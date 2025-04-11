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11/04/2025

Air Asia新航線 香港↔沖繩！6月1日啟航 單程$126起 來回連稅$675！

#travel news #去旅行 #沖繩 #日本 #air asia #air asia
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Text: Katty Wu

　　夏天即將來臨，大家計劃好暑假去邊度玩未？擁有陽光與海灘的沖繩，一直都是港人喜歡的度假熱點之一，最近Air Asia宣布，將由6月1日起開始香港直飛沖繩那霸機場的航班，每日一班，單程未連稅$126起，來回連稅最平$675，好抵玩！

 

 

　　Air Asia官網推出限時優惠，由即日起至2025年4月20日預訂，沖繩新航線的單程機票最平$126，出發日期由2025年6月1日至10月25日。記者幫大家check過，6月有不少日子仍有這個優惠票價，連稅來回只是$675，幾乎平過去迪士尼玩（香港迪士尼樂園1日門票最平要$669）！這個價錢已經包括7kg登機行李，如果要有寄艙行李，最少要買20kg，每程另加$199，即是$1,073，價錢非常吸引！

 

 

Air Asia

網址：www.airasia.com

 

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