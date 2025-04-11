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11/04/2025

迪布尼離隊，傳控時代終結；曼城失核心，正式改朝換代

#曼城 #足球 #紐卡素 #曼聯 #迪布尼
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    主教練

    教書時執教足球隊，亦奪得過全港冠軍。最大樂趣，是今天仍可在綠茵球場上奔跑和夜半起床看歐聯。

     

    過去兩屆世界盃，均凖確預測8強至冠軍誰屬。作者擅長以教練角度、數字管理和戰術運用去分析比賽，揚棄球迷的主觀臆測和情感因素。

    足球俱樂部

　　效力10年，迪布尼宣布離開曼城；有人說是一個時代的終結，也有人認為是時候改朝換代，到底迪布尼的離去，是否象徵曼城皇朝的結束？

 

　　迪布尼為曼城奪得14個重要錦標，包括6次英超冠軍、1個歐聯冠軍、2次足總盃和5次聯賽盃，沒有計算歐洲超級盃和世界冠軍球會盃了。

 

作為其中一位最具創造力的中場，迪布尼在英超貢獻了118次助攻，僅次於曼聯的傑斯的162次。

 

　　不同於其他天賦型中場球員，迪布尼是一個全能型助攻助守的球員，而且不少入球，甚至助攻，都是他有份攔截、包夾、推進，然後入波的。

 

　　與他相比較，過往多個全能中場，都不及迪布尼全面。

 

　　例如車路士的林伯特，精於防守，長傳精準，加上一腳遠射的功夫；但相比迪布尼，就不及後者的短距離傳控、帶波的速率。

 

　　再看看阿仙奴全盛時期的法比加斯，傳控同樣出神入化，甚至也有插入禁區攻門的能力；但體能又不及迪布尼，對抗性也略差，更不擅長防守。

 

　　最貼近的，當算是利物浦的謝拉特，同樣攻守兼備，攻門能力強，又賣力防守，唯獨是傳送功夫不及迪布尼。

 

要數後起之秀，阿仙奴的懷斯似乎有全能型中場的潛質，懷斯的攻防意識都好，而且還有一腳出色的罰球功夫，週中對皇馬的兩個入球可見一斑，可惜作為傳統英格蘭人，他的技術有點粗糙，還需打磨。

 

　　雖然，作為中場，迪布尼為曼城上陣413次，攻入106球，比不少前鋒還多，但他的價值，遠遠不止入球，而且比助攻更數字（在曼城期間合共貢獻174次助攻）更重要，就是他的控場能力。

 

　　如果是哥迪奧拿奠定了曼城的戰術思維、大衛施華就是這個戰術的靈魂、而迪布尼就是這個體系的核心。

 

　　當哥帥還在，戰術仍然充滿無限可能；但大衛施華走後，曼城慢慢不再以純粹的傳控主導；直到今時，迪布尼離開，意味著曼城的傳控戰術可能正式走到尾聲。

 

　　可以說，哥帥和曼城的戰術，讓當年23歲從德甲加盟的小夥子成長為一個中場大師；也是迪布尼的加盟，讓曼城找到了屬於自己10年的核心，互相成就。

 

　　他的離開，並不意味終結，反而是曼城的一個新開始，也是迪布尼自己的一個新開始，也許，某天又見他以另一種方式繼續貢獻曼城。

 

曼城已經準備出手羅致接班人，報導指利華古遜21歲中場華迪斯是目標，此子技術出色，攻門意識強，傳控均佳，唯獨是防守意識不及迪布尼。

 

本週重點

 

　　紐卡素主場迎戰曼聯，以狀態和士氣比較，紐卡素絕對佔優，曼聯雖然在昨晚歐協會盃留力，但體能不及對手，最多只能求和。

 

　　曼聯最大問題，是球員和領隊之間的關係。每一個離開曼聯的球員，都踢得更如魚得水，證明球員並非問題所在，而是領隊能否激發他們。

 

　　至於紐卡素，在聯賽盃擊敗利物浦，加上聯賽三連勝，士氣正處於高峰，加上今季主場成績不俗，可看高一線。

 

艾迪賀維沒有艾摩謙多新聞，但名氣不代表一切，看羅馬領隊雲尼亞利，多年來都係救火，今季接手羅馬，至今16場不敗，將球隊由降班邊緣帶到爭逐歐洲賽，他的執教能力毋庸置疑。

 

 

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