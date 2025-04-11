特朗普亂加關稅，意欲何為？

特朗普(Donald Trump)政府對全球180個國家，甚至只有企鵝居住的麥克唐納群島狂加關稅，震驚世界，但恐怕在中南海擊起不了一點漣漪，因中國早有底線思維，作足準備，否則怎會第一時間推出反制措施？

這些所謂的對等關稅，不但遭到世界多國的譴責，而且在美國民間及經濟學界劣評如潮。我很多時不同意諾貝爾經濟學獎得主克魯曼(Paul Krugman)的觀點，但這次卻同意他的說法：「這些關稅錯的地方太多，不知從何開始說起。事實上，我也需要幾篇文章才能講得清。」

破壞自由貿易體制，衰退概率增

過去幾年，我多次在文章中或課堂上都表達過一種憂心。近數十年世界有不錯的經濟增長，重要的動力之一正是全球化下的各國貿易，促進了各國按自己的比較優勢分工，從而使生產力顯著提高。現在特朗普破壞了世界的自由貿易體制，全球化走上回頭路，邏輯上生產力的進步會大大減慢，甚至倒退，世界經濟出現衰退及甚至蕭條的概率急增。最受影響的當然是全球各國，包括美國的窮人。

特朗普計算不同國家要徵收多少關稅的方程式粗疏，成為經濟學者的笑柄。(AP)

我中學時已立志研究使世人脫貧的道路，所以後來選讀經濟以達此志業。現眼見全球衰退危機赫然在目，能不先天下之憂而憂乎？我相信同行經濟學家憂心如焚，十分普遍。

要弄懂特朗普關稅戰的背後目的及成功或失敗的機會率，我們不但要有正規理論及數據的依據，亦要考量其團隊過往的言行及業績，小事也不能放過。其計算不同國家要徵收多少關稅的方程式，本來是一種包裝，以證自己政策有板有眼，有科學根據，但以逆差除以入口再除以2的方程式，再定下限為10%，卻起到弄巧反拙的作用，稍懂經濟學的人很快便都發現這方程式與關稅理論沒半點關係，純粹是笨拙的包裝，亦迅速成為行內的笑柄。

見微知著，我們可知政策制訂者行事粗糙，不經大腦，被傳媒質詢方程式有何根據時，全部支吾以對，無法回答，這怎麼能說服美國人民他們的政府有足夠分析力？盛傳此政策的主要制訂者是特朗普的貿易顧問納瓦羅(Peter Navarro)，此君在經濟學界並無地位，部分原因恐怕是他犯了學術界的天條，在他的學術著作中，多次把「證據」的來源說成是一位叫Ron Vara的權威人物，但後來卻被人發現此人原來是他虛構的，子虛烏有。他還因為護駕特朗普而坐了4個月牢，由此可知，他被委以要職的原因，大有可能是護駕有功，雖失去學術誠信也不重要。這個團隊質素如何，可見一斑，也難怪馬斯克(Elon Musk)都要與他劃清關係。

納瓦羅因在國會大廈襲擊案中為特朗普護駕，被裁定藐視國會罪成。(AP)

首任期掀貿戰，美貿易逆差反增

其包裝之粗暴，尚可見於其推銷的政治修辭中。美國向全球徵稅，包括並無人煙的地區，竟被說成是美國再不會被人欺凌，把制定關稅日當作是美國人民的「解放日」，黑白是如此顛倒！

特朗普本人及其信任的人，過去業績亦見不得人。在他上一任發動貿易戰時，揚言用關稅去減少美國的貿易逆差。懂經濟學的人都知逆差是因美國的消耗大於她的生產，要靠外國輸血救命，關稅不是主要問題。實踐上，拜登(Joe Biden)政府也延續了關稅戰，但7年下來，蓋棺定論，美國貿易逆差上升了50.1%；而美國要打擊的中國，順差卻增加了120%！特朗普發起的政策何其失敗！

在兩國博弈中，低估對手很不智，但同樣，高估對手一樣會犯錯。有部分評論人把今次關稅戰看成是美國一個整體大計的一部分，不可輕看。我相信美國政府總會有一些政策傾向，甚至是有一些部分成形的大計，美國人才濟濟，總或會有一些聰明人有些想法，但以特朗普團隊如此差勁的紀錄，我更相信他們仍是處於頭痛醫頭、腳痛醫腳的階段，與二次大戰後美國的策略家締造了戰後新秩序，水平差別不可同日而語。

美國現時面對眾多難題，管治班子卻沒有解拆良方。(Shutterstock)

要判斷美國究竟意欲何為，坊間有多種猜測，但我相信除了明白當事人的性格、過往紀錄外，很重要的根據是看他們的重要人物曾經說過甚麼，及美國當前的困局。美國的難題極多，政府欠債逾36萬億美元，財赤每年近2萬億美元，貿易赤字逾9000億美元，利息與軍費都接近此數，產業空心化，美元匯率過高，科技被中國追上，軍事力量已無把握稱霸全球，這些加起來近乎是無解之局。特朗普或想併吞加拿大、格陵蘭及巴拿馬，副總統萬斯(JD Vance)要搞保護主義，使製造業回流美國，白宮經濟顧問委員會主席則憂心美元匯率太高。我很留意美國有識之士的看法，極端分子的觀點我也不放過，但我不認為他們已發展出甚麼宏圖大計去作為指路明燈。

美「自殘」行為多，顯病急亂投藥

要看有無重大戰略思想指導，一個標準是看美國政府有無一些打擊自己目標的自殘行為，這些倒是不少。特朗普若要取得加拿大，便不應發表侮辱加拿大的言論，激起加拿大人民的反感，使他們更願意在關稅戰中頂著美國壓力。要把製造業帶回美國，便不會愚蠢地增加鋼鋁的關稅。這或會稍為增加此行業的就業，但鋼鋁成本增，卻大力打擊了就業人口大得多的汽車業，增加失業人數。我們不用過度解讀美國關稅戰的長遠意圖，以特朗普的風格，他要的是以此為勒索手段。勒索誰？誰不聽他指揮向中國加關稅，他便不會真正撤銷對這些國家的關稅。中國對此早作了準備，所以在戰略上可藐視對手，但細看中國的準備工夫，可知她戰術上十分重視對手。中國的博弈手段，下次另談。

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【知識庫】納瓦羅當年為何坐牢？



－貿易顧問納瓦羅(Peter Navarro)在2023年9月被裁定藐視國會罪成，入獄4個月。



－這是因他拒絕配合眾議院國會暴動調查委員會的傳票，該委員會調查2021年1月6日的國會大廈襲擊事件。



－納瓦羅以擁有行政特權為由，拒絕提供文件和作證，但未被聯邦法院法官接受。



－納瓦羅於2024年3月開始在佛羅里達州聯邦監獄服刑4個月，同年7月出獄。

（本文原載於4月11日《香港經濟日報》）