齊打開自己的細微感官，感受大自然的美麗及奧妙，修復疲累的身心靈。

4 月19日4pm -7pm直立板日落身心靈之旅，費用每位$690包括導師、直立板器材、助浮衣。

想玩足成全日，可考慮4 月20日直立板跳島之旅，活動包含初級課程教學，讓您輕鬆掌握直立板技巧，並在企嶺下老圍展開生態遊，探索當地獨特的自然環境。費用已包括專業導師、直立板器材、助浮衣。參加者需年滿8歲，並能在無協助下游泳50米，以確保安全。

4 月20日10am-4pm直立板跳島之旅，費用每位$580

4 月19日9am-1pm紅樹林獨木舟，費用每位$680

除此之外，復活節期間亦舉行【保育海洋】親子獨木舟淨灘活動，教練指導安全使用獨木舟，你和你的家人或朋友可以在參與意義深遠的海灘清理活動的同時，安全地享受獨木舟的樂趣。費用包括導師、器材、助浮衣，供1位成人 & 1位兒童參加。

2025年4 月19日【保育海洋】親子獨木舟淨灘活動，時間9am-12nn，費用$600 （1位成人 & 1位兒童）

由熱愛運動的團隊帶你以不同方式探索西沙的壯麗景致－行山踏上翠綠山嶺，讓身心沉浸在大自然的美景中；或騎單車漫遊西沙及周邊地區，馳騁於都市與山水之間，探索在地歷史文化故事，走訪地道茶居及隱世風味餐廳，發掘西沙獨特魅力。

4 月19日荔枝莊遊，這條路線不僅能欣賞沿途的自然風光，更主要是觀賞罕見的岩石，包括「洗衫板」和「龍落水」。該岩岸目前是香港聯合國教科文組織世界地質公園的一部分。時間9am -12:45pm 費用每位$450

生活品味工作坊

GO PARK Aqua將舉辦多場生活品味工作坊，當中包括各種動靜態活動，如人狗瑜珈班、人寵普拉提班、浮游花手作班、馬賽克杯墊工作坊等，適合各年齡層的人士參與。另外，GO PARK Sports園內特設「活力基地」，每週為大家帶來不同的免費運動遊戲體驗。透過WhatsApp（90142018）查詢，或於GO PARK Sports手機應用程式進行報名。

鄰近 GO PARK Sport 活力基地於指定日子可免費試玩足球九宮格、踢球體驗、圓網球腳踢足球及眼界大桃戰等項目。

海景寵物友善Cafe推介

玩到攰，可以去GO PARK Aqua鄰近全新開業的的咖啡館Café 131 one-thirtyone休息下，小店是寵物友善餐廳 ，你可與毛孩一起於戶外座位，對住海景歎咖啡及小食。為慶祝GO PARK Aqua試營運，只要追蹤西沙GO PARK的Facebook及Instagram，即可獲贈Café 131飲品買一送一優惠券！

Café 131

開放時間 ︰星期二至日 11:00 – 17:00

地點︰GO PARK Aqua

講咁耐，究竟GO PARK Aqua點去呢？大家宜由西沙GO PARK步行前往，泊車位於西沙GO PARK商場停車場。大家可乘搭港鐵再轉乘小巴或巴士，九巴已增設「寵物巴士團」全新路線，每逢周末及指定公眾假期由不同地方出發前往 西沙GO PARK。

GO PARK Aqua

開放時間︰每日9am -6pm

https://www.goparksaisha.hk/en/sports/